Wraca ruch w cieśninie Ormuz, częściowo otwarto przestrzeń powietrzną nad Iranem  
Konwój złożony z kilku tankowców przepływa przez cieśninę Ormuz trasą na południe od wyspy Larak u wybrzeży Iranu - poinformowała w sobotę rano agencja Reutera, powołując się na dane serwisów śledzących ruch na morzu.

Jak wynika z danych udostępnianych przez stronę MarineTraffic, konwój składa się z czterech jednostek przewożących gaz skroplony oraz kilku transportujących produkty ropopochodne i chemiczne. Kolejne tankowce przemieszczają się na wodach Zatoki Perskiej, zmierzając w kierunku Ormuzu.

W piątek władze Iranu ogłosiły otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania rozejmu w wojnie z USA i Izraelem, czyli do wtorku (21 kwietnia) wieczorem. Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie tego szlaku wodnego, ale zapowiedział też utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf zagroził w reakcji na to stanowisko Waszyngtonu, że władze w Teheranie ponownie zamkną cieśninę, jeśli Stany Zjednoczone nie zniosą blokady morskiej Iranu.

Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach tą trasą przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego.

Częściowo otwarto przestrzeń powietrzną kraju i kilka lotnisk

W sobotę o godz. 7 rano czasu lokalnego (o godz. 5.30 czasu polskiego) władze Iranu otworzyły przestrzeń powietrzną we wschodniej części kraju oraz przywróciły funkcjonowanie kilku lotnisk - poinformował niezależny portal Iran International, powołując się na irański urząd lotnictwa cywilnego.

Wschodnia część kraju została ponownie otwarta dla lotów międzynarodowych. Władze w Teheranie dodały, że działalność lotnisk w całym kraju będą wznawiana stopniowo, w zależności od gotowości technicznej i operacyjnej.

Według strony internetowej FlightRadar24, śledzącej ruch lotniczy, krótko przed godz. 9 czasu polskiego żaden samolot nie przelatywał nad Iranem. Państwo to zamknęło swoją przestrzeń powietrzną 28 lutego, po rozpoczęciu izraelsko-amerykańskich ataków.

dodane 18.04.2026 10:29

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, PALIWA, PAP, USA, WOJNA

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

Maturzyści kończą rok szkolny

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

