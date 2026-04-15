Pokój nie może być sloganem – przypomniał Leon XIV podczas spotkania z władzami Kamerunu. W obliczu konfliktów i napięć wezwał do odrzucenia logiki wojny i budowania przyszłości opartej na sprawiedliwości, odpowiedzialności i szacunku dla człowieka.

Podczas pierwszego publicznego wystąpienia w Kamerunie papież Leon XIV spotkał się w Jaunde z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego. Jego przemówienie było mocnym apelem o pokój – rozumiany nie jako deklaracja, lecz konkretna postawa życia.

Pokój jako styl życia

– Pokój nie może być sloganem, musi być ucieleśniony – podkreślił Ojciec Święty. Zaznaczył, że dotyczy to zarówno życia osobistego, jak i działania instytucji państwowych.

Papież przyznał, że współczesny świat zmaga się z rosnącym poczuciem bezsilności i rezygnacji. Jednocześnie wskazał na młodych ludzi jako tych, w których wciąż żywe jest pragnienie sprawiedliwości i pokoju.

Odwołując się do nauczania św. Augustyn, papież przypomniał, że rządzenie nie jest dominacją, lecz służbą. – Nawet ci, co rozkazują, służą tym, którym niby rozkazują – cytował.

Zwrócił uwagę, że prawdziwe przywództwo oznacza miłość do własnego narodu, ale także odpowiedzialność za relacje z innymi państwami. – Rządzić to kochać swój kraj i bliźniego – podkreślił.

Dramat, który ma twarze

Ojciec Święty odniósł się do sytuacji w regionach dotkniętych przemocą. Przypomniał, że za liczbami kryją się konkretni ludzie – ich historie i dramaty. – Dość wojen! – powtórzył apel, który wcześniej kierował do przywódców religijnych. Podkreślił, że pokój nie może być narzucony odgórnie, lecz musi zostać przyjęty jako wspólna odpowiedzialność.

Papież zwrócił uwagę na konieczność realnego włączania najuboższych w życie społeczne i polityczne. Skrytykował model działania „dla ubogich, ale bez ubogich”, przypominając, że ich głos musi być słyszany.

Podkreślił także znaczenie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspólnot religijnych jako siły budującej jedność i pojednanie.

Kobiety i młodzi – nadzieja pokoju

Szczególne słowa uznania skierował do kobiet, które – mimo doświadczeń przemocy i wykluczenia – pozostają „niestrudzonymi budowniczymi pokoju”. Wskazał również na młodych jako klucz do przyszłości. Inwestowanie w ich edukację i rozwój nazwał „strategicznym wyborem na rzecz pokoju”.

Ojciec Święty podkreślił rolę religii i dialogu międzyreligijnego w przezwyciężaniu napięć. Zapewnił, że Kościół katolicki w Kamerunie będzie nadal służył społeczeństwu poprzez edukację, pomoc charytatywną i działania na rzecz pojednania.

Wystąpienie Leona XIV w Jaunde było nie tylko diagnozą sytuacji, ale przede wszystkim wezwaniem do działania. Pokój – jak przypomniał papież – zaczyna się od serca, ale musi znaleźć wyraz w życiu społecznym i polityce.