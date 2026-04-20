Papież na peryferiach Angoli, to ważny ojcowski gest

Papież na peryferiach Angoli, to ważny ojcowski gest  
fot. Vatican Media

Saurimo to peryferie Angoli. Ponad tysiąc kilometrów od stolicy. Obecność Papieża to ważny ojcowski gest dla mieszkańców tego regionu – mówi Radiu Watykańskiemu (Vatican News) bp Estanislau Marques Chindekasse, ordynariusz diecezji Dundo. Podkreśla, że dla jego wiernych wizyta Leona XIV to wielkie wydarzenie, którego się nie spodziewali. Tym bardziej potrafią to docenić.

Bp Chindekasse zaznacza, że Saurimo to region, którego mieszkańcy czują się zaniedbani i zapomniani. Są to prawdziwe peryferie, również pod względem ekonomicznym, choć region ten jest bogaty w zasoby naturalne. Poważnym problem jest wysoki poziom przestępczości.

To pierwszy Papież, który osobiście poznał Afrykę

Ordynariusz diecezji Dundo podkreśla, że Leon XIV zdaje sobie sprawę z tych problemów. Jest pierwszym w historii papieżem, który bardzo dobrze i osobiście poznał Afrykę zanim został Następca Piotra. W swą posługę wnosi wielkie doświadczenie, które zdobył również na tym kontynencie jako generał augustianów.

Jasny przekaz Papieża

Wybiegając myślą ku zaplanowanemu na dzisiejsze popołudnie spotkanie Leona XIV z Episkopatem i duchowieństwem Angoli, bp Chindekasse jest pewny, że Ojciec Święty będzie potrafił dodać otuchy, a zarazem wezwać biskupów i kapłanów do rachunku sumienia. „Mamy Papieża, który jest bardzo spokojny i pogodny. Ale jego przekaz jest bardzo jasny, bardzo nam się to podoba” – mówi bp Chindekasse.

Krzysztof Bronk i Olivier Bonnel - Watykan

dodane 20.04.2026 11:21

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Klękając

Katarzyna Solecka

Klękając

Klęczę przed pralką. Łatwiej jakoś w tej pozycji oddzielić ciemne od jasnego. Ciało bezwiednie dostosowuje się, łapie rytm.

Prałat

Piotr Drzyzga

Prałat

Bardziej teatr, czy temat? Od czego by tu zacząć...

Najnowsze

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.

Kolejna wiosna na Ukrainie

UE: Jest wstępna zgoda krajów na pożyczkę dla Ukrainy

Oraz 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

Bez ropy ani rusz

AFP: tranzyt ropy przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń został wznowiony

Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.

W sądzie

Skazany za zabójstwo w 2006 r. przedterminowo zwolniony z więzienia

Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?

Sztuczna intelignencja

USA: Czy OpenAI może odpowiadać karnie?

Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.

Wygodne, ale...

Uzbekistan: Ograniczenia w obrocie gotówkowym

Nie wszyscy mieszkańcy nadążają za tempem zmian.

Długi rosną

Polska planuje redukcję deficytu sektora finansów publicznych

W 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB.

Euro - waluta wielu krajów Europy

Włoch: Siedem tysięcy euro odnalezione na śmietniku

Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Przenoszone od lat, planowane na grudzień.

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

