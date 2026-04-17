info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Liban: Śmierć tuż przed wejściem w życie rozejmu
Liban: Śmierć tuż przed wejściem w życie rozejmu

Próbują wrócić na czas rozejmu do swoich domów  
WAEL HAMZEH /PAP/EPA Próbują wrócić na czas rozejmu do swoich domów

Ratownicy nadal przeszukują gruzy w poszukiwaniu "piętnaściorga zaginionych".

Co najmniej 13 osób zginęło w wyniku czwartkowych izraelskich nalotów na libańskie miasto Tyr; do tych ataków doszło na kilka minut przed wejściem w życie zawieszenia broni - powiadomiła w piątek agencja AFP, powołując się na informacje otrzymane od przedstawiciela lokalnych władz z południa Libanu.

Według źródła AFP 35 innych osób miało zostać rannych. Ratownicy nadal przeszukują gruzy w poszukiwaniu "piętnaściorga zaginionych". Do ostrzału doszło na kilka minut przed wejściem w życie zawieszenia broni (w czwartek o godz. 23 czasu polskiego). Ataki były wymierzone w sześć budynków mieszkalnych, które zostały zniszczone - przekazał korespondent AFP.

2 marca Hezbollah zaatakował północny Izrael, włączając się do wojny Izraela i USA z Iranem. W odpowiedzi Izrael rozpoczął intensywne naloty na cele tej grupy w całym Libanie i przystąpił do operacji lądowej na południu kraju.

Ofensywa, której celem - jak zapewnia rząd Benjamina Netanjahu - jest zniszczenie Hezbollahu, pochłonęła, według libańskich źródeł, ponad 2 tys. ofiar śmiertelnych i zmusiła około 1,2 mln osób do opuszczenia domów.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że od północy czasu lokalnego (godz. 23 w Polsce) w Libanie będzie obowiązywało 10-dniowe zawieszenie broni. Trump uzgodnił to porozumienie z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Zamieszkany przez około 6 mln osób Liban jest państwem od lat pogrążonym w głębokim kryzysie gospodarczym i politycznym. Sytuację pogorszyła poprzednia wojna Izraela z Hezbollahem w 2024 r. Rząd w Bejrucie zapowiedział rozbrojenie tej grupy, a po wybuchu nowych walk z Izraelem formalnie zakazał jej prowadzenia działań zbrojnych. Hezbollah odmawia jednak złożenia broni.

PAP |

dodane 17.04.2026 14:25

TAGI| IZRAEL, LIBAN, PAP, WOJNA, ZBRODNIE WOJENNE

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

A dla dorosłych?

A dla dorosłych?

Obrazy

Obrazy

Zbezcześcili!

Zbezcześcili!

Autoreklama

Autoreklama

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

