Rusza 2. edycja Dni Jana Pawła II w Rzymie  

Już po raz drugi rozpoczynają się „Dni św. Jana Pawła II na Uniwersytetach Papieskich w Rzymie”. W dniach 20-24 kwietnia 2026 roku, od poniedziałku do piątku, na trzech uczelniach papieskich Wiecznego Miasta odbywać się będą wykłady poświęcone nauczaniu i twórczości Papieża Polaka. Tegoroczna inicjatywa odbywa się pod hasłem: „Solidarność i tożsamość w nauczaniu i twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. W programie przewidziano także spektakl teatralny oraz Mszę świętą w Bazylice św. Piotra.
„Dni św. Jana Pawła II na Uniwersytetach Papieskich w Rzymie” to wspólna inicjatywa Kościoła Św. Stanisława BM w Rzymie, Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Poprzednia, inauguracyjna edycja pod hasłem „Wiara i rozum w myśli św. Jana Pawła II” odbyła się jesienią 2024 roku. Od samego początku inicjatywa przygotowywana jest we współpracy z trzema rzymskimi uczelniami: Papieskim Uniwersytetem Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum), Papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim oraz Papieskim Uniwersytetem Świętego Krzyża. W programie tegorocznej edycji, oprócz konferencji naukowych na trzech uczelniach papieskich, przewidziano także spektakl teatralny w Bazylice Matki Bożej na Trastevere pt. „Jan Paweł II. Tryptyk Rzymski: Medytacje” w reżyserii prof. Jarosława Kiliana oraz wręczenie nagród w konkursie studenckim. Obchody zakończą się w piątek, 24 kwietnia. Porannej Eucharystii przy grobie św. Jana Pawła II na Watykanie będzie wówczas przewodniczyć kard. Grzegorz Ryś, a wieczorem, w kościele św. Stanisława BM w Rzymie prelekcję końcową wygłosi abp Marek Jędraszewski.
Konkurs wpisujący się w obchody rzymskich Dni Jana Pawła II jest dedykowany studentom i doktorantom wszystkich uniwersytetów papieskich Wiecznego Miasta. Uczestnicy zostali zaproszeni do przesłania artykułu naukowego związanego z tematem tegorocznej edycji, napisanego w języku włoskim lub angielskim. Organizatorzy otrzymali kilkadziesiąt prac, spośród których komisja złożona z profesorów rzymskich uczelni papieskich, wyłoniła trzy zwycięskie prace. W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne ufundowane przez Watykańską Fundację Jana Pawła II: 2 000 euro za pierwsze miejsce, 1 500 euro za drugie miejsce i 1 000 euro za trzecie miejsce. Ponadto, autorzy sześciu najlepszych prac zostaną nagrodzeni wycieczką do Polski śladami Jana Pawła II w 2026 roku, sfinansowaną i zorganizowaną przez polski kościół św. Stanisława BM w Rzymie.
Plan ogólny:
20 kwietnia 2026 – Gregoriana
21 kwietnia – Santa Croce
22 kwietnia – Angelicum
23 kwietnia – Bazylika Matki Bożej na Trastevere
24 kwietnia – Bazylika św. Piotra i kościół św. Stanisława BM
Plan szczegółowy:
Poniedziałek – 20 kwietnia 2026 – Papieski Uniwersytet Gregoriański
17:00 - Solidarność, tożsamość i prawda. Refleksja śladami Jana Pawła II
Prelegenci: Ks. Prof. João J. Vila-Chã SJ | Ks. Prof. Dariusz Kowalczyk SJ | Ks. Dr Ugochukwu Stophynus Anyanwu
[język włoski / wstęp wolny]
Wtorek – 21 kwietnia 2026 – Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża
15:00 - Promieniowanie ojcostwa. Tajemnica człowieka u Karola Wojtyły
Prelegenci: Prof. Rocco Buttiglione | Ks. Prof. Antonio Malo | Ks. Prof. Giulio Maspero | Prof. Ilaria Vigorelli
[język włoski / wstęp wolny]
Środa – 22 kwietnia 2026 – Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu (Angelicum)
16:30 - Ruch Solidarności i idea solidarności w nauczaniu Jana Pawła II: studium z historii polskiej myśli intelektualnej
Prelegent: Dr Tomasz Herbich
[język angielski / wstęp wolny]
Czwartek – 23 kwietnia 2026 – Bazylika Matki Bożej na Trastevere
16:00 – ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród w konkursie studenckim
Prelegenci: Kard. Grzegorz Ryś | Łukasz Smółka | Jadwiga Wójtowicz | Ks. Prał. Paweł Ptasznik | Ks. Tomasz Jarosz
– Jan Paweł II. Tryptyk Rzymski: Medytacje
spektakl teatralny w reżyserii Prof. Jarosława Kiliana
– poczęstunek
[język włoski, język angielski, język polski / RSVP: 20 kwietnia 2026, event@sanstanislao.pl]
Piątek – 24 kwietnia 2026
8:15 - Msza Święta przy grobie św. Jana Pawła II (Bazylika św. Piotra na Watykanie)
Przewodniczenie i homilia: Kard. Grzegorz Ryś, Metropolita Krakowski
[język polski, wstęp wolny]
19:30 - Aula św. Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława BM w Rzymie (Via delle Botteghe Oscure, 15)
Solidarność według Karola Wojtyły / św. Jana Pawła II
Prelegent: Abp Marek Jędraszewski, Emerytowany Metropolita Krakowski
– poczęstunek
[język polski, wstęp wolny]
Watykańska Fundacja Jana Pawła II
