Henryk Przondziono /Foto Gość W ramach Tygodnia Biblijnego przygotowanych jest wiele inicjatyw w całej Polsce, które mają promować czytanie Biblii.

W niedzielę w całej Polsce wierni włączą się w Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie zainauguruje 18. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który potrwa do 25 kwietnia i będzie przebiegał pod hasłem zachęcającym do odwagi w głoszeniu Ewangelii.

Dziś w Kościele w Polsce odbędzie się Narodowe Czytanie Pisma Świętego – inicjatywa, która od lat zaprasza wierzących do osobistego spotkania ze Słowem Bożym. Wydarzenie to, przypadające tradycyjnie dwa tygodnie po Wielkanocy, rozpocznie 18. Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

Celem Narodowego Czytania jest zachęta do codziennej lektury Biblii i jej rozważania. Ojcowie Kościoła nazywali ją „listem Boga do ludzi”, podkreślając, że jest ona nie tylko księgą wiary, ale także żywym słowem skierowanym do każdego człowieka.

W tym roku wierni będą czytać listy św. Pawła: do Tesaloniczan, do Tymoteusza oraz do Tytusa. Hasło Tygodnia Biblijnego – „Odważnie głosić Ewangelię Boga” – wskazuje na potrzebę świadectwa i odwagi w przeżywaniu wiary.

Narodowe Czytanie Pisma Świętego organizowane jest od 2016 roku. Inspiracją do jego powstania były obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Inicjatywa ma na celu nie tylko pogłębianie wiary, ale także ukazywanie Biblii jako jednego z najważniejszych fundamentów kultury europejskiej – źródła symboli, wartości i wzorców obecnych również w polskiej tradycji.

PAP /kb

dodane 19.04.2026 08:27

TAGI| NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO, TYDZIEŃ BIBLIJNY

