Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim. Jest porozumienie w PiS?
Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim. Jest porozumienie w PiS?

Tomasz Gołąb /Foto Gość Mateusz Morawiecki.

Jest porozumienie i wspólny kierunek - napisał europoseł Adam Bielan po spotkaniu b. premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

"Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" - napisał w nocy Bielan w portalu X, załączając zdjęcie przy wspólnym stole Kaczyńskiego, Morawieckiego i Bielana.

Zapowiadane na poniedziałek spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim budziło duże zainteresowanie ze względu na tworzone przez Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus. Według nieoficjalnych informacji, do stowarzyszenia dotychczas zapisało się nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS. Podkreślają oni, że nie zamierzają opuszczać PiS, a sam Morawiecki zapewniał, że tworzone przez niego stowarzyszenie nie jest sprzeczne ze statutem PiS.

Zapytany w poniedziałek przez dziennikarzy, czy obecna sytuacja w PiS to rozłam, Morawiecki odpowiedział: "absolutnie nie".

Prezes PiS oświadczył z kolei w ubiegłym tygodniu, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie Morawieckiego miejsc na listach PiS nie będzie. Kaczyński stwierdził, że statut PiS wyraźnie zakazuje działalności w innych organizacjach politycznych, a - jak dodał - "to, co zostało powołane (przez Mateusza Morawieckiego - PAP), ta organizacja ma właśnie taki charakter, już zaczyna budować struktury lokalne". - Trzeba wybrać - powiedział szef PiS zapowiadając, że dla ludzi, którzy by się angażowali w to stowarzyszenie miejsc na listach PiS nie będzie i "będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością".

Morawiecki zaprzeczył w poniedziałek, aby planowane było założenie lokalnych oddziałów stowarzyszenia.

PAP /wt

dodane 21.04.2026 07:43

TAGI| J.KACZYŃSKI, MATEUSZ MORAWIECKI, PAP, PARTIE, PIS, POLITYKA

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

