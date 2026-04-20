Rząd DR Konga i rebelianci AFC/M23 zgodni co do dostępu humanitarnego
Rząd DR Konga i rebelianci AFC/M23 zgodni co do dostępu humanitarnego

AUTOR / CC 2.0 Goma, RD Konga

Strona rządowa RD Konga oraz koalicja rebeliantów AFC/M23 osiągnęły istotne postępy w negocjacjach dotyczących protokołu regulującego dostęp pomocy humanitarnej, nadzoru nad zawieszeniem broni oraz kwestii uwolnienia więźniów.

Porozumienie zostało wypracowane podczas zeszłotygodniowych rozmów prowadzonych w Szwajcarii. W trwających pięć dni negocjacjach uczestniczyli mediatorzy z Kataru, USA Zjednoczone, Togo oraz przedstawiciele Unii Afrykańskiej.

Rozmowy miały na celu wdrożenie zapisów ramowego porozumienia pokojowego podpisanego w Doha (Katar) w listopadzie 2025 roku.

Wspólne oświadczenie opublikowano w sobotę 18 kwietnia. Ustalono, że obie strony zobowiązują się do ułatwienia swobodnego przemieszczania się personelu humanitarnego oraz konwojów z pomocą. Ma to kluczowe znaczenie dla ludności cywilnej dotkniętej konfliktem.

Ponadto rząd DR Konga i rebelianci zadeklarowali powstrzymanie się od ataków na ludność cywilną oraz na infrastrukturę cywilną, co jest istotnym krokiem w kierunku deeskalacji napięć w regionie.

Jednym z rezultatów negocjacji jest również porozumienie w sprawie uwolnienia więźniów.

Strony zobowiązały się do przeprowadzenia tego procesu w ciągu 10 dni, dotyczy on 311 osób przetrzymywanych przez AFC/M23 oraz 166 więźniów przetrzymywanych przez stronę rządową.

Osiągnięto również postępy w zakresie wdrażania mechanizmów monitorowania zawieszenia broni.

Misje obserwacyjne mają rozpocząć działalność w terenie w ciągu najbliższego tygodnia, przy wsparciu logistycznym ze strony misji ONZ MONUSCO.

To wyraźny postęp w procesie pokojowym, choć skuteczność będzie zależeć od rzeczywistego wdrożenia uzgodnionych działań w najbliższych tygodniach.

 

kabe/africanews

dodane 20.04.2026 13:12
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

