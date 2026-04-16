info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Zapowiedź drugiego dnia pobytu Leona XIV w Kamerunie: modlitwa o pokój w regionie konfliktów i walk
rss newsletter facebook twitter

Zapowiedź drugiego dnia pobytu Leona XIV w Kamerunie: modlitwa o pokój w regionie konfliktów i walk

Vatican Media

Przebywający w Kamerunie Papież Leon XIV uda się dziś do Bamendy, stolicy jednego z najbardziej dotkniętych konfliktem regionów kraju. W programie dnia znajdą się spotkanie modlitewne o pokój oraz Msza św., które – jak podkreślają obserwatorzy – mają stać się mocnym wezwaniem do pojednania i dialogu w podzielonym społeczeństwie.

Papież wyruszy rano z Jaunde i po krótkim locie dotrze do Bamendy, gdzie o 11:30 spotka się ze wspólnotą lokalną na modlitwie o pokój. Wydarzenie odbędzie się w katedrze św. Józefa i zgromadzi wiernych różnych wyznań – przewidziano m. in. wystąpienie lokalnego imama. O 15:15 Ojciec Święty będzie przewodniczył Eucharystii na lotnisku w Bamendzie. Następnie wróci do stolicy Kamerunu.

Bamenda to stolica Regionu Północno-Zachodniego, części Kamerunu, dotkniętej od lat kryzysem anglofońskim. Trwające napięcia i przemoc między siłami rządowymi a grupami separatystycznymi doprowadziły do tysięcy ofiar i setek tysięcy przesiedleńców. W kontekście wizyty Papieża separatystyczne grupy zapowiedziały czasowe zawieszenie broni, uznając „głębokie znaczenie duchowe” tego wydarzenia.

Kamerun, kraj młody i bogaty w tradycje, zmaga się jednocześnie z kryzysem gospodarczym, napięciami społecznymi i skutkami przemocy, także ze strony ugrupowań terrorystycznych na północy. Wizyta Papieża postrzegana jest jako moment nadziei i impuls do zmiany, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy – mimo trudności – poszukują swojej drogi.

Kościół katolicki w Kamerunie odgrywa istotną rolę w budowaniu dialogu i wspieraniu najbardziej potrzebujących. Spotkanie Papieża z wiernymi w Bamendzie ma ukazać jedność ponad podziałami językowymi i etnicznymi oraz umocnić wysiłki na rzecz pojednania. Jak podkreślają lokalni duszpasterze, wizyta Ojca Świętego może stać się „impulsem do nowego życia dla wszystkich Kameruńczyków”.

Karol Darmoros

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA

dodane 16.04.2026 07:15

TAGI| KAMERUN, LEON XIV

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Czwartek
rano
15°C Czwartek
dzień
15°C Czwartek
wieczór
13°C Piątek
noc
wiecej »
 