W piątek 16. rocznica katastrofy smoleńskiej; przedstawiciele władz państwowych oddadzą hołd jej ofiarom m.in. na Wojskowych Powązkach i na warszawskim Placu Piłsudskiego. Wieczorem PiS organizuje Marsz Pamięci, który przejdzie z warszawskiej Archikatedry pod Pałac Prezydencki.

Uroczystości rocznicowe będą się odbywały od wczesnego rana - o godz. 8.20 na cmentarzu na Powązkach Wojskowych, przed grobami ofiar katastrofy. Wezmą w nich udział przedstawiciele rodzin ofiar, Sejmu, Senatu - w tym marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska - przedstawiciele rządu, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

O godz. 8.41, o której 10 kwietnia 2010 roku nastąpiła katastrofa prezydenckiego samolotu, obchody rocznicowe rozpocznie prezydent Karol Nawrocki, który weźmie udział w apelu pamięci i złoży wieńce pod tablicą upamiętniającą 96 ofiar katastrofy w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Nawrocki złoży następnie wieńce przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy na warszawskim placu Piłsudskiego.

Równolegle w planach jest apel pamięci organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość pod Pałacem, gdzie 16 lat temu gromadzili się obywatele. Później politycy PiS również złożą wieńce przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego.

Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy odbędą się także w piątek rano na krakowskim Cmentarzu Rakowickim, gdzie pochowanych jest część ofiar. Udział w obchodach w Krakowie weźmie m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który weźmie udział w uroczystościach upamiętniających katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, połączonych z Apelem Pamięci i złożeniem wieńców okolicznościowych na grobach ofiar.

Wieczorem o godz. 19 odbędzie się msza św. w intencji ofiar katastrofy w archikatedrze warszawskiej, w której weźmie udział m.in. prezydent.

Po mszy św. pod Pałac Prezydencki ruszy organizowany przez PiS Marsz Pamięci; o godz. 21 zaplanowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.