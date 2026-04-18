Trwają Targi Wydawców Katolickich - dziś wręczenie Nagród Feniks  

W Warszawie trwają 31. Targi Wydawców Katolickich. To jedno z najważniejszych wydarzeń literackich o profilu religijnym i społecznym w Polsce. W programie: setki nowości wydawniczych, spotkania z autorami, debaty oraz uroczysta gala Nagrody Feniks. Nagrodą Mały Feniks Specjalny uhonorowany został "Mały Gość Niedzielny".

Niesienie Dobrego Słowa

Organizowane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich Targi Wydawców Katolickich to jedno z najstarszych, nieprzerwanych wydarzeń́ targowych w Polsce poświęconych książce. Każda ich kolejna edycja gromadzi coraz większą̨ liczbę̨ odwiedzających, a w ubiegłym roku frekwencja przekroczyła 40 tys. osób.

Misją Targów jest niesienie Dobrego Słowa za pośrednictwem książki, wskazywanie na słuszne idee oraz propagowanie wartości bazujących na nauce miłości, jaką niesie ze sobą̨ Ewangelia. Poprzez swoją ofertę̨ Targi wpisują̨ się̨ w bieżące wydarzenia Kościoła katolickiego, w tym roku włączając się̨ w realizację hasła programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Uczniowie-misjonarze”, obchody 70-lecia Ślubów Jasnogórskich oraz w Rok Błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej, a także w Rok św. Franciszka z Asyżu – okazji 800. rocznicy śmierci autora hasła „Pokój i Dobro”.

Spotkania autorskie, premiery książek, debaty

31. Targi Wydawców Katolickich odbywają się̨ w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie – wyjątkowej przestrzeni, która sprzyja zarówno bezpośrednim rozmowom z autorami, jak i spokojnemu odkrywaniu książek. Na odwiedzających czeka oferta około stu wydawnictw z Polski i zagranicy: literatura religijna, klasyka duchowości, biografie, jak również̇ pozycje książkowe dotyczące historii, aktualnych zagadnień́ społecznych, a także książki dla dzieci. Program Targów obejmuje liczne wydarzenia towarzyszące: spotkania autorskie, premiery książek, podpisywanie publikacji, debaty oraz panele dyskusyjne poświęcone aktualnym tematom społecznym i duchowym. Organizatorzy przygotowali również̇ propozycje dla młodszych czytelników, m.in. Rodzinną Akademię Czytania.

Ważnym punktem wydarzenia będzie gala wręczenia Nagrody Feniks, która odbędzie się̨ w sobotę̨ 18 kwietnia o godz. 19.30 w Sali Balowej Zamku Królewskiego. To prestiżowe wyróżnienie honoruje najlepsze publikacje i inicjatywy wydawnicze ostatniego roku, a sama gala co roku gromadzi autorów, wydawców oraz przedstawicieli świata kultury i mediów.

Nagroda dla "Małego Gościa Niedzielnego"

Nagrodę Mały Feniks Specjalny otrzyma dziś "Mały Gość Niedzielny". Wyróżnienie to przyznano w wyjątkowym momencie, czyli w 100-lecie istnienia pisma, którego początki sięgają 1926 roku.

Kapituła nagrody doceniła to, że redakcja od wieku towarzyszy młodym ludziom w odkrywaniu świata wartości, wiary i wiedzy, będąc dla nich przewodnikiem w codzienności. W uzasadnieniu podkreślono, że "Mały Gość Niedzielny" w sposób niezwykle atrakcyjny podejmuje tematykę religijną, historyczną, przyrodniczą i sportową, a także angażuje dzieci w życie Kościoła na całym świecie, między innymi poprzez akcje misyjne.

Statuetka Małego Feniksa jest uznaniem dla nowoczesnej formy pisma, które dostępne jest również w wersji elektronicznej.

W uzasadnieniu nagrody Mały Feniks przypomniano, że MGN to "Ogólnopolski miesięcznik katolicki dla starszych dzieci i młodzieży, który od stu lat towarzyszy młodym czytelnikom w odkrywaniu świata wartości, wiary i wiedzy. Początki czasopisma sięgają 1926 roku, kiedy »Mały Gość« powstał jako dodatek do popularnego tygodnika »Gość Niedzielny«. Od 2011 roku ukazuje się również w wersji elektronicznej, dostępnej na platformie eGazety. W pierwszym rzędzie podejmuje tematykę religijną, pomagając przeżywać kolejne okresy roku kościelnego. Przedstawia też osoby, dla których wiara jest ważna i które żyją wiarą wśród swoich obowiązków i pasji. W poszczególnych działach, takich jak: Ładna historia, Co się dzieje, Franek fałszerz jak to jest, Przyroda, Sport, Poważny temat - »Mały Gość« zajmuje się tym wszystkim, co może interesować młodego człowieka, a więc z dziedziny sportu, przyrody, kultury, nauki czy wydarzeń bieżących. Pismo podejmuje też często tematykę misyjną, ukazując życie Kościoła na całym świecie".

