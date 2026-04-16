Właściwym miejscem kultu ks. Popiełuszki jest kościół św. Stanisława Kostki
rss newsletter facebook twitter

Właściwym miejscem kultu ks. Popiełuszki jest kościół św. Stanisława Kostki

Przy kościele św. Stanisława Kostki  
Henryk Przondziono /Foto Gość Przy kościele św. Stanisława Kostki

Wersja o przetrzymywaniu męczennika w Kazuniu nie jest przekonująca.

Właściwym miejscem kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest Kościół św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu - oświadczył ks. dr Bartłomiej Pergoł z kurii archidiecezji warszawskiej. W ten sposób odniósł się do nawiedzania miejsca rzekomego przetrzymywania męczennika w bunkrze w Kazuniu.

Prokurator Andrzej Witkowski, obecnie w stanie spoczynku, w wydanej w 2026 r. książce "Bolesne tajemnice księdza Popiełuszki. Śladami prawdy" postawił tezę, że ks. Popiełuszko nie został zamordowany 19 października 1984 r. na tamie wiślanej we Włocławku, lecz sześć dni później, na terenie zarządzanych przez wojsko starych bunkrów pod Warszawą, gdzie był przetrzymywany i torturowany. Według dr. Tadeusza Jóźwika, który przeprowadził sekcję zwłok ks. Jerzego, a także historyka prof. Pawła Skibińskiego wersja prokuratora nie jest przekonująca.

Po ukazaniu się książki wierni zaczęli przyjeżdżać do Kazunia, aby modlić się tam za wstawiennictwem błogosławionego ks. Popiełuszki.

W odpowiedzi na tę praktykę Kuria Archidiecezji Warszawskiej opublikowała komunikat, w którym ks. dr Bartłomiej Pergoł podkreślił, że "właściwym miejscem kultu Błogosławionego na terenie Archidiecezji Warszawskiej jest kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu".

Dyrektor Wydziału Dyscypliny Sakramentów i Sakramentaliów Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. dr Bartłomiej Pergoł zwrócił uwagę, że zgodnie z dekretem kard. Kazimierza Nycza z października 2010 r. Kościół św. Stanisława Kostki stał się diecezjalnym sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego, co oznacza, że wierni mogą tam uzyskać szczególne łaski przez wstawiennictwo męczennika, zwłaszcza 23 kwietnia, 6 czerwca i 19 października.

"Pozostałe miejsca na terenie archidiecezji warszawskiej, powiązane z życiem lub męczeństwem ks. Popiełuszki (faktyczne lub domniemane), nie są rozpoznane przez Kościół jako miejsca święte" - napisał ks. Pergoł.

W ostatnich latach życia ks. Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy i kapelan Solidarności, w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu celebrował comiesięczne msze święte za ojczyznę, gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy. Nawoływał w nich, aby "zło dobrem zwyciężać" oraz podkreślał, że "w pojednaniu musi być jeden wspólny cel: dobro ojczyzny i poszanowanie godności ludzkiej".

Ks. Popiełuszko został zamordowany przez funkcjonariuszy SB w nocy z 19 na 20 października 1984 r. Sprawę porwania i zamordowania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki nadal bada Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku.

Duchowny został beatyfikowany w 2010 r. Proces kanonizacyjny męczennika został otwarty 20 września 2014 r. w diecezji Cr,teil we Francji. Powodem był domniemany cud za wstawiennictwem bł. ks. Popiełuszki. Chodzi o uzdrowienie chorego na białaczkę 56-letniego Franois Audelana. Proces na etapie diecezjalnym w Cr,teil zakończył się we wrześniu 2015 r. Dokumenty zostały przekazane do Kongregacji (obecnie Dykasterii) Spraw Kanonizacyjnych.

Od redakcji Wiara.pl

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 16.04.2026 13:38

TAGI| HISTORIA, KOŚCIÓŁ, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Klękając

Katarzyna Solecka

Klękając

Klęczę przed pralką. Łatwiej jakoś w tej pozycji oddzielić ciemne od jasnego. Ciało bezwiednie dostosowuje się, łapie rytm.

Prałat

Piotr Drzyzga

Prałat

Bardziej teatr, czy temat? Od czego by tu zacząć...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.

Kolejna wiosna na Ukrainie

Oraz 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

Bez ropy ani rusz

Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.

W sądzie

Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?

Sztuczna intelignencja

Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.

Wygodne, ale...

Nie wszyscy mieszkańcy nadążają za tempem zmian.

Długi rosną

W 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB.

Euro - waluta wielu krajów Europy

Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Przenoszone od lat, planowane na grudzień.

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Czwartek
rano
15°C Czwartek
dzień
15°C Czwartek
wieczór
13°C Piątek
noc
wiecej »
 