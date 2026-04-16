Nawrocki: dobra inicjatywa, którą popieram

Chodzi o projekt Polski2050 podnoszący drugi próg podatkowy.
Dobra inicjatywa, którą popieram - podkreślił prezydent Karol Nawrocki odnosząc się do projektu ustawy klubu Polski 2050 podnoszącego drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. Prezydent zauważył, że takie rozwiązanie przewiduje też jego projekt ustawy, który trafił "do sejmowej zamrażarki".
"Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram. 11 sierpnia 2025 r. trafił do Sejmu mój projekt ustawy PIT Zero. Rodzina na plus, zawierający właśnie takie rozwiązanie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki" - napisał w czwartek prezydent Nawrocki na platformie X.
Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.
Przygotowany przez posłów Polski2050 projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który trafił we wtorek do Sejmu zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 000 zł - dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty - 32 proc.
Według informacji klubu Polski 2050 projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.
Według Polski 2050 podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł miałoby przełożyć się na realne odciążenie osób o średnich dochodach - średnio o około 2600 zł rocznie oraz zakończyć sytuację, w której dodatkowa praca, nadgodziny czy premie powodują wejście w wyższy próg podatkowy i de facto "karaniem" za większy wysiłek zawodowy.
Prezydencki projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił do Sejmu w sierpniu ub.r. Jak informowała wówczas KPRP, proponowane przez prezydenta zmiany dotyczą m.in. zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci oraz właśnie podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł.
W połowie marca br. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że dwa prezydenckie projekty, w tym ten nowelizujący ustawę o podatku PIT, zostały skierowane do pierwszego czytania. Dodał, że "żaden projekt nie jest w zamrażarce".
26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.
Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.
Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.
Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.
USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.
Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.
Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.