Dżihadyści planują ataki w stolicy Nigerii  

Dżihadyści przygotowują ataki na lotnisko w Abudży oraz więzienie na obrzeżach stolicy Nigerii, wynika z wewnętrznej notatki Nigeryjskiej Służby Celnej (NCS), do której dotarła agencja AFP.

Dokument z 13 kwietnia wzywa do „podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na terenie Federalnego Terytorium Stołecznego i jego okolic” po tym, jak służby otrzymały „wiarygodne informacje”, że Boko Haram oraz Państwo Islamskie Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP) planują „serię skoordynowanych ataków”.

Wśród potencjalnych celów wymieniono Międzynarodowe Lotnisko Nnamdiego Azikiwe w Abudży, więzienie Kuje na obrzeżach miasta oraz więzienie wojskowe Wawa w sąsiednim stanie Niger.

W 2022 roku setki więźniów, w tym osoby podejrzewane o związki z ISIS i Boko Haram, uciekły z więzienia Kuje po ataku bojowników ISWAP. Obiekt ten znajduje się na odległych obrzeżach stolicy, około 45 kilometrów od rezydencji prezydenta Nigerii.

Nigeria zmaga się z powstaniem dżihadystycznym od 2009 roku. W ostatnich miesiącach odnotowano wzrost przemocy. Władze zapewniają jednak, że stolica pozostaje bezpieczna i nie ma bezpośredniego zagrożenia atakiem.

Z notatki NCS wynika również, że członkowie ISWAP „przeniknęli już na teren Federalnego Terytorium Stołecznego, aby ułatwić przeprowadzenie ataków”.

Atak na więzienie wojskowe Wawa ma być „koordynowany” przez komórkę Boko Haram działającą w stanie Niger „we współpracy z elementami” nigeryjskiej grupy Ansaru oraz powiązanej z Al-Kaidą organizacji Dżama’at Nasr al-Islam wa-al-Muslimin (JNIM,) aktywnej w regionie Sahelu.

Jak wskazano w dokumencie, plan uderzenia na lotnisko ujawnia powiązania z niedawnymi dużymi atakami na infrastrukturę lotniczą w Nigrze, w tym zamachem przypisywanym Państwu Islamskiemu Prowincji Sahelu na lotnisko w stolicy kraju, Niamey.

Boko Haram i ISWAP w ostatnim czasie nasiliły ataki na bazy w północno-wschodniej części Nigerii, kontynuując trwającą od 17 lat kampanię mającą na celu ustanowienie kalifatu.

Konflikt pochłonął już ponad 40 tysięcy ofiar i doprowadził do przesiedlenia około dwóch milionów osób, wynika z danych ONZ.