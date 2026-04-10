16 lat temu pod Smoleńskiem rozbił się samolot prezydencki z 96 osobami na pokładzie
16 lat temu pod Smoleńskiem rozbił się samolot prezydencki z 96 osobami na pokładzie

Jakub Szymczuk /Foto Gość Krakowskie Przedmieście, przed Pałacem Prezydenckim 10 kwietnia 2010 r.

W piątek 16. rocznica katastrofy smoleńskiej; przedstawiciele władz państwowych oddadzą hołd jej ofiarom m.in. na Wojskowych Powązkach i na warszawskim Placu Piłsudskiego. Wieczorem PiS organizuje Marsz Pamięci, który przejdzie z warszawskiej Archikatedry pod Pałac Prezydencki.

Uroczystości rocznicowe będą się odbywały od wczesnego rana - o godz. 8.20 na cmentarzu na Powązkach Wojskowych, przed grobami ofiar katastrofy. Wezmą w nich udział przedstawiciele rodzin ofiar, Sejmu, Senatu - w tym marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska - przedstawiciele rządu, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

O godz. 8.41, o której 10 kwietnia 2010 roku nastąpiła katastrofa prezydenckiego samolotu, obchody rocznicowe rozpocznie prezydent Karol Nawrocki, który weźmie udział w apelu pamięci i złoży wieńce pod tablicą upamiętniającą 96 ofiar katastrofy w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Nawrocki złoży następnie wieńce przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy na warszawskim placu Piłsudskiego.

Równolegle w planach jest apel pamięci organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość pod Pałacem, gdzie 16 lat temu gromadzili się obywatele. Później politycy PiS również złożą wieńce przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego.

Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy odbędą się także w piątek rano na krakowskim Cmentarzu Rakowickim, gdzie pochowanych jest część ofiar. Udział w obchodach w Krakowie weźmie m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który weźmie udział w uroczystościach upamiętniających katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, połączonych z Apelem Pamięci i złożeniem wieńców okolicznościowych na grobach ofiar.

Wieczorem o godz. 19 odbędzie się msza św. w intencji ofiar katastrofy w archikatedrze warszawskiej, w której weźmie udział m.in. prezydent.

Po mszy św. pod Pałac Prezydencki ruszy organizowany przez PiS Marsz Pamięci; o godz. 21 zaplanowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

PAP |

dodane 10.04.2026 07:23

PRZECZYTAJ TAKŻE
Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku | Uzbekistan: Ograniczenia w obrocie gotówkowym | Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim. Jest porozumienie w PiS? | Mjanma: Skrócono wyrok skazujący noblistkę Aung San Suu Kyi | Nawrocki: dobra inicjatywa, którą popieram
A dla dorosłych?

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

