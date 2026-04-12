Prawosławny abp Jakub w orędziu paschalnym

AUTOR / CC-SA 3.0 Cerkiew św. Mikołaja w Białymstoku

W życiu doczesnym króluje grzech i śmierć, mnoży się przemoc i wojny, które są zewnętrznym przejawem stanu moralnego świata - napisał w orędziu paschalnym prawosławny abp Jakub. Podkreślił, że od samych ludzi zależy, czy wybiorą właściwą drogę życia i zaapelował o wsparcie duchowe młodego pokolenia.

Wielkanoc wszystkich chrześcijan w tym samym terminie przypada tylko raz na jakiś czas. Tak było przed rokiem, a wcześniej w 2017, 2014 czy 2011 roku. Najczęściej jednak Wielkanoc prawosławnych wypada po katolickiej, a różnica może być nawet pięciotygodniowa. W tym roku Wielkanoc prawosławnych wypada 12 kwietnia - tydzień po katolickiej.

Największe w kraju skupiska prawosławnych są w Podlaskiem. Udostępnione PAP orędzie paschalne arcybiskupa Jakuba, ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, odczytywane będzie w czasie świąt w cerkwiach tej diecezji.

Hierarcha podkreślił w nim, że zmartwychwstanie jest fundamentem wiary. "Wytycza kierunek naszym dążeniom i nadaje sens istnieniu świata. Wszystko w tym życiu ziemskim przemija, lecz z perspektywy zmartwychwstania i życia wiecznego nabiera sensu. Oczekuje nas bowiem inne, lepsze życie, życie wieku przyszłego" - podkreślił abp Jakub.

Zwrócił jednak uwagę, że zanim to nastąpi, wierni muszą "znosić trudy życia doczesnego, w którym nadal królują grzech i śmierć".

"W ostatnim czasie świat coraz bardziej odchodzi od zasad moralności i rozumnego koegzystowania, wciąż staczając się w swojej bezsensowności. Promowany relatywizm, rozwiązłość i samowola w naturalny sposób rodzą kolejne upadki. Wszędzie mnożą się przemoc i wojny - są one tylko zewnętrznym przejawem stanu moralnego tego świata i swoistym symptomem choroby duchowej tych, którzy się na nie decydują" - napisał abp Jakub w orędziu.

Jak podsumował, w konsekwencji "kpi się z honoru i chrześcijańskich zasad: miłości, wierności, pokory i wybaczania, a liczą się tylko władza, bogactwo i siła". Podkreślił przy tym, że to od samych ludzi zależy, czy wybiorą właściwą drogę życia.

"Szatan kusi nas grzechem i mami przemijającymi i pozornymi uciechami tego świata, byśmy zboczyli z drogi wiodącej do nieprzemijającej radości życia wiecznego z Chrystusem. Chrystus, nie naruszając naszej wolności i nie zmuszając nas, zaprasza na ucztę wieku przyszłego. Zaproszeni jesteśmy wszyscy (...) lecz to od nas zależy, czy zaproszenie przyjmiemy" - napisał hierarcha.

Zwrócił uwagę, że wyjątkową, duchową troską powinna być objęta młodzież i dzieci. "Funkcjonują oni w świecie, w którym uważa się, że ťczłowiek jest wart tyle, ile ma pieniędzyŤ, i dlatego jest im niezwykle trudno odnaleźć prawdziwą drogę życia. Na każdym właściwie kroku słyszą to, co przeczy chrześcijańskiemu światopoglądowi i wartościom" - podkreślił abp Jakub.

"Każdy, kto próbuje żyć inaczej niż ogół, jest przecież wyszydzany i postrzegany za głupca. Przeciwstawienie się tej presji wymaga niezwykłego samozaparcia i siły. Niezbędne jest też dla nich wsparcie innych, doświadczonych w wierze, modlitwą i słowem pokrzepienia" - dodał.

Zaapelował do wiernych, by wspierali każdego "kto chce podążać w swym życiu za Chrystusem"; apelował też, by uczyć przykładem i wskazywać wzorce, np. świętych.

Prawosławie jest drugim co do liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys.

W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić odpowiedzi) ok. 151,7 tys. osób.(PAP)

dodane 12.04.2026 08:29

TAGI| ABP JAKUB, PAP, PRAWOSŁAWIE, PRAWOSŁAWNI, WIELKANOC, WYZNANIA, ŚWIĘTO

A dla dorosłych?

Andrzej Macura

A dla dorosłych?

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Obrazy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obrazy

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

