"Pokój jest zobowiązaniem". Leon XIV na spotkaniu z muzułmanami  

Leon XIV spotkał się wczoraj z grupą dwunastu przedstawicieli niektórych kameruńskich wspólnot islamskich, z których część została przyjęta przez niego w Rzymie w grudniu ubiegłego roku. Spotkanie miało miejsce w Nuncjaturze. Wraz z tymi oraz innymi wspólnotami Kościół realizuje wspólne projekty mające na celu wsparcie najuboższej ludności w Kamerunie – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Papież przywitał każdego z przedstawicieli wspólnot muzułmańskich z osobna. Podziękowali oni Leonowi XIV za współpracę z Kościołem, jego wizytę papieża oraz za słowa o dialogu i pokoju, wypowiedziane w Bamendzie.
Ojciec Święty zwrócił się następnie do przedstawicieli muzułmanów wyrażając radość ze spotkania z nimi oraz wdzięczność za to, że został przyjęty z tak wielką radością przez wszystkich w Kamerunie – chrześcijan, katolików i niekatolików, muzułmanów, osoby wyznające religie tradycyjne – wszystkich, którzy świętowali ten wspólny dar – czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Jednocześnie Papież wspomniał o krytykach i podziałach, które czasami wkradają się między wyznania i religie, co sprawia, że potrzeba jeszcze większej odpowiedzialności wynikającej ze spotkania. Odpowiedzialność do „kontynuowania przekazywania pragnienia wszystkich, aby odnaleźć pokój – nie pokój obojętności, nie pokój, który usuwa bogactwo różnic, lecz pokój, który rodzi się wtedy, gdy uznajemy, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, wszyscy stworzeniami Jednego, wszyscy powołani do poszanowania godności każdego” – czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. W Kamerunie – wyjaśnił papież – istnieje wielka możliwość urzeczywistnienia tego marzenia jako pragnienia, które staje się zobowiązaniem.
Leon XIV zachęcił obecnych, aby kontynuowali tę piękną drogę, nieśli to samo przesłanie, to samo marzenie innym – muzułmanom i wszystkim tym, którzy nie rozumieją, lecz mogą nauczyć się dostrzegać piękno braterstwa – przynosząc wielką korzyść całemu Kamerunowi.
Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Vatican News PL
