Angola: Leon XIV przeciw wyzyskowi, za godnością Afryki
Angola: Leon XIV przeciw wyzyskowi, za godnością Afryki

EPA/ANDREW MEDICHINI Papież spotkał się z prezydentem Angoli Joao Lourenco

Ojciec Święty rozpoczął swoją wizytę w Angoli od mocnego przesłania, w którym podkreślił godność narodu i sprzeciwił się sprowadzaniu Afryki do źródła zysków. Papieska pielgrzymka rozpoczęła się od prywatnego spotkania z prezydentem tego kraju oraz oficjalnego spotkania z przedstawicielami władz i korpusu dyplomatycznego. W swoim wystąpieniu Papież nie unikał trudnych tematów.

Pielgrzym wśród ludu, który niesie nadzieję

„To dla mnie wielka radość być pośród was” podkreślił Papież, dziękując prezydentowi za zaproszenie i serdeczne przyjęcie. Jak zaznaczył, jego obecność w Angoli nie ma jedynie charakteru dyplomatycznego, lecz przede wszystkim duchowy: przybywa jako pielgrzym, który pragnie rozpoznać obecność Boga w historii i codziennym życiu narodu. To spojrzenie wiary pozwala- jak wskazał- odkryć głębszy sens doświadczeń, także tych naznaczonych cierpieniem oraz dostrzec w nich przestrzeń działania łaski.

Przerwać łańcuch interesów

W swoim wystąpieniu Papież nie unikał także mocnych słów. Zwrócił uwagę, że Afryka często była i nadal bywa postrzegana przez pryzmat interesów zewnętrznych. „Zbyt często patrzono i nadal patrzy się na wasze regiony, aby coś dać lub częściej, coś wziąć”, zauważył.

Dlatego wezwał do zerwania z tą logiką: „Trzeba przerwać ten łańcuch interesów, który sprowadza rzeczywistość i samo życie do towaru wymiennego”. To apel o nowe relacje oparte na szacunku, sprawiedliwości i uznaniu godności każdego narodu.

Radość, której nie można odebrać

Ojciec Święty zwrócił uwagę na szczególne bogactwo narodu Angoli, bogactwo, które nie poddaje się logice rynku ani przemocy. „Wasz naród posiada skarby, których nie można ani sprzedać, ani zrabować”, powiedział.

Wśród nich wyróżnił radość, która przetrwała mimo bolesnych doświadczeń historii. To radość dojrzała, która zna cierpienie, rozczarowanie i porażki, a jednak nie gaśnie. „Trwa i odradza się wśród tych, którzy zachowali serca i umysły wolne od ułudy bogactwa”, podkreślił Papież.

Afryka jako dar dla świata

Ojciec Święty podkreślił, że Afryka nie jest jedynie przestrzenią zasobów, lecz kontynentem, który wnosi do świata nieocenione wartości duchowe. Jej siłą jest zdolność do nadziei, solidarności i budowania wspólnoty mimo przeciwności.

W tym świetle papieska wizyta staje się wezwaniem do zmiany perspektywy: Afryka nie potrzebuje wyzysku ani paternalizmu, lecz partnerstwa opartego na wzajemnym szacunku.

Jak zaznaczył Papież, spotkanie z narodem Angoli jest dla niego nie tylko okazją do głoszenia Ewangelii, ale także do uczenia się odkrywania wiary, która trwa i radości, która nie gaśnie.

Ks. Łukasz Bankowski - Watykan

VATICANNEWS.VA |

dodane 18.04.2026 18:56

