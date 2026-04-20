Rząd DR Konga i rebelianci AFC/M23 zgodni co do dostępu humanitarnego  

Strona rządowa RD Konga oraz koalicja rebeliantów AFC/M23 osiągnęły istotne postępy w negocjacjach dotyczących protokołu regulującego dostęp pomocy humanitarnej, nadzoru nad zawieszeniem broni oraz kwestii uwolnienia więźniów.
Porozumienie zostało wypracowane podczas zeszłotygodniowych rozmów prowadzonych w Szwajcarii. W trwających pięć dni negocjacjach uczestniczyli mediatorzy z Kataru, USA Zjednoczone, Togo oraz przedstawiciele Unii Afrykańskiej.
Rozmowy miały na celu wdrożenie zapisów ramowego porozumienia pokojowego podpisanego w Doha (Katar) w listopadzie 2025 roku.
Wspólne oświadczenie opublikowano w sobotę 18 kwietnia. Ustalono, że obie strony zobowiązują się do ułatwienia swobodnego przemieszczania się personelu humanitarnego oraz konwojów z pomocą. Ma to kluczowe znaczenie dla ludności cywilnej dotkniętej konfliktem.
Ponadto rząd DR Konga i rebelianci zadeklarowali powstrzymanie się od ataków na ludność cywilną oraz na infrastrukturę cywilną, co jest istotnym krokiem w kierunku deeskalacji napięć w regionie.
Jednym z rezultatów negocjacji jest również porozumienie w sprawie uwolnienia więźniów.
Strony zobowiązały się do przeprowadzenia tego procesu w ciągu 10 dni, dotyczy on 311 osób przetrzymywanych przez AFC/M23 oraz 166 więźniów przetrzymywanych przez stronę rządową.
Osiągnięto również postępy w zakresie wdrażania mechanizmów monitorowania zawieszenia broni.
Misje obserwacyjne mają rozpocząć działalność w terenie w ciągu najbliższego tygodnia, przy wsparciu logistycznym ze strony misji ONZ MONUSCO.
To wyraźny postęp w procesie pokojowym, choć skuteczność będzie zależeć od rzeczywistego wdrożenia uzgodnionych działań w najbliższych tygodniach.
Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.