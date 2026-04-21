Iran: stracono mężczyznę, który miał podpalić meczet w Teheranie  

Mężczyzna, uznany za winnego podpalenia meczetu w Teheranie podczas styczniowych demonstracji antyrządowych, został we wtorek stracony - podał serwis informacyjny irańskiego wymiaru sprawiedliwości Mizan.

Według serwisu Amirali Mirdżafari był też oskarżony o kierowanie siatką powiązaną z izraelskim wywiadem i przewodzenie działaniom zagrażającym bezpieczeństwu.

Wyroki śmierci są często stosowane w praktyce karnej w Iranie, szczególnie po brutalnym zdławieniu masowych protestów antyrządowych pod koniec ubiegłego roku i na początku bieżącego.

Organizacje praw człowieka wielokrotnie krytykowały władze w Teheranie za stosowanie kary śmierci, wskazując na brak przejrzystości postępowań sądowych. Zwracano również uwagę, że w Iranie wykonuje się wyroki śmierci wobec osób nieletnich.

Stosowanie kary śmierci nasiliło się w 2025 roku, kiedy wykonano co najmniej 1639 egzekucji, w tym co najmniej 48 na kobietach - podała w tym tygodniu AFP, powołując się na dwie organizacje pozarządowe. Była to największa liczba wykonanych wyroków śmierci od 1989 roku.