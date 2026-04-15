"Pokój nie jest hasłem". Papież w Kamerunie o odpowiedzialności władzy i dramacie przemocy

"Pokój nie jest hasłem". Papież w Kamerunie o odpowiedzialności władzy i dramacie przemocy  
Vatican Media Papież z kurtuazyjną wizytą u prezydenta Kamerunu Paula Biya.

Pokój nie może być sloganem – przypomniał Leon XIV podczas spotkania z władzami Kamerunu. W obliczu konfliktów i napięć wezwał do odrzucenia logiki wojny i budowania przyszłości opartej na sprawiedliwości, odpowiedzialności i szacunku dla człowieka.

Podczas pierwszego publicznego wystąpienia w Kamerunie papież Leon XIV spotkał się w Jaunde z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego. Jego przemówienie było mocnym apelem o pokój – rozumiany nie jako deklaracja, lecz konkretna postawa życia.

Pokój jako styl życia

– Pokój nie może być sloganem, musi być ucieleśniony – podkreślił Ojciec Święty. Zaznaczył, że dotyczy to zarówno życia osobistego, jak i działania instytucji państwowych.

Papież przyznał, że współczesny świat zmaga się z rosnącym poczuciem bezsilności i rezygnacji. Jednocześnie wskazał na młodych ludzi jako tych, w których wciąż żywe jest pragnienie sprawiedliwości i pokoju.

Odwołując się do nauczania św. Augustyn, papież przypomniał, że rządzenie nie jest dominacją, lecz służbą. – Nawet ci, co rozkazują, służą tym, którym niby rozkazują – cytował.

Zwrócił uwagę, że prawdziwe przywództwo oznacza miłość do własnego narodu, ale także odpowiedzialność za relacje z innymi państwami. – Rządzić to kochać swój kraj i bliźniego – podkreślił.

Dramat, który ma twarze

Ojciec Święty odniósł się do sytuacji w regionach dotkniętych przemocą. Przypomniał, że za liczbami kryją się konkretni ludzie – ich historie i dramaty. – Dość wojen! – powtórzył apel, który wcześniej kierował do przywódców religijnych. Podkreślił, że pokój nie może być narzucony odgórnie, lecz musi zostać przyjęty jako wspólna odpowiedzialność.

Papież zwrócił uwagę na konieczność realnego włączania najuboższych w życie społeczne i polityczne. Skrytykował model działania „dla ubogich, ale bez ubogich”, przypominając, że ich głos musi być słyszany.

Podkreślił także znaczenie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspólnot religijnych jako siły budującej jedność i pojednanie.

Kobiety i młodzi – nadzieja pokoju

Szczególne słowa uznania skierował do kobiet, które – mimo doświadczeń przemocy i wykluczenia – pozostają „niestrudzonymi budowniczymi pokoju”. Wskazał również na młodych jako klucz do przyszłości. Inwestowanie w ich edukację i rozwój nazwał „strategicznym wyborem na rzecz pokoju”.

Ojciec Święty podkreślił rolę religii i dialogu międzyreligijnego w przezwyciężaniu napięć. Zapewnił, że Kościół katolicki w Kamerunie będzie nadal służył społeczeństwu poprzez edukację, pomoc charytatywną i działania na rzecz pojednania.

Wystąpienie Leona XIV w Jaunde było nie tylko diagnozą sytuacji, ale przede wszystkim wezwaniem do działania. Pokój – jak przypomniał papież – zaczyna się od serca, ale musi znaleźć wyraz w życiu społecznym i polityce.

Vatican News /kb

dodane 15.04.2026 19:24

PRZECZYTAJ TAKŻE
Leon XIV: Różaniec zobowiązuje. „Świat bez wojen i niesprawiedliwości zaczyna się od naszego serca” | Leon XIV: „Niech zamilknie broń”. Apel o pokój dla Ukrainy i nadzieja dla Bliskiego Wschodu | Kamerun: Papież potępia wykorzystywanie religii dla podsycania konfliktów | Zapowiedź drugiego dnia pobytu Leona XIV w Kamerunie: modlitwa o pokój w regionie konfliktów i walk | Podsumowanie pierwszego dnia wizyty Leona XIV w Kamerunie: Budujcie pokój społeczny!

Najnowsze

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.

Kolejna wiosna na Ukrainie

UE: Jest wstępna zgoda krajów na pożyczkę dla Ukrainy

Oraz 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

Bez ropy ani rusz

AFP: tranzyt ropy przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń został wznowiony

Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.

W sądzie

Skazany za zabójstwo w 2006 r. przedterminowo zwolniony z więzienia

Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?

Sztuczna intelignencja

USA: Czy OpenAI może odpowiadać karnie?

Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.

Wygodne, ale...

Uzbekistan: Ograniczenia w obrocie gotówkowym

Nie wszyscy mieszkańcy nadążają za tempem zmian.

Długi rosną

Polska planuje redukcję deficytu sektora finansów publicznych

W 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB.

Euro - waluta wielu krajów Europy

Włoch: Siedem tysięcy euro odnalezione na śmietniku

Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Przenoszone od lat, planowane na grudzień.

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

