Leon XIV: „Niech zamilknie broń". Apel o pokój dla Ukrainy i nadzieja dla Bliskiego Wschodu
Leon XIV: „Niech zamilknie broń”. Apel o pokój dla Ukrainy i nadzieja dla Bliskiego Wschodu

PAP/EPA/LUCA ZENNARO Leon XIV podczas Mszy św. w Kimbali.

Przebywający w Angoli papież Leon XIV stanowczo odniósł się do nasilających się ataków na Ukrainę, wyrażając solidarność z cierpiącymi i wzywając do zakończenia przemocy. Jednocześnie wskazał na rozejm w Libanie jako znak nadziei dla całego regionu.

Na zakończenie niedzielnej Mszy św. w Kimbali w Angoli papież Leon XIV zabrał głos w sprawie trwających konfliktów zbrojnych. Przed modlitwą Regina Coeli, wyraził głęboki ból z powodu eskalacji przemocy na Ukrainie.

– Głęboko ubolewam z powodu nasilenia ataków, które dotykają również ludność cywilną – powiedział Ojciec Święty. Zapewnił o swojej modlitwie za naród ukraiński i wezwał do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych.

Papież ponowił apel o wybór drogi dialogu i negocjacji jako jedynej, która może przynieść trwały pokój.

Jednocześnie wskazał na sytuację na Bliskim Wschodzie. Z uznaniem odniósł się do zawieszenia broni w Libanie, podkreślając, że może ono stać się początkiem stabilizacji w regionie.

– To znak nadziei dla narodu libańskiego i całego Lewantu – zaznaczył, zachęcając strony konfliktu do kontynuowania wysiłków dyplomatycznych i dążenia do trwałego pokoju.

Leon XIV przypomniał również, że chrześcijańska nadzieja ma swoje źródło w zmartwychwstaniu Chrystusa.

– Zjednoczeni z Nim podejmujemy codzienny trud budowania świata opartego na miłości, sprawiedliwości i pokoju – podkreślił.

Według informacji władz ukraińskich, w ostatnich dniach w wyniku rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na miasta takie jak Kijów, Odessa i Dniepr zginęło kilkanaście osób, a ponad sto zostało rannych.

Z kolei w Libanie obowiązuje rozejm, który przerwał trwające od tygodni walki między Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją Hezbollah. Konflikt ten pochłonął już tysiące ofiar.

Papież zaapelował, by wysiłki na rzecz pokoju nie ustawały, a świat nie przyzwyczajał się do przemocy, lecz konsekwentnie szukał dróg pojednania.

dodane 19.04.2026 14:39

TAGI| ANGOLA, BLISKI WSCHÓD, LEON XIV, LIBAN, PAPIEŻ, UKRAINA, WOJNA

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Klękając

Katarzyna Solecka

Klękając

Klęczę przed pralką. Łatwiej jakoś w tej pozycji oddzielić ciemne od jasnego. Ciało bezwiednie dostosowuje się, łapie rytm.

Prałat

Piotr Drzyzga

Prałat

Bardziej teatr, czy temat? Od czego by tu zacząć...

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.

Kolejna wiosna na Ukrainie

UE: Jest wstępna zgoda krajów na pożyczkę dla Ukrainy

Oraz 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

Bez ropy ani rusz

AFP: tranzyt ropy przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń został wznowiony

Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.

W sądzie

Skazany za zabójstwo w 2006 r. przedterminowo zwolniony z więzienia

Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?

Sztuczna intelignencja

USA: Czy OpenAI może odpowiadać karnie?

Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.

Wygodne, ale...

Uzbekistan: Ograniczenia w obrocie gotówkowym

Nie wszyscy mieszkańcy nadążają za tempem zmian.

Długi rosną

Polska planuje redukcję deficytu sektora finansów publicznych

W 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB.

Euro - waluta wielu krajów Europy

Włoch: Siedem tysięcy euro odnalezione na śmietniku

Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Przenoszone od lat, planowane na grudzień.

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

