info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » "Przymusowe zaginięcia", zatrzymania i zakazy. Narastają represje na katolików w Chinach
rss newsletter facebook twitter

"Przymusowe zaginięcia", zatrzymania i zakazy. Narastają represje na katolików w Chinach

"Przymusowe zaginięcia", zatrzymania i zakazy. Narastają represje na katolików w Chinach  
Unsplash

„Dekadę po rozpoczęciu kampanii sinizacji przez Xi Jinpinga i niemal osiem lat po porozumieniu Stolicy Apostolskiej z Chinami z 2018 r., katolicy w Chinach doświadczają narastających represji” – powiedział Yalkun Uluyol z organizacji Human Right Watch, która zajmuje się obroną praw człowieka.

Chińska Partia Komunistyczna (KPCh) nasila kampanię nacisku na katolików Kościoła podziemnego”– wynika z raportu organizacji Human Rights Watch. „Dekadę po rozpoczęciu kampanii sinizacji przez Xi Jinpinga i niemal osiem lat po porozumieniu Stolicy Apostolskiej z Chinami z 2018 r., katolicy w Chinach doświadczają narastających represji, które naruszają ich wolność religijną” – powiedział Yalkun Uluyol, specjalista ds. Chin w Human Rights Watch, w raporcie z 15 kwietnia. „Papież Leon XIV powinien pilnie dokonać przeglądu tego porozumienia i naciskać na Pekin, aby zakończył prześladowania i zastraszanie Kościołów „podziemnych”, duchowieństwa oraz wiernych” . 

Human Rights Watch poinformowała, że w ramach raportu przeprowadziło wywiady z „dziewięcioma osobami przebywającymi poza Chinami, które miały bezpośrednie doświadczenia z katolicyzmem w tym kraju”. Według nich porozumienie watykańsko-chińskie z 2018 r. „stworzyło ogólne ramy umożliwiające władzom wywieranie presji na katolików podziemnych”. Cytowani w raporcie świadkowie twierdzą, że katolicy w Chinach czują, iż porozumienie pozostawiło im „brak innego wyboru niż przystąpienie do oficjalnego Kościoła”, a ci, którzy pozostali w Kościele podziemnym, „czują się zdradzeni przez Watykan”.

Human Rights Watch zwróciło również uwagę na prześladowania katolickich biskupów i duchowieństwa przez chińskie władze, wskazując na przypadki “przymusowych zaginięć”, zatrzymań oraz zakaz nauczania i ewangelizowania przez księży w internecie.

„Duchowni katoliccy zwolnieni z aresztu nadal doświadczają nękania” – stwierdzono w raporcie. „Jedna z osób powiedziała w styczniu, że znany jej kapłan miał zakaz posiadania kont bankowych, kart SIM i paszportu, przez co ‘nie ma środków do życia i ledwo jest w stanie przetrwać dzień czy dwa’”.

„Polityka Watykanu wobec Kościoła katolickiego w Chinach w ostatnich latach była katastrofalna” – powiedziała Nina Shea, starsza badaczka w Hudson Institute, w rozmowie z EWTN News. „Wierni biskupi katoliccy są poddawani przez rząd bezterminowemu przetrzymywaniu bez procesu, odsuwaniu na bok przy jednoczesnym ‘uznawaniu’ ich lub też są aktywnie zastraszani groźbą zatrzymania, jeśli sprzeciwią się składaniu przysięgi lojalności wyłącznie wobec Komunistycznej Partii Chin, a nie wobec Rzymu”. Shea, która kieruje także Centrum Wolności Religijnej w Hudson Institute, wezwała papieża Leona XIV do zorganizowania światowego czuwania modlitewnego w intencji chińskich biskupów, którzy zaginęli lub zostali zatrzymani.

„Papież Benedykt XVI ustanowił 24 maja Światowym Dniem Modlitwy za Kościół w Chinach, ale w ostatnich latach został on praktycznie zapomniany i nigdy nie był zdecydowanie promowany przez Watykan, który prawdopodobnie postrzega go jako pośrednią krytykę KPCh – czego stara się unikać” – dodała.

Zobacz też:

Wierni świeccy i siostry zakonne na Mszy św. w Boże Narodzenie w katolickiej katedrze w Pekinie.

Historia Kościoła (13) 01/2026 DODANE 11.12.2025 AKTUALIZACJA 18.04.2026

Księża i zakonnice byli przymuszani do zawierania związków małżeńskich. Wiara w Chinach okazała się jednak silniejsza niż czerwone imperium

Od nestorian po rewolucję kulturalną – historia chrześcijaństwa w Chinach to ciągłe napięcie między wiarą a władzą. Zamiast zniknąć, Kościół w Państwie Środka wciąż się odradza. »

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 18.04.2026 12:03
PRZECZYTAJ TAKŻE
Księża i zakonnice byli przymuszani do zawierania związków małżeńskich. Wiara w Chinach okazała się jednak silniejsza niż czerwone imperium

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Czwartek
rano
15°C Czwartek
dzień
15°C Czwartek
wieczór
13°C Piątek
noc
wiecej »
 