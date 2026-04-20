Rosja: pożar w porcie w Tuapse po ataku ukraińskich dronów

To już kolejny pożar w ostatnich dniach.

Co najmniej jedna osoba zginęła i jedna została ranna wskutek ataku ukraińskich dronów na czarnomorski port w Tuapse w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji - poinformowały w poniedziałek lokalne władze, cytowane przez Reutersa. Na terenie portu wybuchł pożar.

"W porcie wybuchł pożar. Obecnie wiadomo również, że odłamki dronów uszkodziły szyby w wielu budynkach na terenie miasta" - czytamy we wpisie gubernatora Kraju Krasnodarskiego Władimira Kondratiewa w serwisie Telegram.

Szef władz regionu dodał, że szyby zostały uszkodzone także w szkole podstawowej, muzeum, cerkwi i przedszkolu. Ponadto odłamki naruszyły instalację gazową.

W sobotę ukraińskie drony uderzyły m.in. w rosyjski port w Wysocku nad Morzem Bałtyckim, który eksportuje produkty ropopochodne.

Ukraina atakowała port w Tuapse już w listopadzie ubiegłego roku. Według brytyjskiego portalu śledczego The Insider, który powołał się na zdjęcia satelitarne, port ten odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu rosyjskiej floty cieni - złożonej z przestarzałych, nieubezpieczonych tankowców, którymi Rosja transportuje ropę naftową, omijając międzynarodowe sankcje. Wczoraj donoszono o ugaszeniu gigantycznego pożaru, który trawił port po ostatnim ukraińskim ataku.