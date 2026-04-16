Kamerun to drugi etap podróży apostolskiej Leona XIV do Afryki. Ojciec Święty przybył do tego kraju jako trzeci papież w historii po św. Janie Pawle II (1985) i Benedykcie XVI (2009). Władzom powiedział, żeby nie traktowały pokoju jak sloganu i wzmocniły rolę kobiet. Dzieciom porzuconym przez rodziców, że ich przyszłość jest wspanialsza niż ich rany - podsumowuje Vatican News.

Papieska podróż do Algierii zakończyła się we wtorkowe przedpołudnie ceremonią pożegnalną w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Algier „Houari Boumédiène”. Papież odleciał do stolicy Kamerunu - Jaunde. Samolot z Ojcem Świętym wylądował na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Yaoundé-Nsimalen o godz. 14.57 czasu miejscowego (15.57 czasu polskiego). Leona XIV powitali przedstawiciele władz państwowych, po czym Papież udał się z wizytą kurtuazyjną do Pałacu Prezydenckiego.

Pokój to nie slogan, ale styl życia

„Pokój nie może być sloganem, musi być ucieleśniony w stylu życia, zarówno osobistym jak i instytucjonalnym” - mówił Papież podczas wieczornego spotkania z władzami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim. Stanowczo wezwał do odrzucenia logiki wojny, zachęcił do wspólnego budowania sprawiedliwego społeczeństwa.

W tym procesie szczególną rolę spełniają kobiety, które Papież nazwał „niestrudzonymi budowniczymi pokoju”. Zachęcił do inwestowania w edukację, formację i przedsiębiorczość młodych, co jest „strategicznym wyborem na rzecz pokoju”.

Kościół katolicki w Kamerunie, jak zapewnił Papież, będzie nadal służył wszystkim obywatelom poprzez działalność edukacyjną, zdrowotną i charytatywną, aby „promować godność ludzką i pojednanie”.

Nie jesteśmy sierotami!

Drugim ważnym punktem tego dnia była wizyta Ojca Świętego w sierocińcu „Ngul Zamba” prowadzonym przez Córki Maryi. Aktualnie przebywa tam 64 dzieci. Wybrzmiało przejmujące przesłaniu, że żadne z dzieci w tym ośrodku, choć porzucone przez rodziny – często jako nagie niemowlę wśród śmieci - nie jest sierotą. Mali mieszkańcy placówki same wyraziły to podczas powitania: „Nie jesteśmy sierotami!”. „Jesteście powołani do przyszłości wspanialszej niż wasze rany. Jesteście tymi, którzy niosą obietnicę” – mówił im Leon XIV..

Dziękując prowadzącym placówkę siostrom powiedział: „Wasze wierne zaangażowanie jest pięknym świadectwem miłości. Opiekując się tymi dziećmi, kosztujecie już radości obiecanej przez Pana tym, którzy służą najmniejszym (por. Mt 25, 40)” - wskazał Ojciec Święty.

Pielgrzymkowe transmisje

Na zakończenie pierwszego dnia w Kamerunie Papież w siedzibie Konferencji Episkopatu spotkał się z miejscowymi biskupami. A w czwartek 16 kwietnia Ojciec Święty uda się do Bamendy, dzień później w Duali będzie sprawował Mszę św., na której spodziewanych jest nawet ponad milion wiernych. 18 kwietnia po Mszy św. w Jaunde Leon XIV uda się do kolejnego afrykańskiego kraju – Angoli.

Artur Hanula