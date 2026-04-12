Prawosławny abp Jakub w orędziu paschalnym  

W życiu doczesnym króluje grzech i śmierć, mnoży się przemoc i wojny, które są zewnętrznym przejawem stanu moralnego świata - napisał w orędziu paschalnym prawosławny abp Jakub. Podkreślił, że od samych ludzi zależy, czy wybiorą właściwą drogę życia i zaapelował o wsparcie duchowe młodego pokolenia.
Wielkanoc wszystkich chrześcijan w tym samym terminie przypada tylko raz na jakiś czas. Tak było przed rokiem, a wcześniej w 2017, 2014 czy 2011 roku. Najczęściej jednak Wielkanoc prawosławnych wypada po katolickiej, a różnica może być nawet pięciotygodniowa. W tym roku Wielkanoc prawosławnych wypada 12 kwietnia - tydzień po katolickiej.
Największe w kraju skupiska prawosławnych są w Podlaskiem. Udostępnione PAP orędzie paschalne arcybiskupa Jakuba, ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, odczytywane będzie w czasie świąt w cerkwiach tej diecezji.
Hierarcha podkreślił w nim, że zmartwychwstanie jest fundamentem wiary. "Wytycza kierunek naszym dążeniom i nadaje sens istnieniu świata. Wszystko w tym życiu ziemskim przemija, lecz z perspektywy zmartwychwstania i życia wiecznego nabiera sensu. Oczekuje nas bowiem inne, lepsze życie, życie wieku przyszłego" - podkreślił abp Jakub.
Zwrócił jednak uwagę, że zanim to nastąpi, wierni muszą "znosić trudy życia doczesnego, w którym nadal królują grzech i śmierć".
"W ostatnim czasie świat coraz bardziej odchodzi od zasad moralności i rozumnego koegzystowania, wciąż staczając się w swojej bezsensowności. Promowany relatywizm, rozwiązłość i samowola w naturalny sposób rodzą kolejne upadki. Wszędzie mnożą się przemoc i wojny - są one tylko zewnętrznym przejawem stanu moralnego tego świata i swoistym symptomem choroby duchowej tych, którzy się na nie decydują" - napisał abp Jakub w orędziu.
Jak podsumował, w konsekwencji "kpi się z honoru i chrześcijańskich zasad: miłości, wierności, pokory i wybaczania, a liczą się tylko władza, bogactwo i siła". Podkreślił przy tym, że to od samych ludzi zależy, czy wybiorą właściwą drogę życia.
"Szatan kusi nas grzechem i mami przemijającymi i pozornymi uciechami tego świata, byśmy zboczyli z drogi wiodącej do nieprzemijającej radości życia wiecznego z Chrystusem. Chrystus, nie naruszając naszej wolności i nie zmuszając nas, zaprasza na ucztę wieku przyszłego. Zaproszeni jesteśmy wszyscy (...) lecz to od nas zależy, czy zaproszenie przyjmiemy" - napisał hierarcha.
Zwrócił uwagę, że wyjątkową, duchową troską powinna być objęta młodzież i dzieci. "Funkcjonują oni w świecie, w którym uważa się, że ťczłowiek jest wart tyle, ile ma pieniędzyŤ, i dlatego jest im niezwykle trudno odnaleźć prawdziwą drogę życia. Na każdym właściwie kroku słyszą to, co przeczy chrześcijańskiemu światopoglądowi i wartościom" - podkreślił abp Jakub.
"Każdy, kto próbuje żyć inaczej niż ogół, jest przecież wyszydzany i postrzegany za głupca. Przeciwstawienie się tej presji wymaga niezwykłego samozaparcia i siły. Niezbędne jest też dla nich wsparcie innych, doświadczonych w wierze, modlitwą i słowem pokrzepienia" - dodał.
Zaapelował do wiernych, by wspierali każdego "kto chce podążać w swym życiu za Chrystusem"; apelował też, by uczyć przykładem i wskazywać wzorce, np. świętych.
Prawosławie jest drugim co do liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys.
W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić odpowiedzi) ok. 151,7 tys. osób.(PAP)
26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.
Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.
Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.
Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.
USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.
Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.
Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.