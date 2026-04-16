Potężny symbol pojednania będzie towarzyszył Światowym Dniom Młodzieży w Seulu w 2027 roku: wycofany z użytku drut kolczasty ze Strefy Zdemilitaryzowanej (DMZ), oddzielającej Koreę Północną od Południowej, zostanie przekształcony w wielki „Krzyż Pokoju”.

Informuje o tym agencja Fides, wyjaśniając, że projekt, który już się rozpoczął, ma na celu umieszczenie w centrum Światowych Dni Młodzieży tematu podziału Półwyspu Koreańskiego, przekształcając znak konfliktu w przesłanie nadziei. Krzyż, wysoki na około pięć metrów, zostanie zaprezentowany młodzieży z całego świata podczas spotkania w Seulu i poświęcony przez papieża.

Inicjatywa – promowana przez archidiecezję Seulu wraz z fundacją „Together Walking Foundation” – ma na celu zachęcenie młodych ludzi do przekształcania symboli podziału w okazje do pojednania, modlitwy i odnowy, również w życiu osobistym. 12 kwietnia w katedrze w Myeongdong odbyła się inauguracja projektu, której przewodniczył arcybiskup Seulu w obecności wolontariuszy i organizatorów koreańskiego ŚDM. Abp Peter Soon-taick Chung przypomniał, że tak jak krzyż z narzędzia śmierci stał się dzięki Chrystusowi znakiem życia i pojednania, tak również z rozdarcia wojny może zrodzić się harmonia i pokój.

Ręcznie splatany krzyż

Drut kolczasty jest ręcznie obrabiany i splatany, aby nadać mu kształt krzyża: prace te potrwają do kwietnia 2027 r. i w każdą niedzielę będą angażować wiernych, młodzież i mieszkańców w to manualne i duchowe doświadczenie. Oprócz praktycznego zaangażowania uczestnicy są zaproszeni do refleksji nad osobistymi i społecznymi ranami oraz do modlitwy o pokój. Celem projektu jest szerzenie przesłania integracji i pojednania, które wykracza poza granice kościelne, angażując całe społeczeństwo koreańskie.

Koreańska Strefa Zdemilitaryzowana (DMZ) to silnie ufortyfikowany pas ziemi o długości ok. 238-250 km i szerokości 4 km, utworzony w 1953 roku w celu oddzielenia Korei Północnej od Południowej po wojnie koreańskiej. Mimo nazwy jest to jedna z najbardziej zmilitaryzowanych granic świata, będąca strefą buforową. Przebiega w pobliżu 38. równoleżnika.