"W Nim jesteśmy jedno". Papież Leon XIV rozpoczyna wizytę w Kamerunie  

To spotkanie Kościoła młodego, żywego i różnorodnego. Leon XIV przybył do Kamerunu – kraju nazywanego „Afryką w miniaturze” – by umacniać jedność, wiarę i nadzieję na przyszłość.

Papież Leon XIV rozpoczął wizytę apostolską w Kamerunie. Samolot włoskich linii ITA Airways z Ojcem Świętym na pokładzie wylądował na lotnisku w Jaunde w godzinach popołudniowych czasu lokalnego. To drugi etap jego podróży po krajach Afryki.

Na płycie lotniska papieża powitali przedstawiciele władz państwowych i Kościoła, w tym nuncjusz apostolski oraz premier Kamerunu. Uroczystości powitalne miały oficjalny charakter – nie zabrakło hymnów, prezentacji gwardii honorowej i krótkiego spotkania z przedstawicielami rządu.

Spotkania z władzami i Kościołem

Po przylocie papież udał się do Pałacu Jedności na spotkanie z prezydentem Paul Biya, który od lat kieruje państwem. W programie wizyty znalazły się także rozmowy z przedstawicielami władz, dyplomatami i organizacjami społecznymi.

Ojciec Święty odwiedzi również sierociniec oraz spotka się z biskupami kameruńskimi. To ważny element pielgrzymki – umocnienie lokalnego Kościoła i jego pasterzy.

Jedność w różnorodności

Hasłem wizyty są słowa: „W Nim jesteśmy jedno”. To przesłanie szczególnie wymowne w kraju tak zróżnicowanym jak Kamerun, gdzie żyje ponad 200 grup etnicznych i językowych.

Państwo to – położone w Afryce Równikowej – nazywane jest „Afryką w miniaturze” ze względu na bogactwo kultur, krajobrazów i tradycji. Od sawanny na północy po tropikalne lasy na południu, stanowi ono obraz całego kontynentu w pigułce.

Żywy Kościół Afryki

Chrześcijanie stanowią większość mieszkańców Kamerunu, a Kościół katolicki jest największą wspólnotą religijną w kraju. Liczy on ponad 8 milionów wiernych i odgrywa ważną rolę w życiu społecznym.

Wizyta papieża jest więc nie tylko wydarzeniem dyplomatycznym, ale przede wszystkim duszpasterskim – skierowanym do Kościoła, który dynamicznie się rozwija i stanowi jedną z nadziei współczesnego katolicyzmu.

Podróż Leona XIV do Kamerunu to kolejny etap jego obecności w Afryce – kontynencie, który coraz wyraźniej staje się jednym z najważniejszych miejsc życia Kościoła powszechnego.