Statki przepływające przez cieśninę Ormuz zostały zatrzymane z powodu "naruszenia rozejmu" przez Izrael
Statki przepływające przez cieśninę Ormuz zostały zatrzymane z powodu "naruszenia rozejmu" przez Izrael

unsplash

Taką informację przekazała irańska agencja Fars. Pomimo wynegocjowania rozejmu cieśnina nadal pozostaje zamknięta. Jej otwarcie możliwe jest w czwartek lub piątek.

08.04. Teheran (PAP/Reuters) - Irańska marynarka wojenna nadal grozi zniszczeniem statków próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormuz bez zgody Teheranu. Źródła, na które powołuje się Reuters, twierdzą, że szlak wodny nadal pozostaje zamknięty.

"Każdy statek próbujący wpłynąć do morza zostanie namierzony i zniszczony" - głosi komunikat irańskiej marynarki.

Jak pisze agencja Reutera, powołując się na źródła żeglugowe, kilka statków w Zatoce Perskiej otrzymało wiadomość od marynarki wojennej Iranu, że cieśnina Ormuz jest nadal zamknięta.

Irańska agencja Fars napisała natomiast, że statki przepływające przez cieśninę Ormuz zostały zatrzymane z powodu "naruszenia rozejmu" przez Izrael.

Po ogłoszeniu zawieszenia broni między USA a Iranem szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi zapowiedział, że ruch przez cieśninę będzie odbywał się "w koordynacji z irańskimi siłami zbrojnymi i z uwzględnieniem ograniczeń technicznych".

Z kolei anonimowy przedstawiciel władz Iranu powiedziała w rozmowie z Reutersem, że otwarcie cieśniny Ormuz jest możliwe w czwartek lub piątek, ale w ograniczonym zakresie i na warunkach Teheranu.

USA i Iran zgodziły się w nocy z wtorku na środę na dwutygodniowe zawieszenie broni. Częścią postanowień dotyczących rozejmu, osiągniętego za pośrednictwem Pakistanu, jest ponowne otwarcie przez Teheran cieśniny Ormuz.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że popiera dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem, ale nie obejmuje ono działań wojennych w Libanie. Zgodnie z tą deklaracją siły zbrojne Izraela przeprowadziły intensywną falę nalotów na blisko 100 celów terrorystycznej organizacji Hezbollah.

PAP |

dodane 08.04.2026 18:37

TAGI| BLISKI WSCHÓD, DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, NEGOCJACJE, PAP, USA, WOJNA, ŻEGLUGA

