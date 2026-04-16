Jesteście powołani do przyszłości wspanialszej niż wasze rany – powiedział Papież Leon XIV do dzieci z sierocińca „Ngul Zamba”. Wizyta w domu dziecka była jednym z pierwszych punktów rozpoczętego dziś w Kamerunie drugiego etapu podróży apostolskiej Papieża do Afryki.
„Wiem, że wielu z was przeszło przez trudne doświadczenia. Niektórzy zaznali cierpienia nieobecności poprzez utratę rodziców lub osób bliskich. Inni doświadczyli lęku, odrzucenia, opuszczenia, niedostatku i niepewności” – mówił Papież do dzieci z sierocińca „Ngul Zamba”, podkreślając jednocześnie, że „Jezus darzył dzieci takie jak wy szczególną życzliwością”.
Papież zauważył, że placówka w stolicy Kamerunu jest miejscem budowania wspólnoty. „Tworzycie prawdziwą rodzinę i spotykacie tu braci i siostry, którzy dzielą z wami bolesną historię. A w tej rodzinie waszym starszym Bratem jest Jezus” – powiedział Ojciec Święty, dodając, że wspólnota „dodaje wam sił, pomaga wam wspólnie nieść ciężary życia i pozwala doświadczać prawdziwej radości”.
U Boga nikt nie jest zapomniany
Papież mówił także o świecie „często naznaczonym obojętnością i egoizmem”, przypominając, że „w wielkiej rodzinie Bożej nikt nigdy nie jest obcym ani zapomnianym, choćby był najmniejszy”.
Mówiąc do dzieci, podkreślił: „Jesteście tymi, którzy niosą obietnicę. Bo tam, gdzie może panować nędza, cierpienie lub niesprawiedliwość, Bóg jest obecny i zna wasze twarze, jest wam bardzo bliski”.
Tu uwidacznia się czułość Boga
Ojciec Święty podziękował także opiekunom dzieci. „Wasze zatroskanie ma oblicze Bożego miłosierdzia. Poprzez nie i poprzez wasze poświęcenie dajecie znacznie więcej niż tylko wsparcie materialne: ofiarujecie tym dzieciom obecność, wysłuchanie, rodzinę i przyszłość. Dzięki wam uwidacznia się czułość Boga” - wskazał Leon XIV.
Na zakończenie Papież udzielił błogosławieństwa i powierzył dzieci opiece Maryi, która – jak przypomniał dzieciom – „zawsze czuwa nad wami, pociesza was w chwilach smutku i pomaga wam wzrastać”.
s. Amata J. Nowaszewska CSFN
Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.
