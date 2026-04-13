Prezydent w Muzeum Katyńskim: Katyń to symbol zbrodni i kłamstwa

Katyń pozostaje jednym z najbardziej bolesnych symboli w historii Polski – zarówno jako miejsce zbrodni dokonanej na narodzie, jak i wieloletniego kłamstwa, które po II wojnie światowej kształtowało rzeczywistość w naszej części Europy. Podkreślił to prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości w Muzeum Katyńskim.

W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, obchodzonym 13 kwietnia, prezydent przypomniał o dramacie blisko 22 tysięcy Polaków – oficerów Wojska Polskiego i przedstawicieli elit, zamordowanych przez Sowietów. – To była zbrodnia zaplanowana, wymierzona w naród polski, aby Polska została wymazana z mapy pamięci – zaznaczył.

Jak wskazał, ofiarami byli ludzie stanowiący fundament przyszłej wolnej Rzeczypospolitej: lekarze, nauczyciele, prawnicy, urzędnicy, ale także duchowni różnych wyznań. Ich śmierć miała pozbawić naród przywódców i osłabić jego zdolność do odbudowy.

Prezydent zwrócił uwagę, że Katyń to także symbol kłamstwa, które przez dziesięciolecia narzucano Polakom. Przypomniał słowa ks. Zdzisława Peszkowskiego, jednego z ocalałych, który podkreślał konieczność odkrywania prawdy o tej zbrodni. – To kłamstwo stało się fundamentem Polski po 1945 roku – mówił Nawrocki.

Odnosząc się do powojennego ładu w Europie, prezydent zauważył, że jego cenę zapłaciły kraje Europy Środkowo-Wschodniej, żyjąc przez lata w systemie zniewolenia i przemocy. – Ten porządek miał swoją cenę, którą płaciliśmy także krwią naszych rodaków – podkreślił.

Zbrodnia katyńska, dokonana przez NKWD w 1940 roku, przez dziesięciolecia była tematem zakazanym w PRL. Dopiero w 1990 roku władze Związku Sowieckiego przyznały, że była to jedna z najcięższych zbrodni stalinizmu, a dwa lata później przekazano Polsce kluczowe dokumenty dotyczące tej tragedii.

Dzisiejsze obchody są nie tylko hołdem dla ofiar, ale także przypomnieniem o konieczności trwania przy prawdzie – nawet wtedy, gdy przez lata próbuje się ją zagłuszyć.

PAP /kb

dodane 13.04.2026 12:32

TAGI| DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ, KAROL NAWROCKI, OBCHODY, PREZYDENT

PRZECZYTAJ TAKŻE
W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II | Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne | Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie | Cenckiewicz: Złożyłem rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego | USA: Wysokie poparcie Amerykanów dla papieża Leona pomimo politycznych ataków

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

