Znikamy. Do 2100 roku Unia Europejska utraci około 12 procent ludności  

Według najnowszych prognoz, w perspektywie długoterminowej populacja Unii Europejskiej znacznie się zmniejszy, a jednocześnie znacznie się zestarzeje. Przewiduje się, że do 2100 roku liczba mieszkańców spadnie o prawie 53 miliony – czyli o prawie dwanaście procent. Obliczenia te opublikował unijny urząd statystyczny Eurostat 16 kwietnia w Luksemburgu.

W perspektywie krótkoterminowej przewiduje się nadal niewielki wzrost populacji UE: po osiągnięciu 451,8 miliona osób w 2025 roku, szczyt na poziomie 453,3 miliona spodziewany jest w 2029 roku. Jednak w kolejnych latach rozpocznie się powolny spadek.

Jednocześnie, według Eurostatu, struktura wiekowa ulega znaczącym zmianom: zmniejszy się odsetek dzieci i młodzieży, a także odsetek ludności w wieku produkcyjnym. Natomiast znacznie wzrośnie odsetek osób starszych w UE. Tendencja ta jest szczególnie wyraźna wśród osób w bardzo podeszłym wieku: do 2100 roku ponad dwukrotnie może wzrosnąć odsetek osób powyżej 80. roku życia.

Eurostat podkreśla, że prognozy demograficzne nie powinny być traktowane jako przewidywania, a jedynie jako możliwe zmiany. Prognozy demograficzne to scenariusze „co by było, gdyby”, które przedstawiają trendy demograficzne przy określonych założeniach. Prognozy te opierają się na szeregu założeń dotyczących przyszłego rozwoju dzietności, śmiertelności i salda migracji.