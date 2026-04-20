Papież w Angoli: Osoby starsze strzegą mądrości narodu  

Papież pielgrzymujący w Angoli odwiedził Dom Opieki dla osób starszych pod miastem Saurimo na północnym wschodzie kraju. Ośrodek działa od 14 lat. Pod opieką ma 62 osoby w wieku od 60 do 93 lat. Należy do państwa, ale wspierany jest duchowo i materialnie przez miejscową diecezję.
Opieka nad odrzuconymi
Dyrektorka domu Georgina Mwandumba w rozmowie z Vatican News podkreśliła, że pensjonariusze, z których wielu zajmuje się uprawą na terenach koło domu, żyją w zgodzie i wspólnie uczestniczą w Mszach św., choć nie wszyscy są katolikami. Na miejscu jest też ośrodek medyczny, z którego korzystają również okoliczni mieszkańcy.
Dyrektorka ujawniła, że niemal wszystkich pensjonariuszy do ośrodka przywiozła policja, ponieważ byli maltretowani lub wyrzuceni z domu przez rodziny, które oskarżały ich o czarnoksięstwo. Wyjaśniła, że był to wyłącznie pretekst, bo rodziny po prostu chciały w ten sposób uniknąć odpowiedzialności i wydatków na utrzymanie starszej osoby. „Stąd – powiedziała dyrektorka - wizyta Papieża i uwaga, którą poświęcił osobom odrzuconym, jest nieocenionej wartości lekcją, a dla naszych podopiecznych ma szczególną wartość, również dlatego że rodziny zerwały z nimi wszelkie kontakty”. Witając Papieża powiedziała: „Wizyta Ojca Świętego sprawia, że czujemy się błogosławieni, ponieważ miłość Boga dotarła także do nas”.
Osoby starsze wymagają wysłuchania
Papież w swoim wystąpieniu przypomniał, że Jezus lubił przebywać w domach swoich przyjaciół. „Dlatego, najdrożsi, lubię myśleć, że Jezus mieszka również tutaj, w tym domu. On przebywa pośród was za każdym razem, gdy staracie się okazywać sobie miłość i pomagać sobie nawzajem jak bracia i siostry”. Leon XIV wyraził uznanie władzom angolskim za inicjatywy na rzecz pomocy starszym: „Opieka nad najsłabszymi jest bardzo ważnym znakiem jakości życia społecznego kraju. I nie zapominajmy: osoby starsza nie tylko wymagają opieki, ale przede wszystkim wysłuchania, ponieważ strzegą mądrości narodu”.
Piotr Kowalczuk
