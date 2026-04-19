83. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. "Tego broniliśmy: godności i człowieczeństwa"
rss newsletter facebook twitter

Pomnik bohaterów Getta Warszawskiego.

19 kwietnia 1943 r., wybuchło powstanie w getcie warszawskim – jeden z najbardziej dramatycznych aktów oporu wobec niemieckiego terroru. Dla walczących nie była to walka o zwycięstwo, lecz o zachowanie godności w obliczu zagłady.

Nie marzyliśmy o komandosach, którzy przyjdą nam z pomocą. Śniła nam się broń. (…) Są takie piękne słowa: godność, człowieczeństwo. Tego broniliśmy – wspominał po latach Marek Edelman, jeden z dowódców powstania.

19 kwietnia 1943 r. niemieckie oddziały wkroczyły do warszawskiego getta, by ostatecznie je zlikwidować. Napotkały jednak zbrojny opór. Do walki stanęło około tysiąca słabo uzbrojonych Żydów – członków Żydowskiej Organizacji Bojowa oraz Żydowskiego Związku Wojskowego.

Warszawskie getto było największym utworzonym przez Niemców. W szczytowym momencie przebywało w nim około 460 tys. Żydów, stłoczonych na niewielkim obszarze i skazanych na głód, choroby i śmierć. Latem 1942 r. rozpoczęły się masowe deportacje do obozu zagłady w Treblinka, gdzie zamordowano setki tysięcy ludzi.

Świadomość nieuchronnej zagłady sprawiła, że ci, którzy pozostali, zdecydowali się na opór. Choć niemal pozbawieni broni, przygotowywali się do walki: budowali bunkry, produkowali prowizoryczne granaty i butelki zapalające.

Walki trwały blisko miesiąc. Niemcy systematycznie niszczyli getto, paląc dom po domu i zmuszając ludność do opuszczania schronów. 8 maja odkryli bunkier przy ul. Miłej 18, gdzie znajdował się sztab powstania. Wielu bojowników, w tym dowódca Mordechaj Anielewicz, zginęło tam śmiercią samobójczą.

Powstanie upadło 16 maja 1943 r., gdy Niemcy wysadzili Wielką Synagogę na Tłomackiem – symbol życia żydowskiego w stolicy. Getto zostało zrównane z ziemią.

Był to bunt skazanych na śmierć, którzy – jak podkreślają historycy – nie walczyli o zwycięstwo, lecz o zachowanie ludzkiej godności. "To był kamień rzucony przeciwko złu" – pisał po latach Israel Gutman.

Powstanie w getcie warszawskim pozostaje jednym z najważniejszych symboli sprzeciwu wobec nienawiści i pogardy dla człowieka – świadectwem, że nawet w obliczu całkowitej beznadziei można wybrać wolność ducha.

«« | « | 1 | » | »»

PAP /kb

GOSC.PL |

dodane 19.04.2026 08:57

TAGI| GETTO WARSZAWSKIE, POWSTANIE, ROCZNICA

PRZECZYTAJ TAKŻE
aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

Najnowsze

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
10°C Piątek
rano
14°C Piątek
dzień
16°C Piątek
wieczór
13°C Sobota
noc
wiecej »
 