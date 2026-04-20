Prezes związku szpitali powiatowych: przynajmniej 40 szpitali jest poważnie zagrożonych upadłością
Prezes związku szpitali powiatowych: przynajmniej 40 szpitali jest poważnie zagrożonych upadłością

Andrzej Capiga /Foto Gość

Przynajmniej 40 szpitali powiatowych jest zagrożonych upadłością - powiedział PAP prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski po analizie raportu dotyczącego stanu finansów placówek. Związek apeluje o uproszczenie systemu.

Raport przygotowany przez Związek Powiatów Polskich zostanie omówiony w środę podczas konferencji OZPSP, ZPP i organizacji pacjenckich.

- Finanse szpitali powiatowych są w coraz gorszym stanie - powiedział PAP Waldemar Malinowski. Dodał, że z dokumentu wynika, że kilkadziesiąt placówek może upaść.

Według szefa OZPSP konieczne jest uproszczenie systemu ochrony zdrowia. - Jest przeregulowany, już teraz organizacyjnie nie do przejścia, za chwilę otoczenie prawne spowoduje, że prowadzenie działalności będzie niemożliwe - stwierdził. Zaznaczył, że rozwiązaniem jest nowa ustawa o działalności leczniczej.

OZPSP wydał stanowisko, w którym podkreślił, że "obecna polityka finansowania ochrony zdrowia doprowadza (...) placówki do załamania i realnie zagraża bezpieczeństwu pacjentów". Wyjaśnił, że brak rozliczeń za 2025 rok, ograniczanie finansowania nadwykonań oraz zaniżone wyceny świadczeń oznaczają, że zdecydowana większość szpitali powiatowych kończy rok stratą, a skumulowane wyniki liczone w skali kraju sięgają miliardów złotych.

W ocenie związku "szczególnie groźne są nowe zapowiedzi NFZ dotyczące ograniczenia finansowania AOS i rehabilitacji oraz zmiany zasad rozliczania badań TK, RM, gastroskopii i kolonoskopii". To nawiązanie do wprowadzonych w kwietniu nowych zasad rozliczania tych badań diagnostycznych. Wprowadzone zostały tzw. stawki degresywne. Za każdą kolonoskopię i gastroskopię wykonaną powyżej wartości określonej w umowie Narodowy Fundusz Zdrowia płaci placówkom 60 proc. standardowej wyceny.

Głos w sprawie zmian w ochronie zdrowia zabrała w ub. tygodniu również Polska Unia Szpitali Klinicznych. "Obserwowane w ostatnich tygodniach działania Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia powodują, że jako odpowiedzialni za zarządzanie szpitalami klinicznymi w Polsce wyrażamy swój niepokój i sprzeciw wobec szukania krótkowzrocznych oszczędności w systemie ochrony zdrowia przy jednoczesnym zaciąganiu gigantycznego długu zdrowotnego w społeczeństwie, którego nie da się odrobić bez skokowego zwiększenia za kilka lat nakładów finansowych na ochronę zdrowia" - napisali przedstawiciele organizacji.

Zaapelowali o "rewizję założeń cięć finansowych w ochronie zdrowia oraz podjęcie pilnej, rzetelnej dyskusji na temat zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w sposób, który umożliwiałby zachowanie standardów leczenia w Polsce co najmniej na obecnym poziomie, bez szkody dla zdrowia pacjentów i promowania patologii w systemie ochrony zdrowia celem dopasowania się do mechanizmów finansowania przez płatnika świadczeń - NFZ".

Aby zwrócić uwagę rządzących na problemy szpitali powiatowych, OZPSP zaplanował rozłożony na kolejne dni tego tygodnia protest. Placówki, które wezmą w nim udział, będą oflagowane, personel założy czarne koszulki. Waldemar Malinowski zapewnił, że pacjenci nie ucierpią z powodu tych działań, wszystkie świadczenia medyczne będą odbywały się normalnie. W środę przed szpitalami zaplanowana jest także minuta ciszy.

We wrześniu ub. roku weszła w życie ustawa reformująca szpitalnictwo. Daje szpitalom możliwość konsolidacji oraz przeprofilowania oddziałów bez ryzyka utraty kontraktu z NFZ. Prace nad ustawą trwały kilkanaście miesięcy. Według MZ konsolidacja świadczeń przyniesie korzyści pacjentom i będzie to m.in. wyższa jakość leczenia, kompleksowa opieka, krótszy czas oczekiwania oraz lepszy dostęp do nowoczesnej diagnostyki. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała w połowie kwietnia, że rząd przeznaczy 1,149 mld złotych na konsolidację lecznic.

MZ przekonuje, że dostosowuje system ochrony zdrowia do realiów określonych przez demografię. Zmiany wymusza także luka w finansowaniu zdrowia. W budżecie NFZ w 2026 r. (to w sumie 221 mld zł) została ona oszacowana najpierw na 23 mld zł, obecnie resort mówi o ok. 18 brakujących mld zł.

Szpitale powiatowe na skraju upadku. Zadłużenie sięga miliardów

GN 15/2026 DODANE 09.04.2026 AKTUALIZACJA 14.04.2026

Szpitale powiatowe na skraju upadku. Zadłużenie sięga miliardów

Szpitale powiatowe są na skraju zapaści i toną w długach. Brakuje pieniędzy, a przede wszystkim pomysłu, jak zorganizować system, aby mógł funkcjonować bez obaw, że za chwilę wszystko się zawali. »

PAP |

dodane 20.04.2026 07:48

TAGI| PAP, SPOŁECZEŃSTWO, SZPITALE, ZDROWIE

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

W grudniu w Miami na Florydzie.

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

