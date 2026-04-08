Lekarze bez Granic o dzisiejsze sytuacji w Libanie

Nieco po godzinie 14:00 czasu lokalnego siły izraelskie przeprowadziły w całym Libanie ataki na wiele miast i miejscowości, niecałe 10 godzin po ogłoszeniu zawieszenia broni w regionie. Ofensywa sił izraelskich na szeroką skalę na terenie Libanu objęła wiele lokalizacji, w tym miasta Bejrut, Saida i Baalbek. Z wielu szpitali docierają do nas doniesienia o napływie ogromnej liczby rannych. Według libańskiego Ministerstwa Zdrowia setki osób zginęły lub odniosły obrażenia.



Masowe ataki na gęsto zaludnione obszary są całkowicie nie do przyjęcia.



Zespoły Lekarzy bez Granic działają w odpowiedzi na masowy napływ rannych, w tym dzieci, do szpitala publicznego im. Rafika Haririego w Bejrucie. Pacjenci przyjmowani są do szpitala z ranami od odłamków i silnym krwawieniem. Jeden z pacjentów trafił do szpitala po utracie obu nóg. Sytuacja jest chaotyczna, ponieważ do szpitala transportowanych jest coraz więcej osób. Zespoły Lekarzy bez Granic wysyłają dodatkowe wsparcie do innych szpitali w atakowanych obszarach.



Wczesnym rankiem zespoły Lekarzy bez Granic w szpitalu Jabal Amel w Sour (mieście znanym również jako Tyr), w południowym Libanie, działały w związku z napływem rannych (w tym dziecka, które straciło sześciu członków rodziny). Członkowie jednej z przywiezionych rodzin wrócili do domu na kilka godzin przed atakami i odniesieniem obrażeń, sądząc, że obowiązuje zawieszenie broni. Jednocześnie sam personel medyczny odnosi obrażenia, a pracownicy są blisko wyczerpania. Zeszłej nocy szpital Hiram, również w Sour (Tyr), gdzie Lekarze bez Granic przekazali darowizny, został zaatakowany przez siły izraelskie. W wyniku ataku rannych zostało wielu pracowników ochrony zdrowia.



Należy położyć kres ciągłym atakom na ludność cywilną. Placówki ochrony zdrowia, personel i pacjenci muszą być chronieni. Należy doprowadzić do zakończenia powtarzających się przymusowych wysiedleń ludności, które stanowią zbrodnię wojenną.