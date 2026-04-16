Podsumowanie pierwszego dnia wizyty Leona XIV w Kamerunie: Budujcie pokój społeczny!
Podsumowanie pierwszego dnia wizyty Leona XIV w Kamerunie: Budujcie pokój społeczny!

Vatican Media

Kamerun to drugi etap podróży apostolskiej Leona XIV do Afryki. Ojciec Święty przybył do tego kraju jako trzeci papież w historii po św. Janie Pawle II (1985) i Benedykcie XVI (2009). Władzom powiedział, żeby nie traktowały pokoju jak sloganu i wzmocniły rolę kobiet. Dzieciom porzuconym przez rodziców, że ich przyszłość jest wspanialsza niż ich rany - podsumowuje Vatican News.

Papieska podróż do Algierii zakończyła się we wtorkowe przedpołudnie ceremonią pożegnalną w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Algier „Houari Boumédiène”. Papież odleciał do stolicy Kamerunu - Jaunde. Samolot z Ojcem Świętym wylądował na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Yaoundé-Nsimalen o godz. 14.57 czasu miejscowego (15.57 czasu polskiego). Leona XIV powitali przedstawiciele władz państwowych, po czym Papież udał się z wizytą kurtuazyjną do Pałacu Prezydenckiego.

Pokój to nie slogan, ale styl życia

„Pokój nie może być sloganem, musi być ucieleśniony w stylu życia, zarówno osobistym jak i instytucjonalnym” - mówił Papież podczas wieczornego spotkania z władzami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim. Stanowczo wezwał do odrzucenia logiki wojny, zachęcił do wspólnego budowania sprawiedliwego społeczeństwa.

W tym procesie szczególną rolę spełniają kobiety, które Papież nazwał „niestrudzonymi budowniczymi pokoju”. Zachęcił do inwestowania w edukację, formację i przedsiębiorczość młodych, co jest „strategicznym wyborem na rzecz pokoju”.

Kościół katolicki w Kamerunie, jak zapewnił Papież, będzie nadal służył wszystkim obywatelom poprzez działalność edukacyjną, zdrowotną i charytatywną, aby „promować godność ludzką i pojednanie”.

Nie jesteśmy sierotami!

Drugim ważnym punktem tego dnia była wizyta Ojca Świętego w sierocińcu „Ngul Zamba” prowadzonym przez Córki Maryi. Aktualnie przebywa tam 64 dzieci. Wybrzmiało przejmujące przesłaniu, że żadne z dzieci w tym ośrodku, choć porzucone przez rodziny – często jako nagie niemowlę wśród śmieci - nie jest sierotą. Mali mieszkańcy placówki same wyraziły to podczas powitania: „Nie jesteśmy sierotami!”. „Jesteście powołani do przyszłości wspanialszej niż wasze rany. Jesteście tymi, którzy niosą obietnicę” – mówił im Leon XIV..

Dziękując prowadzącym placówkę siostrom powiedział: „Wasze wierne zaangażowanie jest pięknym świadectwem miłości. Opiekując się tymi dziećmi, kosztujecie już radości obiecanej przez Pana tym, którzy służą najmniejszym (por. Mt 25, 40)” - wskazał Ojciec Święty.

Pielgrzymkowe transmisje

Na zakończenie pierwszego dnia w Kamerunie Papież w siedzibie Konferencji Episkopatu spotkał się z miejscowymi biskupami. A w czwartek 16 kwietnia Ojciec Święty uda się do Bamendy, dzień później w Duali będzie sprawował Mszę św., na której spodziewanych jest nawet ponad milion wiernych. 18 kwietnia po Mszy św. w Jaunde Leon XIV uda się do kolejnego afrykańskiego kraju – Angoli.

Poszczególne wydarzenia podróży apostolskiej Leona XIV do Algierii, Kamerunu, Angoli i Gwinei Równikowej można śledzić poprzez media watykańskie. Dostępne są transmisje z polskim komentarzem na portalu vaticannews.va/pl, na kanale YouTube, na Facebooku Vatican News oraz na widżecie.

Artur Hanula

dodane 16.04.2026 07:11

TAGI| KAMERUN, LEON XIV

Leon XIV: Różaniec zobowiązuje. „Świat bez wojen i niesprawiedliwości zaczyna się od naszego serca" | Leon XIV: „Niech zamilknie broń". Apel o pokój dla Ukrainy i nadzieja dla Bliskiego Wschodu | Kamerun: Papież potępia wykorzystywanie religii dla podsycania konfliktów | Papież do dziennikarzy na pokładzie samolotu: To było dla mnie szczególnym błogosławieństwem
Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Klękając

Katarzyna Solecka

Klękając

Klęczę przed pralką. Łatwiej jakoś w tej pozycji oddzielić ciemne od jasnego. Ciało bezwiednie dostosowuje się, łapie rytm.

Prałat

Piotr Drzyzga

Prałat

Bardziej teatr, czy temat? Od czego by tu zacząć...

Autoreklama

Autoreklama

Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.

UE: Jest wstępna zgoda krajów na pożyczkę dla Ukrainy

Oraz 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

AFP: tranzyt ropy przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń został wznowiony

Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.

Skazany za zabójstwo w 2006 r. przedterminowo zwolniony z więzienia

Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?

USA: Czy OpenAI może odpowiadać karnie?

Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.

Uzbekistan: Ograniczenia w obrocie gotówkowym

Nie wszyscy mieszkańcy nadążają za tempem zmian.

Polska planuje redukcję deficytu sektora finansów publicznych

W 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB.

Włoch: Siedem tysięcy euro odnalezione na śmietniku

Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Przenoszone od lat, planowane na grudzień.

Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

