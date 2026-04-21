Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim. Jest porozumienie w PiS?  

Jest porozumienie i wspólny kierunek - napisał europoseł Adam Bielan po spotkaniu b. premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.
"Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" - napisał w nocy Bielan w portalu X, załączając zdjęcie przy wspólnym stole Kaczyńskiego, Morawieckiego i Bielana.
Zapowiadane na poniedziałek spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim budziło duże zainteresowanie ze względu na tworzone przez Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus. Według nieoficjalnych informacji, do stowarzyszenia dotychczas zapisało się nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS. Podkreślają oni, że nie zamierzają opuszczać PiS, a sam Morawiecki zapewniał, że tworzone przez niego stowarzyszenie nie jest sprzeczne ze statutem PiS.
Zapytany w poniedziałek przez dziennikarzy, czy obecna sytuacja w PiS to rozłam, Morawiecki odpowiedział: "absolutnie nie".
Prezes PiS oświadczył z kolei w ubiegłym tygodniu, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie Morawieckiego miejsc na listach PiS nie będzie. Kaczyński stwierdził, że statut PiS wyraźnie zakazuje działalności w innych organizacjach politycznych, a - jak dodał - "to, co zostało powołane (przez Mateusza Morawieckiego - PAP), ta organizacja ma właśnie taki charakter, już zaczyna budować struktury lokalne". - Trzeba wybrać - powiedział szef PiS zapowiadając, że dla ludzi, którzy by się angażowali w to stowarzyszenie miejsc na listach PiS nie będzie i "będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością".
Morawiecki zaprzeczył w poniedziałek, aby planowane było założenie lokalnych oddziałów stowarzyszenia.
26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.
Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.
Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.
Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.
USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.
Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.
Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.