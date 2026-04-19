Zwrot w sprawie rozmów z Iranem. Wiceprezydent USA jednak poleci do Pakistanu
Zwrot w sprawie rozmów z Iranem. Wiceprezydent USA jednak poleci do Pakistanu

PAP/EPA/SOHAIL SHAHZAD Pakistańskie służby bezpieczeństwa pełnią wartę podczas przygotowań do drugiej rundy rozmów pokojowych między USA a Iranem w Islamabadzie.

Jak podaje PAP, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ma stanąć na czele amerykańskiej delegacji w rozmowach z Iranem w Islamabadzie. Decyzja zapadła mimo wcześniejszych deklaracji prezydenta Donald Trump, który wykluczał jego udział ze względów bezpieczeństwa.

Według informacji przekazanych mediom przez przedstawiciela Białego Domu, J.D. Vance będzie przewodził delegacji USA w negocjacjach z Iranem. Towarzyszyć mu mają specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz Jared Kushner.

Decyzja ta oznacza zmianę wcześniejszego stanowiska administracji. Jeszcze niedawno Donald Trump mówił, że Vance nie poleci do Islamabadu, tłumacząc to względami bezpieczeństwa i brakiem czasu na odpowiednie przygotowanie ochrony.

Jak jednak przekazał – cytowany przez CNN – przedstawiciel Białego Domu, „sytuacja się zmieniła”.

Nie jest jasne, kiedy dokładnie rozpocznie się kolejna runda rozmów. Według zapowiedzi Trumpa mogłoby to nastąpić w poniedziałek wieczorem, choć – jak informuje New York Post – możliwy jest również termin wtorkowy.

Poprzednia runda negocjacji, w której uczestniczył Vance, zakończyła się bez porozumienia. Jak podaje CNN, prezydent USA w ostatnich dniach interesował się ocenami działań swojego zastępcy, co ma znaczenie również w kontekście spekulacji dotyczących jego politycznej przyszłości.

Donald Trump nie wykluczył przy tym własnego udziału w rozmowach w późniejszym terminie, zwłaszcza gdyby doszło do finalizacji porozumienia.

Niepewność dotyczy także stanowiska samego Iranu, który dotąd nie potwierdził udziału w negocjacjach. Toczą się one w kontekście konfliktu trwającego od końca lutego oraz obowiązującego obecnie rozejmu, który ma wygasnąć w najbliższych dniach.

Jak podaje PAP, Iran nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o wysłaniu swojej delegacji do Pakistanu, wskazując na trwającą amerykańską blokadę portów jako jeden z powodów wstrzymania się z deklaracją udziału. Tymczasem – według informacji CNN, powołującej się na źródła zbliżone do negocjacji – irańska delegacja mogłaby przybyć do Islamabadu we wtorek.

W jej skład mieliby wejść minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oraz przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Według tych doniesień Teheran liczy na symboliczne przedłużenie zawieszenia broni, a w przypadku postępów w rozmowach możliwa byłaby wizyta prezydenta Masud Pezeszkian w Pakistanie i podpisanie tzw. „deklaracji islamabadzkiej”.

Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

W ostatnich dniach Donald Trump sugerował, że porozumienie kończące konflikt może być bliskie. Jednocześnie strona irańska podkreśla, że między stronami wciąż istnieją poważne różnice.

Jak poinformowała irańska agencja Tasnim, w niedzielę doszło do rozmowy telefonicznej między Abbasem Aragczim a ministrem spraw zagranicznych Pakistanu Mohammad Iszak Dar. Planowana jest także rozmowa prezydenta Iranu z premierem Pakistanu Shehbaz Sharif.

Pakistan od kilku tygodni pełni rolę mediatora między Teheranem a Waszyngtonem, a Islamabad był gospodarzem pierwszej rundy rozmów w ubiegły weekend.

PAP /kb

dodane 19.04.2026 18:30

TAGI| IRAN, ISLAMABAD, PAKISTAN, ROZMOWY POKOJOWE, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Strzały w Ormuzie i żądania miliardowych odszkodowań od Iranu | Trump wstrzymuje uderzenie na Iran. Rozejm przedłużony, ale napięcie wciąż rośnie | Trump: spodziewam się, że będę bombardował Iran | Media: Trump ws. Iranu coraz bardziej przeczy sam sobie | Władze Iranu: sytuacja w cieśninie Ormuz znowu pod kontrolą irańskiej armii

A dla dorosłych?

Andrzej Macura

A dla dorosłych?

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Obrazy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obrazy

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

