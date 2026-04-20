Papież na peryferiach Angoli, to ważny ojcowski gest  

Saurimo to peryferie Angoli. Ponad tysiąc kilometrów od stolicy. Obecność Papieża to ważny ojcowski gest dla mieszkańców tego regionu – mówi Radiu Watykańskiemu (Vatican News) bp Estanislau Marques Chindekasse, ordynariusz diecezji Dundo. Podkreśla, że dla jego wiernych wizyta Leona XIV to wielkie wydarzenie, którego się nie spodziewali. Tym bardziej potrafią to docenić.
Bp Chindekasse zaznacza, że Saurimo to region, którego mieszkańcy czują się zaniedbani i zapomniani. Są to prawdziwe peryferie, również pod względem ekonomicznym, choć region ten jest bogaty w zasoby naturalne. Poważnym problem jest wysoki poziom przestępczości.
To pierwszy Papież, który osobiście poznał Afrykę
Ordynariusz diecezji Dundo podkreśla, że Leon XIV zdaje sobie sprawę z tych problemów. Jest pierwszym w historii papieżem, który bardzo dobrze i osobiście poznał Afrykę zanim został Następca Piotra. W swą posługę wnosi wielkie doświadczenie, które zdobył również na tym kontynencie jako generał augustianów.
Jasny przekaz Papieża
Wybiegając myślą ku zaplanowanemu na dzisiejsze popołudnie spotkanie Leona XIV z Episkopatem i duchowieństwem Angoli, bp Chindekasse jest pewny, że Ojciec Święty będzie potrafił dodać otuchy, a zarazem wezwać biskupów i kapłanów do rachunku sumienia. „Mamy Papieża, który jest bardzo spokojny i pogodny. Ale jego przekaz jest bardzo jasny, bardzo nam się to podoba” – mówi bp Chindekasse.
Krzysztof Bronk i Olivier Bonnel - Watykan
Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.
Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.
Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?
Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.
Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.
Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Przenoszone od lat, planowane na grudzień.
Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.
Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.