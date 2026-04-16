ŚDM Seul 2027: „Krzyż Pokoju” powstaje z drutu kolczastego ze Strefy Zdemilitaryzowanej, oddzielającej Koreę Północną od Południowej

Potężny symbol pojednania będzie towarzyszył Światowym Dniom Młodzieży w Seulu w 2027 roku: wycofany z użytku drut kolczasty ze Strefy Zdemilitaryzowanej (DMZ), oddzielającej Koreę Północną od Południowej, zostanie przekształcony w wielki „Krzyż Pokoju”.

Informuje o tym agencja Fides, wyjaśniając, że projekt, który już się rozpoczął, ma na celu umieszczenie w centrum Światowych Dni Młodzieży tematu podziału Półwyspu Koreańskiego, przekształcając znak konfliktu w przesłanie nadziei. Krzyż, wysoki na około pięć metrów, zostanie zaprezentowany młodzieży z całego świata podczas spotkania w Seulu i poświęcony przez papieża.

Inicjatywa – promowana przez archidiecezję Seulu wraz z fundacją „Together Walking Foundation” – ma na celu zachęcenie młodych ludzi do przekształcania symboli podziału w okazje do pojednania, modlitwy i odnowy, również w życiu osobistym. 12 kwietnia w katedrze w Myeongdong odbyła się inauguracja projektu, której przewodniczył arcybiskup Seulu w obecności wolontariuszy i organizatorów koreańskiego ŚDM. Abp Peter Soon-taick Chung przypomniał, że tak jak krzyż z narzędzia śmierci stał się dzięki Chrystusowi znakiem życia i pojednania, tak również z rozdarcia wojny może zrodzić się harmonia i pokój.

Ręcznie splatany krzyż

Drut kolczasty jest ręcznie obrabiany i splatany, aby nadać mu kształt krzyża: prace te potrwają do kwietnia 2027 r. i w każdą niedzielę będą angażować wiernych, młodzież i mieszkańców w to manualne i duchowe doświadczenie. Oprócz praktycznego zaangażowania uczestnicy są zaproszeni do refleksji nad osobistymi i społecznymi ranami oraz do modlitwy o pokój. Celem projektu jest szerzenie przesłania integracji i pojednania, które wykracza poza granice kościelne, angażując całe społeczeństwo koreańskie.

Koreańska Strefa Zdemilitaryzowana (DMZ) to silnie ufortyfikowany pas ziemi o długości ok. 238-250 km i szerokości 4 km, utworzony w 1953 roku w celu oddzielenia Korei Północnej od Południowej po wojnie koreańskiej. Mimo nazwy jest to jedna z najbardziej zmilitaryzowanych granic świata, będąca strefą buforową. Przebiega w pobliżu 38. równoleżnika.

dodane 16.04.2026 12:35

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Przenoszone od lat, planowane na grudzień.

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

