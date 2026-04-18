Konwój złożony z kilku tankowców przepływa przez cieśninę Ormuz trasą na południe od wyspy Larak u wybrzeży Iranu - poinformowała w sobotę rano agencja Reutera, powołując się na dane serwisów śledzących ruch na morzu.
Jak wynika z danych udostępnianych przez stronę MarineTraffic, konwój składa się z czterech jednostek przewożących gaz skroplony oraz kilku transportujących produkty ropopochodne i chemiczne. Kolejne tankowce przemieszczają się na wodach Zatoki Perskiej, zmierzając w kierunku Ormuzu.
W piątek władze Iranu ogłosiły otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania rozejmu w wojnie z USA i Izraelem, czyli do wtorku (21 kwietnia) wieczorem. Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie tego szlaku wodnego, ale zapowiedział też utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf zagroził w reakcji na to stanowisko Waszyngtonu, że władze w Teheranie ponownie zamkną cieśninę, jeśli Stany Zjednoczone nie zniosą blokady morskiej Iranu.
Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach tą trasą przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego.
Częściowo otwarto przestrzeń powietrzną kraju i kilka lotnisk
W sobotę o godz. 7 rano czasu lokalnego (o godz. 5.30 czasu polskiego) władze Iranu otworzyły przestrzeń powietrzną we wschodniej części kraju oraz przywróciły funkcjonowanie kilku lotnisk - poinformował niezależny portal Iran International, powołując się na irański urząd lotnictwa cywilnego.
Wschodnia część kraju została ponownie otwarta dla lotów międzynarodowych. Władze w Teheranie dodały, że działalność lotnisk w całym kraju będą wznawiana stopniowo, w zależności od gotowości technicznej i operacyjnej.
Według strony internetowej FlightRadar24, śledzącej ruch lotniczy, krótko przed godz. 9 czasu polskiego żaden samolot nie przelatywał nad Iranem. Państwo to zamknęło swoją przestrzeń powietrzną 28 lutego, po rozpoczęciu izraelsko-amerykańskich ataków.
Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje rozejm, który na razie ma trwać do 21 kwietnia wieczorem.
