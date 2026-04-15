"W Nim jesteśmy jedno". Papież Leon XIV rozpoczyna wizytę w Kamerunie
rss newsletter facebook twitter

"W Nim jesteśmy jedno". Papież Leon XIV rozpoczyna wizytę w Kamerunie

"W Nim jesteśmy jedno". Papież Leon XIV rozpoczyna wizytę w Kamerunie  
PAP/EPA/LUCA ZENNARO Powitanie papieża Leona XIV przez urzędników po przybyciu na międzynarodowe lotnisko Yaounde Nsimalen w Jaunde w Kamerunie.

To spotkanie Kościoła młodego, żywego i różnorodnego. Leon XIV przybył do Kamerunu – kraju nazywanego „Afryką w miniaturze” – by umacniać jedność, wiarę i nadzieję na przyszłość.

Papież Leon XIV rozpoczął wizytę apostolską w Kamerunie. Samolot włoskich linii ITA Airways z Ojcem Świętym na pokładzie wylądował na lotnisku w Jaunde w godzinach popołudniowych czasu lokalnego. To drugi etap jego podróży po krajach Afryki.

Na płycie lotniska papieża powitali przedstawiciele władz państwowych i Kościoła, w tym nuncjusz apostolski oraz premier Kamerunu. Uroczystości powitalne miały oficjalny charakter – nie zabrakło hymnów, prezentacji gwardii honorowej i krótkiego spotkania z przedstawicielami rządu.

Spotkania z władzami i Kościołem

Po przylocie papież udał się do Pałacu Jedności na spotkanie z prezydentem Paul Biya, który od lat kieruje państwem. W programie wizyty znalazły się także rozmowy z przedstawicielami władz, dyplomatami i organizacjami społecznymi.

Ojciec Święty odwiedzi również sierociniec oraz spotka się z biskupami kameruńskimi. To ważny element pielgrzymki – umocnienie lokalnego Kościoła i jego pasterzy.

Jedność w różnorodności

Hasłem wizyty są słowa: „W Nim jesteśmy jedno”. To przesłanie szczególnie wymowne w kraju tak zróżnicowanym jak Kamerun, gdzie żyje ponad 200 grup etnicznych i językowych.

Państwo to – położone w Afryce Równikowej – nazywane jest „Afryką w miniaturze” ze względu na bogactwo kultur, krajobrazów i tradycji. Od sawanny na północy po tropikalne lasy na południu, stanowi ono obraz całego kontynentu w pigułce.

Żywy Kościół Afryki

Chrześcijanie stanowią większość mieszkańców Kamerunu, a Kościół katolicki jest największą wspólnotą religijną w kraju. Liczy on ponad 8 milionów wiernych i odgrywa ważną rolę w życiu społecznym.

Wizyta papieża jest więc nie tylko wydarzeniem dyplomatycznym, ale przede wszystkim duszpasterskim – skierowanym do Kościoła, który dynamicznie się rozwija i stanowi jedną z nadziei współczesnego katolicyzmu.

Podróż Leona XIV do Kamerunu to kolejny etap jego obecności w Afryce – kontynencie, który coraz wyraźniej staje się jednym z najważniejszych miejsc życia Kościoła powszechnego.

«« | « | 1 | » | »»

KAI /kb

GOSC.PL |

dodane 15.04.2026 17:43

TAGI| KAMERUN, LEON XIV, PAPIEŻ, PIELGRZYMKA, WIZYTA APOSTOLSKA

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

Katarzyna Solecka

Klękając

Piotr Drzyzga

Prałat

Najnowsze

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Czwartek
rano
15°C Czwartek
dzień
15°C Czwartek
wieczór
13°C Piątek
noc
wiecej »
 