Rosja: pożar w porcie w Tuapse po ataku ukraińskich dronów

To już kolejny pożar w ostatnich dniach.
Co najmniej jedna osoba zginęła i jedna została ranna wskutek ataku ukraińskich dronów na czarnomorski port w Tuapse w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji - poinformowały w poniedziałek lokalne władze, cytowane przez Reutersa. Na terenie portu wybuchł pożar.
"W porcie wybuchł pożar. Obecnie wiadomo również, że odłamki dronów uszkodziły szyby w wielu budynkach na terenie miasta" - czytamy we wpisie gubernatora Kraju Krasnodarskiego Władimira Kondratiewa w serwisie Telegram.
Szef władz regionu dodał, że szyby zostały uszkodzone także w szkole podstawowej, muzeum, cerkwi i przedszkolu. Ponadto odłamki naruszyły instalację gazową.
W sobotę ukraińskie drony uderzyły m.in. w rosyjski port w Wysocku nad Morzem Bałtyckim, który eksportuje produkty ropopochodne.
Ukraina atakowała port w Tuapse już w listopadzie ubiegłego roku. Według brytyjskiego portalu śledczego The Insider, który powołał się na zdjęcia satelitarne, port ten odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu rosyjskiej floty cieni - złożonej z przestarzałych, nieubezpieczonych tankowców, którymi Rosja transportuje ropę naftową, omijając międzynarodowe sankcje. Wczoraj donoszono o ugaszeniu gigantycznego pożaru, który trawił port po ostatnim ukraińskim ataku.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.