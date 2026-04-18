Ameryka się budzi. Coraz więcej młodych chodzi do kościoła

Unsplash Katedra św. Patryka na Manhattanie

Niemal połowa (42 proc.) młodych Amerykanów w wieku 18–29 lat stwierdziła, że religia jest dla nich „bardzo ważna”. To wzrost o 14 punktów procentowych w porównaniu z poprzednimi latami. Tak wynika z badań Gallupa przeprowadzonych w latach 2024–2025. Podobnie swoją religijność określiła co trzecia młoda Amerykanka.

Instytut Gallupa przeprowadził ponad 4 tysiące wywiadów z dorosłymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych. Wykorzystano także dane z oddzielnych raportów obejmujących ponad 26 tysięcy dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosił od 3 do 4 punktów procentowych.

Młode kobiety najrzadziej deklarują dużą religijność

Według badań młode kobiety najrzadziej ze wszystkich grup wiekowych mówią, że religia jest dla nich „bardzo ważna”. Dla porównania: tak uważa 47 proc. kobiet w wieku 30–49 lat, 53 proc. kobiet w wieku 50–64 lat, a aż 64 proc. kobiet w wieku 65 lat i starszych.

Stanowisko młodych kobiet w sprawie religii utrzymuje się na stałym poziomie około 30 proc. od 2020–2021 r. Z kolei postawa młodych mężczyzn jest mniej stabilna. W latach 2020–2021 religia była „bardzo ważna” dla 34 proc. młodych mężczyzn, następnie odsetek ten spadł do 28 proc. w latach 2022–2023, a później ponownie wzrósł.

Wzrost uczestnictwa młodych mężczyzn w nabożeństwach

Według badań Gallupa młodzi mężczyźni w USA chętniej chodzą na nabożeństwa. W latach 2022–2023 comiesięczne lub częstsze uczestnictwo deklarowało 33 proc. z nich, a w latach 2024–2025 odsetek ten wzrósł do 40 proc. Według dotychczasowych miesięcznych pomiarów w 2026 r. 40 proc. młodych mężczyzn nadal uczestniczy w nabożeństwach co tydzień lub co miesiąc.

Frekwencja wśród młodych kobiet również wzrosła – od lat 2022–2023 zwiększyła się o trzy punkty procentowe, osiągając 39 proc. w latach 2024–2025.

Wpływ przynależności partyjnej

Badanie pokazało wyraźny wpływ przynależności politycznej na częstotliwość uczestnictwa w nabożeństwach. Kobiety i mężczyźni popierający Partię Republikańską znacznie częściej chodzą na nabożeństwa niż ich rówieśnicy popierający Partię Demokratyczną. Odpowiednio: 58 proc. kobiet i 52 proc. mężczyzn wśród republikanów uczestniczy co najmniej raz w miesiącu, w porównaniu z 31 proc. kobiet i 26 proc. mężczyzn wśród demokratów.

Trendy identyfikacji religijnej

Raport przeanalizował także trendy dotyczące tego, ilu młodych dorosłych identyfikuje się z konkretną religią. W miarę jak młodzi mężczyźni stawali się bardziej religijni od lat 2022–2023, więcej z nich deklaruje przynależność do jakiejś religii. Mimo to nadal pozostają oni grupą wiekową mężczyzn, która najrzadziej identyfikuje się z konkretnym wyznaniem.

Tomasz Zielenkiewicz, Vatican News PL

