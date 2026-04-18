Znikamy. Do 2100 roku Unia Europejska utraci około 12 procent ludności  

Według najnowszych prognoz, w perspektywie długoterminowej populacja Unii Europejskiej znacznie się zmniejszy, a jednocześnie znacznie się zestarzeje. Przewiduje się, że do 2100 roku liczba mieszkańców spadnie o prawie 53 miliony – czyli o prawie dwanaście procent. Obliczenia te opublikował unijny urząd statystyczny Eurostat 16 kwietnia w Luksemburgu.
W perspektywie krótkoterminowej przewiduje się nadal niewielki wzrost populacji UE: po osiągnięciu 451,8 miliona osób w 2025 roku, szczyt na poziomie 453,3 miliona spodziewany jest w 2029 roku. Jednak w kolejnych latach rozpocznie się powolny spadek.
Jednocześnie, według Eurostatu, struktura wiekowa ulega znaczącym zmianom: zmniejszy się odsetek dzieci i młodzieży, a także odsetek ludności w wieku produkcyjnym. Natomiast znacznie wzrośnie odsetek osób starszych w UE. Tendencja ta jest szczególnie wyraźna wśród osób w bardzo podeszłym wieku: do 2100 roku ponad dwukrotnie może wzrosnąć odsetek osób powyżej 80. roku życia.
Eurostat podkreśla, że prognozy demograficzne nie powinny być traktowane jako przewidywania, a jedynie jako możliwe zmiany. Prognozy demograficzne to scenariusze „co by było, gdyby”, które przedstawiają trendy demograficzne przy określonych założeniach. Prognozy te opierają się na szeregu założeń dotyczących przyszłego rozwoju dzietności, śmiertelności i salda migracji.
26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.
Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.
Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.
Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.
USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.
Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.
Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.