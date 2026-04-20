Nawrocki na Marszu Życia: „To ważne dla Polski”. Reakcje w Europie  

W niedzielę prezydent Karol Nawrocki dołączył do Narodowego Marszu Życia, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Wiara i Wierność 966–2026”. – Tysiące ludzi w sercu Warszawy pokazują, jak ważne dla Polski jest życie, jak ważna dla Polski jest rodzina – i to jest tego wyraz. Dlatego nie może dzisiaj zabraknąć prezydenta Polski. Dziękuję organizatorom i wspaniałym polskim rodzinom – mówił Karol Nawrocki podczas wydarzenia. Jak dodał, „ta inicjatywa z całą pewnością służy Polsce”, ponieważ jest odpowiedzią na kryzys demograficzny.

Zdjęcia prezydenta Karola Nawrockiego z uczestnikami Narodowego Marszu Życia w Warszawie wywołały niedowierzanie i euforię wśród ponad 50 organizacji zrzeszonych w Europejskiej Federacji ONE OF US, reprezentowanych podczas wydarzenia przez prof. Tonio Borga i dr Ségolène du Closel, którzy przylecieli do Warszawy na zaproszenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

– Niedowierzanie, bo Polska jest być może ostatnim krajem Europy, gdzie jest to możliwe –prezydent kraju w tak otwarty, serdeczny i ludzki sposób wyraża swoje jednoznaczne poparcie dla spraw ochrony życia, a jednocześnie docenia organizacje i tysiące ludzi zaangażowanych w budowanie cywilizacji życia po prostu ściskając ich dłonie – mówi prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Jakub Bałtroszewicz. – Euforię, bo w wielu krajach Europy taki gest jest już nie do pomyślenia, w konstytucji francuskiej aborcja jest już zapisana jako „dobro”, które podlega ochronie (dosyć powiedzieć, że za działania pro-life można trafić do więzienia). Prezydent Rzeczpospolitej, który pokazuje, że Europa może być inna daje takim krajom jak Francja i wielu innym zastrzyk niesamowitej nadziei, że jeszcze nie wszystko przegrane, że Europa jeszcze nie straciła swojej duszy, bo dzisiaj jest nią Polska. I to tutaj dzisiaj biło serce Europy – dodawał Bałtroszewicz.

Prezydent Europejskiej Federacji ONE OF US, prof. Tonio Borg, który na zaproszenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia uczestniczył i przemawiał w marszu nie krył swojego wzruszenia gestem prezydenta Karola Nawrockiego. – Gdy prezydent Nawrocki ściskał mu dłoń powiedział do niego po angielsku: „dziękuję za to, co robicie”. Następnie zwrócił się do mnie i kiedy miałem szansę uścisnąć mu dłoń spojrzał mi się w oczy i powiedział: „dziękuję, że tu jesteście”. Te słowa nie były skierowane wyłącznie do Toniego i do mnie, ale do tych wszystkich organizacji i ludzi, którzy każdego dnia budują kulturę życia, którzy mają odwagę przeciwstawiać się cywilizacji śmierci, którzy domagają się ochrony JEDNEGO Z NAS – dziecka, które dorasta pod sercem matki – podkreśla Jakub Bałtroszewicz.

– Dzisiaj w Warszawie byliśmy nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy głosem JEDNEGO Z NAS. I dzisiaj wielu naszych przyjaciół w całej Europie dostało nowy ładunek nadziei i energii tak bardzo potrzebny, by chronić życie. Ten prosty gest, uścisk dłoni Prezydenta Rzeczypospolitej, pokazał nam wszystkim, że dla Europy jest jeszcze nadzieja, że Europa może mieć przed sobą przyszłość pod warunkiem, że zrozumie i doceni tę podstawową wartość, która jest źródłem wszelkich praw: prawo do życia – zaznacz prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia była jednym z organizatorów Narodowego Marszu Życia w Warszawie.