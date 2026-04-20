Izrael: Szef MSZ nazwał rozbicie figury Jezusa przez żołnierza "haniebnym czynem" i przeprosił
Izrael: Szef MSZ nazwał rozbicie figury Jezusa przez żołnierza "haniebnym czynem" i przeprosił

WAEL HAMZEH /PAP/EPA Tymczasowa przeprawa na rzece Litanii
 Szef dyplomacji Izraela Gideon Saar nazwał zniszczenie figury Jezusa przez izraelskiego żołnierza w południowym Libanie haniebnym czynem i przeprosił za incydent wszystkich, a zwłaszcza chrześcijan. Zdjęcia przedstawiające zdarzenie zamieścił w niedzielę w portalach społecznościowych libański dziennikarz.

"Zniszczenie chrześcijańskiego symbolu religijnego przez żołnierza Sił Obronnych Izraela w południowym Libanie to czyn poważny i haniebny. Wyrażam uznanie dla Sił Obronnych Izraela za potępienie incydentu i przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie" - napisał w poniedziałek Saar na platformie X.

Na fotografii, udostępnionej przez dziennikarza i uwierzytelnionej przez Siły Obronne Izraela, widać żołnierza rozbijającego figurę Jezusa ciężkim młotem.

Po wstępnej analizie izraelska armia ustaliła, że zdjęcie przedstawia żołnierza sił izraelskich podczas misji w południowym Libanie - przekazała rzecznik Sił Obronnych w nocnym komunikacie, dodając, że armia traktuje przypadek z "najwyższą surowością".

Saar oświadczył na X, że jest przekonany, iż "zostaną podjęte niezbędne, surowe środki przeciwko temu, kto dopuścił się tego haniebnego czynu, stojącego w całkowitej sprzeczności z naszymi wartościami. Izrael to kraj, który szanuje różne religie i ich święte symbole, a także promuje tolerancję i szacunek między wyznaniami".

Dodał że przeprasza za incydent, zwłaszcza "wszystkich chrześcijan, których uczucia zostały zranione" - przekazał portal Times of Israel.

Wcześniej armia informowała, że wszczęła dochodzenie w sprawie zdjęcia i potwierdziła, że widoczny na nim mężczyzna jest żołnierzem. "Zostaną podjęte odpowiednie środki wobec osób zaangażowanych, zgodnie z ustaleniami śledztwa" - przekazała armia w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wojsko zobowiązało się do "pomocy społeczności w ponownym umieszczeniu posągu na miejscu" i oświadczyła, że "nie ma zamiaru niszczyć infrastruktury cywilnej, w tym budynków religijnych ani symboli religijnych".

Izrael przejął kontrolę nad kilkoma obszarami w południowym Libanie, bastionie Hezbollahu, po tym jak to proirańskie ugrupowanie zaatakowało Izrael 2 marca w odwecie za izraelsko-amerykańskie bombardowania Iranu. W piątek w Libanie weszło w życie zawieszenie broni - przypomniała AFP.

Arabskie media donosiły, że figura Jezusa na krucyfiksie znajdowała się w chrześcijańskiej wiosce Debl, w południowym Libanie, niedaleko granicy z Izraelem. 

***

- Premier Izraela Benjamin Netanjahu potępił w poniedziałek zniszczenie figury Jezusa przez izraelskiego żołnierza w południowym Libanie, podkreślając, że akt ten go zaskoczył i zasmucił. 

"Wczoraj jak przytłaczająca większość Izraelczyków, byłem zaskoczony i zasmucony, że żołnierz Sił Obronnych Izraela uszkodził katolicką figurę religijną w południowym Libanie. Jak najsurowiej potępiam ten czyn" - napisał Netanjahu na platformie X.

Podkreślił, że władze wojskowe prowadzą śledztwo karne w tej sprawie i "podejmą odpowiednio surowe działania dyscyplinarne wobec sprawcy". "Wyrażamy ubolewanie z powodu tego incydentu i wszelkich krzywd, jakie spowodował dla wiernych w Libanie i na świecie" - dodał Netanjahu.

Premier zaznaczył, że Izrael pielęgnuje żydowskie wartości tolerancji i wzajemnego szacunku między Żydami i wyznawcami wszystkich religii, a "ludność chrześcijańska w Izraelu kwitnie jak nigdzie indziej na Bliskim Wschodzie".

Izrael przejął ostatnio kontrolę nad kilkoma obszarami w południowym Libanie, bastionie proirańskiej organizacji terrorystycznej Hezbollah, który zaatakował Izrael 2 marca w odwecie za izraelsko-amerykańskie bombardowania Iranu. W piątek w Libanie weszło w życie 10-dniowe zawieszenie broni. 

PAP |

dodane 20.04.2026 11:30

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, LIBAN, PAP, WOJNA, WYZNANIA

A dla dorosłych?

Andrzej Macura

A dla dorosłych?

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Obrazy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obrazy

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

