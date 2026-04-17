Liban: Śmierć tuż przed wejściem w życie rozejmu

Ratownicy nadal przeszukują gruzy w poszukiwaniu "piętnaściorga zaginionych".
Co najmniej 13 osób zginęło w wyniku czwartkowych izraelskich nalotów na libańskie miasto Tyr; do tych ataków doszło na kilka minut przed wejściem w życie zawieszenia broni - powiadomiła w piątek agencja AFP, powołując się na informacje otrzymane od przedstawiciela lokalnych władz z południa Libanu.
Według źródła AFP 35 innych osób miało zostać rannych. Ratownicy nadal przeszukują gruzy w poszukiwaniu "piętnaściorga zaginionych". Do ostrzału doszło na kilka minut przed wejściem w życie zawieszenia broni (w czwartek o godz. 23 czasu polskiego). Ataki były wymierzone w sześć budynków mieszkalnych, które zostały zniszczone - przekazał korespondent AFP.
2 marca Hezbollah zaatakował północny Izrael, włączając się do wojny Izraela i USA z Iranem. W odpowiedzi Izrael rozpoczął intensywne naloty na cele tej grupy w całym Libanie i przystąpił do operacji lądowej na południu kraju.
Ofensywa, której celem - jak zapewnia rząd Benjamina Netanjahu - jest zniszczenie Hezbollahu, pochłonęła, według libańskich źródeł, ponad 2 tys. ofiar śmiertelnych i zmusiła około 1,2 mln osób do opuszczenia domów.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że od północy czasu lokalnego (godz. 23 w Polsce) w Libanie będzie obowiązywało 10-dniowe zawieszenie broni. Trump uzgodnił to porozumienie z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.
Zamieszkany przez około 6 mln osób Liban jest państwem od lat pogrążonym w głębokim kryzysie gospodarczym i politycznym. Sytuację pogorszyła poprzednia wojna Izraela z Hezbollahem w 2024 r. Rząd w Bejrucie zapowiedział rozbrojenie tej grupy, a po wybuchu nowych walk z Izraelem formalnie zakazał jej prowadzenia działań zbrojnych. Hezbollah odmawia jednak złożenia broni.
26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.
Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.
Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.
Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.
USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.
Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.
Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.