Chińska Partia Komunistyczna (KPCh) nasila kampanię nacisku na katolików Kościoła podziemnego”– wynika z raportu organizacji Human Rights Watch. „Dekadę po rozpoczęciu kampanii sinizacji przez Xi Jinpinga i niemal osiem lat po porozumieniu Stolicy Apostolskiej z Chinami z 2018 r., katolicy w Chinach doświadczają narastających represji, które naruszają ich wolność religijną” – powiedział Yalkun Uluyol, specjalista ds. Chin w Human Rights Watch, w raporcie z 15 kwietnia. „Papież Leon XIV powinien pilnie dokonać przeglądu tego porozumienia i naciskać na Pekin, aby zakończył prześladowania i zastraszanie Kościołów „podziemnych”, duchowieństwa oraz wiernych” .

Human Rights Watch poinformowała, że w ramach raportu przeprowadziło wywiady z „dziewięcioma osobami przebywającymi poza Chinami, które miały bezpośrednie doświadczenia z katolicyzmem w tym kraju”. Według nich porozumienie watykańsko-chińskie z 2018 r. „stworzyło ogólne ramy umożliwiające władzom wywieranie presji na katolików podziemnych”. Cytowani w raporcie świadkowie twierdzą, że katolicy w Chinach czują, iż porozumienie pozostawiło im „brak innego wyboru niż przystąpienie do oficjalnego Kościoła”, a ci, którzy pozostali w Kościele podziemnym, „czują się zdradzeni przez Watykan”.

Human Rights Watch zwróciło również uwagę na prześladowania katolickich biskupów i duchowieństwa przez chińskie władze, wskazując na przypadki “przymusowych zaginięć”, zatrzymań oraz zakaz nauczania i ewangelizowania przez księży w internecie.

„Duchowni katoliccy zwolnieni z aresztu nadal doświadczają nękania” – stwierdzono w raporcie. „Jedna z osób powiedziała w styczniu, że znany jej kapłan miał zakaz posiadania kont bankowych, kart SIM i paszportu, przez co ‘nie ma środków do życia i ledwo jest w stanie przetrwać dzień czy dwa’”.

„Polityka Watykanu wobec Kościoła katolickiego w Chinach w ostatnich latach była katastrofalna” – powiedziała Nina Shea, starsza badaczka w Hudson Institute, w rozmowie z EWTN News. „Wierni biskupi katoliccy są poddawani przez rząd bezterminowemu przetrzymywaniu bez procesu, odsuwaniu na bok przy jednoczesnym ‘uznawaniu’ ich lub też są aktywnie zastraszani groźbą zatrzymania, jeśli sprzeciwią się składaniu przysięgi lojalności wyłącznie wobec Komunistycznej Partii Chin, a nie wobec Rzymu”. Shea, która kieruje także Centrum Wolności Religijnej w Hudson Institute, wezwała papieża Leona XIV do zorganizowania światowego czuwania modlitewnego w intencji chińskich biskupów, którzy zaginęli lub zostali zatrzymani.

„Papież Benedykt XVI ustanowił 24 maja Światowym Dniem Modlitwy za Kościół w Chinach, ale w ostatnich latach został on praktycznie zapomniany i nigdy nie był zdecydowanie promowany przez Watykan, który prawdopodobnie postrzega go jako pośrednią krytykę KPCh – czego stara się unikać” – dodała.

Zobacz też: