Narodowe Czytanie Pisma Świętego zainauguruje 18. Tydzień Biblijny

W niedzielę w Kościele katolickim w Polsce odbędzie się Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Zainauguruje ono 18. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który od 19 do 25 kwietnia będzie przebiegał pod hasłem "Odważnie głosić Ewangelię Boga".

Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbywa się w Kościele katolickim dwa tygodnie po Wielkanocy. Jego celem jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej lektury i rozważania Słowa Bożego zawartego na kartach Biblii, którą ojcowie Kościoła nazywali "listem Boga do ludzi".

W tym roku przedmiotem lektury będą listy św. Pawła do Tesaloniczan, do Tymoteusza oraz list do Tytusa. Główne obchody odbędą się w niedzielę w Krakowie-Łagiewnikach, w Warszawie, w Rzeszowie oraz na Jasnej Górze.

W Krakowie-Łagiewnikach mszy św. z okazji Narodowego Czytania Pisma Świętego w niedzielę o godz. 7.00 będzie przewodniczył metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.

W Warszawie msza św. z tej okazji odprawiona zostanie o godz. 9.00 w Świątyni Opatrzności Bożej. Będzie jej przewodniczył członek Papieskiej Komisji Biblijnej ks. prof. Marcin Kowalski z KUL.

W niedzielę w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 9.30 mszę św. połączoną z uroczystą proklamacją Słowa Bożego w nawiązaniu do rocznicy Chrztu Polski odprawi moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w archidiecezji poznańskiej, dyrektor Księgarni Świętego Wojciecha ks. dr Tomasz Siuda.

Tego samego dnia w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie o godz. 11.00 mszę św. odprawi ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk.

W ramach obchodów Tygodnia Biblijnego 23 kwietnia od godz. 19.00 przy kościele św. Ducha w Warszawie odbędzie się publiczne czytanie Pisma Świętego zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Z balkoniku przed wejściem do kościoła czytane będą fragmenty Ewangelii według św. Mateusza, opatrzone krótkim komentarzem. W wydarzeniu udział weźmie metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

W archidiecezji lubelskiej 20 kwietnia o godz. 14.00 Biblioteka Uniwersytecka KUL otworzy Czytelnię Biblijną, wystawę starożytnych egzemplarzy Biblii oraz wystawę na temat historii Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbyło się w 2016 r. Inspiracją były obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Celem inicjatywy jest ukazywanie Biblii jako uniwersalnego tekstu kultury, który jest zbiorem motywów, symboli i wzorców osobowych obecnych w kulturze polskiej i europejskiej.(PAP)

