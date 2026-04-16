info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV do porzuconych dzieci: Jesteście powołani do wspaniałej przyszłości
rss newsletter facebook twitter

Leon XIV do porzuconych dzieci: Jesteście powołani do wspaniałej przyszłości

Vatican Media

Jesteście powołani do przyszłości wspanialszej niż wasze rany – powiedział Papież Leon XIV do dzieci z sierocińca „Ngul Zamba”. Wizyta w domu dziecka była jednym z pierwszych punktów rozpoczętego dziś w Kamerunie drugiego etapu podróży apostolskiej Papieża do Afryki.

„Wiem, że wielu z was przeszło przez trudne doświadczenia. Niektórzy zaznali cierpienia nieobecności poprzez utratę rodziców lub osób bliskich. Inni doświadczyli lęku, odrzucenia, opuszczenia, niedostatku i niepewności” – mówił Papież do dzieci z sierocińca „Ngul Zamba”, podkreślając jednocześnie, że „Jezus darzył dzieci takie jak wy szczególną życzliwością”.

Papież zauważył, że placówka w stolicy Kamerunu jest miejscem budowania wspólnoty. „Tworzycie prawdziwą rodzinę i spotykacie tu braci i siostry, którzy dzielą z wami bolesną historię. A w tej rodzinie waszym starszym Bratem jest Jezus” – powiedział Ojciec Święty, dodając, że wspólnota „dodaje wam sił, pomaga wam wspólnie nieść ciężary życia i pozwala doświadczać prawdziwej radości”.

U Boga nikt nie jest zapomniany

Papież mówił także o świecie „często naznaczonym obojętnością i egoizmem”, przypominając, że „w wielkiej rodzinie Bożej nikt nigdy nie jest obcym ani zapomnianym, choćby był najmniejszy”.

Mówiąc do dzieci, podkreślił: „Jesteście tymi, którzy niosą obietnicę. Bo tam, gdzie może panować nędza, cierpienie lub niesprawiedliwość, Bóg jest obecny i zna wasze twarze, jest wam bardzo bliski”.

Tu uwidacznia się czułość Boga

Ojciec Święty podziękował także opiekunom dzieci. „Wasze zatroskanie ma oblicze Bożego miłosierdzia. Poprzez nie i poprzez wasze poświęcenie dajecie znacznie więcej niż tylko wsparcie materialne: ofiarujecie tym dzieciom obecność, wysłuchanie, rodzinę i przyszłość. Dzięki wam uwidacznia się czułość Boga” - wskazał Leon XIV.

Na zakończenie Papież udzielił błogosławieństwa i powierzył dzieci opiece Maryi, która – jak przypomniał dzieciom – „zawsze czuwa nad wami, pociesza was w chwilach smutku i pomaga wam wzrastać”.

s. Amata J. Nowaszewska CSFN

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA

dodane 16.04.2026 07:05

TAGI| KAMERUN, LEON XIV

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Klękając

Katarzyna Solecka

Klękając

Klęczę przed pralką. Łatwiej jakoś w tej pozycji oddzielić ciemne od jasnego. Ciało bezwiednie dostosowuje się, łapie rytm.

Prałat

Piotr Drzyzga

Prałat

Bardziej teatr, czy temat? Od czego by tu zacząć...

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Czwartek
rano
15°C Czwartek
dzień
15°C Czwartek
wieczór
13°C Piątek
noc
wiecej »
 