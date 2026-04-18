W Warszawie przejdzie Narodowy Marsz Życia  

Nasze wartości same się nie obronią – podkreśliła Lidia Sankowska-Grabczuk, zapowiadając Narodowy Marsz Życia, który odbędzie się 19 kwietnia w Warszawie. Wydarzenie ma charakter ogólnopolskiej manifestacji w obronie prawa do życia, tradycyjnej rodziny oraz wartości chrześcijańskich i narodowych.
Narodowy Marsz Życia jest inicjatywą środowisk pro-life, które – jak podkreślają organizatorzy – chcą zwrócić uwagę na potrzebę ochrony życia od poczęcia, znaczenie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz troskę o przyszłość dzieci i wnuków. Marsz ma być także wyrazem sprzeciwu wobec zjawisk takich jak aborcja, eutanazja czy – w ocenie organizatorów – seksualizacja dzieci i ideologia gender.
- Wiemy, że nie musimy wam tłumaczyć, dlaczego ta manifestacja jest tak ważna i potrzebna. Bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na dłuższą metę nasze wartości same się nie obronią! Tak jak nie obronią się same też nasze rodziny, dzieci i wnuki – podkreśliła Lidia Sankowska-Grabczuk, rzeczniczka Narodowego Marszu Życia.
Jak zaznaczyła, marsz sam w sobie nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale stanowi ważny sygnał społeczny, pokazujący poparcie dla określonych wartości i postulatów. Jest także formą mobilizacji i wyrażenia sprzeciwu wobec działań, które – zdaniem organizatorów – mogą zagrażać rodzinie i ochronie życia.
- Każdy kto będzie próbował narzucić nam aborcję, eutanazję, związki partnerskie, seksualizację dzieci, ideologię gender czy cenzurę spod znaku "mowy nienawiści" musi mieć pewność, że za każdym razem spotka się to z naszą reakcją - podkreśliła.
Organizatorzy podkreślają, że liczny udział w wydarzeniu ma znaczenie zarówno w wymiarze bieżącym, jak i długofalowym – wpływając na debatę publiczną oraz inspirując do zaangażowania społecznego.
- Bez tego doświadczenia ani młodsi nigdy nie "wstaną z kanapy" ani starsi nie odnajdą "swojego Westerplatte" – dodała Sankowska-Grabczuk.
W poprzednich latach Marsz gromadził kilkadziesiąt tysięcy uczestników i był jedną z największych manifestacji pro-life w Polsce oraz jedną z większych w Europie. Tegoroczna edycja wpisuje się także w obchody 1060-lecia Chrztu Polski.
- W tym roku powinno być nas jeszcze więcej. Bo do wszystkich tych spraw związanych z cywilizacją życia dodajemy obchody 1060-lecia Chrztu Polski, które będą świetną okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla wielkiego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski. Bo musimy pamiętać, że nie jest tak, że bez Chrztu Polska byłaby inna. Bez tego Chrztu w roku 966 Polski by nie było. Zachęcamy więc do udziału w naszym Marszu. Jak zawsze z flagami, transparentami, muzyką i okrzykami – zaakcentowała rzeczniczka inicjatywy.
Marsz rozpocznie się na Placu Zamkowym, który stanie się centrum wydarzenia – z przygotowaną sceną, ekranem, studiami, stoiskami oraz przestrzenią dla rodzin i dzieci. Na zakończenie zaplanowano koncert wokalistki anMari z zespołem oraz – jeśli pozwoli pogoda – piknik dla uczestników.
Narodowy Marsz Życia został objęty patronatem honorowym przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Tadeusza Wojdy. Listy z błogosławieństwem skierowali także abp Adrian Galbas oraz bp Romuald Kamiński.
Przed rozpoczęciem Marszu o godz. 11:00 odprawione zostaną Msze św. w obu warszawskich katedrach, po których uczestnicy przejdą na Plac Zamkowy. Wymarsz zaplanowano na godz. 12:30.
Organizatorami wydarzenia są Fundacja św. Benedykta, Koalicja dla Życia i Rodziny, CitizenGo Polska, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia oraz kilkadziesiąt innych organizacji z całej Polski.
W przeddzień Marszu, 18 kwietnia, w godz. 17:00–22:00 odbędzie się czuwanie z Ikoną Matki Bożej Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” w Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie przy ul. Długiej 3. Po Mszy św. zaplanowano modlitewne czuwanie prowadzone przez Rycerzy Kolumba oraz inne środowiska zaangażowane w ochronę życia i rodziny pod kierunkiem o. Samuela Karwackiego, podprzeora klasztoru i krajowego moderatora Duchowej Adopcji.
Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.
Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.