Podczas Mszy św. w Kilambie w Angoli papież Leon XIV wezwał wiernych, by nie ulegali zniechęceniu po doświadczeniach cierpienia i podziałów. Przypomniał, że Zmartwychwstały towarzyszy człowiekowi w drodze i jest obecny szczególnie w Eucharystii.

Jak relacjonuje Vatican News, papież Leon XIV w homilii nawiązał do ewangelicznej sceny uczniów idących do Emaus. Rozmawiają oni o śmierci Jezusa, pogrążeni w smutku i bez nadziei – i właśnie w tym doświadczeniu Ojciec Święty dostrzegł podobieństwo do historii Angoli.

Kraj ten naznaczony jest bolesną przeszłością – długą wojną domową, podziałami społecznymi i ubóstwem. Papież zauważył, że takie doświadczenia mogą prowadzić do utraty nadziei i wewnętrznego paraliżu.

– Kiedy przez długi czas żyjemy w cieniu bólu, grozi nam zniechęcenie i przekonanie, że nie da się zacząć od nowa – wskazał.

Jednocześnie podkreślił, że Ewangelia przynosi inną perspektywę. Tak jak uczniowie z Emaus, także współczesny człowiek nie jest sam.

– Zmartwychwstały idzie obok nas, pomaga spojrzeć dalej niż tylko na cierpienie i odkryć, że przyszłość należy do Boga miłości – mówił papież.

Leon XIV przypomniał, że obecność Chrystusa można rozpoznać przede wszystkim w modlitwie, w słuchaniu Słowa Bożego oraz w Eucharystii. To właśnie „łamanie chleba” otworzyło oczy uczniom i pozwoliło im zobaczyć, że Jezus żyje.

Ojciec Święty zwrócił też uwagę na zagrożenia duchowe. Ostrzegł przed mieszaniem wiary chrześcijańskiej z elementami magii i zabobonu, które – jak zaznaczył – nie prowadzą do autentycznego rozwoju duchowego.

– Trzeba pozostać wiernym nauczaniu Kościoła i ufać pasterzom – podkreślił.

Papież zachęcił Angolczyków do budowania wspólnoty opartej na przebaczeniu i solidarności. Wskazał, że tylko w ten sposób możliwe będzie przezwyciężenie dawnych podziałów i stworzenie przyszłości opartej na sprawiedliwości i wzajemnym szacunku.

– Eucharystia przypomina nam, że jesteśmy jednym ciałem. To zobowiązuje do budowania społeczeństwa wolnego od nienawiści, przemocy i korupcji – zaznaczył.

Na zakończenie papież wyraził nadzieję, że szczególnie młode pokolenie odnajdzie w Chrystusie sens i siłę do budowania lepszej przyszłości.