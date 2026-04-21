Iran: stracono mężczyznę, który miał podpalić meczet w Teheranie  

Mężczyzna, uznany za winnego podpalenia meczetu w Teheranie podczas styczniowych demonstracji antyrządowych, został we wtorek stracony - podał serwis informacyjny irańskiego wymiaru sprawiedliwości Mizan.
Według serwisu Amirali Mirdżafari był też oskarżony o kierowanie siatką powiązaną z izraelskim wywiadem i przewodzenie działaniom zagrażającym bezpieczeństwu.
Wyroki śmierci są często stosowane w praktyce karnej w Iranie, szczególnie po brutalnym zdławieniu masowych protestów antyrządowych pod koniec ubiegłego roku i na początku bieżącego.
Organizacje praw człowieka wielokrotnie krytykowały władze w Teheranie za stosowanie kary śmierci, wskazując na brak przejrzystości postępowań sądowych. Zwracano również uwagę, że w Iranie wykonuje się wyroki śmierci wobec osób nieletnich.
Stosowanie kary śmierci nasiliło się w 2025 roku, kiedy wykonano co najmniej 1639 egzekucji, w tym co najmniej 48 na kobietach - podała w tym tygodniu AFP, powołując się na dwie organizacje pozarządowe. Była to największa liczba wykonanych wyroków śmierci od 1989 roku.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.