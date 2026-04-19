Podczas Mszy św. w Kilambie w Angoli papież Leon XIV wezwał wiernych, by nie ulegali zniechęceniu po doświadczeniach cierpienia i podziałów. Przypomniał, że Zmartwychwstały towarzyszy człowiekowi w drodze i jest obecny szczególnie w Eucharystii.
Jak relacjonuje Vatican News, papież Leon XIV w homilii nawiązał do ewangelicznej sceny uczniów idących do Emaus. Rozmawiają oni o śmierci Jezusa, pogrążeni w smutku i bez nadziei – i właśnie w tym doświadczeniu Ojciec Święty dostrzegł podobieństwo do historii Angoli.
Kraj ten naznaczony jest bolesną przeszłością – długą wojną domową, podziałami społecznymi i ubóstwem. Papież zauważył, że takie doświadczenia mogą prowadzić do utraty nadziei i wewnętrznego paraliżu.
– Kiedy przez długi czas żyjemy w cieniu bólu, grozi nam zniechęcenie i przekonanie, że nie da się zacząć od nowa – wskazał.
Jednocześnie podkreślił, że Ewangelia przynosi inną perspektywę. Tak jak uczniowie z Emaus, także współczesny człowiek nie jest sam.
– Zmartwychwstały idzie obok nas, pomaga spojrzeć dalej niż tylko na cierpienie i odkryć, że przyszłość należy do Boga miłości – mówił papież.
Leon XIV przypomniał, że obecność Chrystusa można rozpoznać przede wszystkim w modlitwie, w słuchaniu Słowa Bożego oraz w Eucharystii. To właśnie „łamanie chleba” otworzyło oczy uczniom i pozwoliło im zobaczyć, że Jezus żyje.
Ojciec Święty zwrócił też uwagę na zagrożenia duchowe. Ostrzegł przed mieszaniem wiary chrześcijańskiej z elementami magii i zabobonu, które – jak zaznaczył – nie prowadzą do autentycznego rozwoju duchowego.
– Trzeba pozostać wiernym nauczaniu Kościoła i ufać pasterzom – podkreślił.
Papież zachęcił Angolczyków do budowania wspólnoty opartej na przebaczeniu i solidarności. Wskazał, że tylko w ten sposób możliwe będzie przezwyciężenie dawnych podziałów i stworzenie przyszłości opartej na sprawiedliwości i wzajemnym szacunku.
– Eucharystia przypomina nam, że jesteśmy jednym ciałem. To zobowiązuje do budowania społeczeństwa wolnego od nienawiści, przemocy i korupcji – zaznaczył.
Na zakończenie papież wyraził nadzieję, że szczególnie młode pokolenie odnajdzie w Chrystusie sens i siłę do budowania lepszej przyszłości.
Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.
Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.
Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?
Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.
Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.
Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Przenoszone od lat, planowane na grudzień.
Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.
Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.