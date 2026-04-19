Narodowe Czytanie Pisma Świętego zainauguruje 18. Tydzień Biblijny

W niedzielę w Kościele katolickim w Polsce odbędzie się Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Zainauguruje ono 18. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który od 19 do 25 kwietnia będzie przebiegał pod hasłem "Odważnie głosić Ewangelię Boga".

Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbywa się w Kościele katolickim dwa tygodnie po Wielkanocy. Jego celem jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej lektury i rozważania Słowa Bożego zawartego na kartach Biblii, którą ojcowie Kościoła nazywali "listem Boga do ludzi".

W tym roku przedmiotem lektury będą listy św. Pawła do Tesaloniczan, do Tymoteusza oraz list do Tytusa. Główne obchody odbędą się w niedzielę w Krakowie-Łagiewnikach, w Warszawie, w Rzeszowie oraz na Jasnej Górze.

W Krakowie-Łagiewnikach mszy św. z okazji Narodowego Czytania Pisma Świętego w niedzielę o godz. 7.00 będzie przewodniczył metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.

W Warszawie msza św. z tej okazji odprawiona zostanie o godz. 9.00 w Świątyni Opatrzności Bożej. Będzie jej przewodniczył członek Papieskiej Komisji Biblijnej ks. prof. Marcin Kowalski z KUL.

W niedzielę w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 9.30 mszę św. połączoną z uroczystą proklamacją Słowa Bożego w nawiązaniu do rocznicy Chrztu Polski odprawi moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w archidiecezji poznańskiej, dyrektor Księgarni Świętego Wojciecha ks. dr Tomasz Siuda.

Tego samego dnia w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie o godz. 11.00 mszę św. odprawi ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk.

W ramach obchodów Tygodnia Biblijnego 23 kwietnia od godz. 19.00 przy kościele św. Ducha w Warszawie odbędzie się publiczne czytanie Pisma Świętego zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Z balkoniku przed wejściem do kościoła czytane będą fragmenty Ewangelii według św. Mateusza, opatrzone krótkim komentarzem. W wydarzeniu udział weźmie metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

W archidiecezji lubelskiej 20 kwietnia o godz. 14.00 Biblioteka Uniwersytecka KUL otworzy Czytelnię Biblijną, wystawę starożytnych egzemplarzy Biblii oraz wystawę na temat historii Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbyło się w 2016 r. Inspiracją były obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Celem inicjatywy jest ukazywanie Biblii jako uniwersalnego tekstu kultury, który jest zbiorem motywów, symboli i wzorców osobowych obecnych w kulturze polskiej i europejskiej.(PAP)

dodane 19.04.2026 08:38

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Andrzej Macura

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Andrzej Macura

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

