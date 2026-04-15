"Pokój zaczyna się od Boga". Papież Leon XIV w Algierii o pojednaniu i braterstwie

Vatican Media We wtorek Papież odprawił Mszę św. w bazylice św. Augustyna w Annabie.

Pierwsza w historii wizyta papieża w Algierii była nie tylko wydarzeniem dyplomatycznym, ale przede wszystkim duchowym przesłaniem dla świata. Leon XIV przypomniał, że trwały pokój nie rodzi się z układów, lecz z nawrócenia serca i przebaczenia – a jego fundamentem jest Bóg.

Zakończona właśnie podróż papieska do Algierii zapisała się jako wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu – zarówno dla Kościoła, jak i dla relacji między religiami. Leon XIV odwiedził kraj, który wydał jednego z największych Ojców Kościoła – św. Augustyn. To właśnie jego dziedzictwo stało się jednym z kluczy do odczytania sensu tej wizyty.

Braterstwo silniejsze niż podziały

Papież wielokrotnie podkreślał, że możliwe jest budowanie wspólnoty ponad różnicami religijnymi i kulturowymi. Warunkiem jest jednak zakorzenienie w Bogu. – „Wiara nie izoluje, lecz otwiera” – mówił podczas spotkań z wiernymi.

Nie były to słowa abstrakcyjne. W kraju, gdzie chrześcijanie stanowią zaledwie ułamek społeczeństwa, Ojciec Święty spotykał się nie tylko z katolikami, ale z całym narodem. Zainteresowanie jego wizytą wyrażała również muzułmańska większość.

„To była błogosławiona podróż”

W rozmowie z dziennikarzami papież podsumował wizytę jako „błogosławioną” i podkreślił jej znaczenie dla dialogu. Już od początku pontyfikatu wskazywał, że chce podążać śladami św. Augustyna – i właśnie do jego ojczyzny skierował jedną z pierwszych pielgrzymek.

Algierczycy odebrali tę wizytę jako znak bliskości. Jak zauważają miejscowi biskupi, papież przyjechał nie tylko do Kościoła, ale do całego społeczeństwa.

Pojednanie jako konieczność

Jednym z najważniejszych wątków papieskiego nauczania było wezwanie do uzdrowienia pamięci. Algieria – naznaczona trudną historią – wciąż potrzebuje pojednania. – Bóg pragnie pokoju dla każdego narodu – przypominał papież, podkreślając, że pokój nie jest jedynie brakiem konfliktu, lecz owocem sprawiedliwości i przebaczenia.

W tym kontekście hasło wizyty – „Pokój z wami” – nabrało szczególnego znaczenia. To słowa znane zarówno chrześcijanom, jak i muzułmanom.

Mała wspólnota, wielkie dziedzictwo

Do niewielkiej wspólnoty katolików papież skierował słowa szczególnej zachęty. Przypomniał, że są oni spadkobiercami wielkiej tradycji – od św. Augustyna po współczesnych męczenników, jak trapistów z Tibhirine.

Zachęcał ich, by dawali świadectwo wiary nie poprzez wielkie deklaracje, ale przez codzienne życie: relacje, dialog i obecność.

Algieria – miejsce spotkania

Wizyta papieża pokazała Algierię jako przestrzeń spotkania różnych kultur i tradycji. To kraj, w którym – jak podkreślają biskupi – krzyżują się wpływy świata śródziemnomorskiego i afrykańskiego.

Dla Kościoła w regionie była to także ważna zachęta i umocnienie. Jak przypominają obserwatorzy, papieskie wizyty w Afryce Północnej zawsze niosły przesłanie wykraczające poza granice jednego państwa.

Pielgrzymka Leona XIV do Algierii była przypomnieniem, że pokój nie jest projektem politycznym, lecz drogą duchową. A ta – jak podkreślał papież – zaczyna się od Boga i prowadzi przez przebaczenie do prawdziwego pojednania.

Vatican News /kb

dodane 15.04.2026 17:15

TAGI| AFRYKA, ALGIERIA, LEON XIV, PAPIEŻ, PODRÓŻ APOSTOLSKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Leon XIV: Różaniec zobowiązuje. „Świat bez wojen i niesprawiedliwości zaczyna się od naszego serca” | Leon XIV: „Niech zamilknie broń”. Apel o pokój dla Ukrainy i nadzieja dla Bliskiego Wschodu | Papież do dziennikarzy na pokładzie samolotu: To było dla mnie szczególnym błogosławieństwem | "Pokój nie jest hasłem". Papież w Kamerunie o odpowiedzialności władzy i dramacie przemocy | "W Nim jesteśmy jedno". Papież Leon XIV rozpoczyna wizytę w Kamerunie

Andrzej Macura

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Katarzyna Solecka

Klęczę przed pralką. Łatwiej jakoś w tej pozycji oddzielić ciemne od jasnego. Ciało bezwiednie dostosowuje się, łapie rytm.

Piotr Drzyzga

Bardziej teatr, czy temat? Od czego by tu zacząć...

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.

Kolejna wiosna na Ukrainie

Oraz 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

Bez ropy ani rusz

Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.

W sądzie

Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?

Sztuczna intelignencja

Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.

Wygodne, ale...

Nie wszyscy mieszkańcy nadążają za tempem zmian.

Długi rosną

W 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB.

Euro - waluta wielu krajów Europy

Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Przenoszone od lat, planowane na grudzień.

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

