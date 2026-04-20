Papież w Angoli: Osoby starsze strzegą mądrości narodu

Papież w Angoli: Osoby starsze strzegą mądrości narodu  
fot. Vatican Media

Papież pielgrzymujący w Angoli odwiedził Dom Opieki dla osób starszych pod miastem Saurimo na północnym wschodzie kraju. Ośrodek działa od 14 lat. Pod opieką ma 62 osoby w wieku od 60 do 93 lat. Należy do państwa, ale wspierany jest duchowo i materialnie przez miejscową diecezję.

Opieka nad odrzuconymi

Dyrektorka domu Georgina Mwandumba w rozmowie z Vatican News podkreśliła, że pensjonariusze, z których wielu zajmuje się uprawą na terenach koło domu, żyją w zgodzie i wspólnie uczestniczą w Mszach św., choć nie wszyscy są katolikami. Na miejscu jest też ośrodek medyczny, z którego korzystają również okoliczni mieszkańcy. 

Dyrektorka ujawniła, że niemal wszystkich pensjonariuszy do ośrodka przywiozła policja, ponieważ byli maltretowani lub wyrzuceni z domu przez rodziny, które oskarżały ich o czarnoksięstwo. Wyjaśniła, że był to wyłącznie pretekst, bo rodziny po prostu chciały w ten sposób uniknąć odpowiedzialności i wydatków na utrzymanie starszej osoby. „Stąd – powiedziała dyrektorka - wizyta Papieża i uwaga, którą poświęcił osobom odrzuconym, jest nieocenionej wartości lekcją, a dla naszych podopiecznych ma szczególną wartość, również dlatego że rodziny zerwały z nimi wszelkie kontakty”. Witając Papieża powiedziała: „Wizyta Ojca Świętego sprawia, że czujemy się błogosławieni, ponieważ miłość Boga dotarła także do nas”. 

Osoby starsze wymagają wysłuchania

Papież w swoim wystąpieniu przypomniał, że Jezus lubił przebywać w domach swoich przyjaciół. „Dlatego, najdrożsi, lubię myśleć, że Jezus mieszka również tutaj, w tym domu. On przebywa pośród was za każdym razem, gdy staracie się okazywać sobie miłość i pomagać sobie nawzajem jak bracia i siostry”. Leon XIV wyraził uznanie władzom angolskim za inicjatywy na rzecz pomocy starszym: „Opieka nad najsłabszymi jest bardzo ważnym znakiem jakości życia społecznego kraju. I nie zapominajmy: osoby starsza nie tylko wymagają opieki, ale przede wszystkim wysłuchania, ponieważ strzegą mądrości narodu”. 

Piotr Kowalczuk

 

VATICANNEWS.VA

dodane 20.04.2026 11:42

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Klękając

Katarzyna Solecka

Klękając

Klęczę przed pralką. Łatwiej jakoś w tej pozycji oddzielić ciemne od jasnego. Ciało bezwiednie dostosowuje się, łapie rytm.

Prałat

Piotr Drzyzga

Prałat

Bardziej teatr, czy temat? Od czego by tu zacząć...

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.

Kolejna wiosna na Ukrainie

UE: Jest wstępna zgoda krajów na pożyczkę dla Ukrainy

Oraz 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

Bez ropy ani rusz

AFP: tranzyt ropy przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń został wznowiony

Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.

W sądzie

Skazany za zabójstwo w 2006 r. przedterminowo zwolniony z więzienia

Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?

Sztuczna intelignencja

USA: Czy OpenAI może odpowiadać karnie?

Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.

Wygodne, ale...

Uzbekistan: Ograniczenia w obrocie gotówkowym

Nie wszyscy mieszkańcy nadążają za tempem zmian.

Długi rosną

Polska planuje redukcję deficytu sektora finansów publicznych

W 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB.

Euro - waluta wielu krajów Europy

Włoch: Siedem tysięcy euro odnalezione na śmietniku

Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Przenoszone od lat, planowane na grudzień.

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

