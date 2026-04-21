Chińskie samochody wypierają import używanych aut z zagranicy?  

Do Polski sprowadzono w pierwszym kwartale br. ponad 218 tys. aut osobowych i dostawczych, czyli o 9,2 proc. mniej niż rok wcześniej - poinformowali eksperci EFL. Udział chińskich marek w rejestracjach nowych pojazdów osobowych w marcu br. wzrósł do 11,7 proc.
Eksperci Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) powołując się na dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) wskazali, że w I kwartale br. do Polski sprowadzono o 9,2 proc. mniej niż rok wcześniej używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony - było to niemal 218,1 tys. pojazdów. W samym marcu zarejestrowano ponad 84,7 tys. takich aut.
"Równolegle rośnie znaczenie rynku nowych pojazdów. Według danych PZPM w pierwszym kwartale 2026 roku zarejestrowano w Polsce 169 752 nowe samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony, czyli o 7,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Sam marzec był najlepszym marcem w historii notowań tego segmentu. To pokazuje, że rynek nie tylko odbudowuje wolumen, ale też przesuwa się w stronę nowszych pojazdów, lepiej dopasowanych do oczekiwań klientów i firm" - wskazali autorzy raportu.
Zwrócili uwagę na wzrost znaczenia marek chińskich. "W marcu 2026 roku ich udział w rejestracjach nowych aut osobowych w Polsce wzrósł do 11,7 proc. Jeszcze niedawno były traktowane jako rynkowa ciekawostka, dziś stają się realnym uczestnikiem gry o klienta. To nie tylko zwiększa presję cenową, ale też zmienia sposób myślenia o wyborze samochodu" - ocenili eksperci EFL.
Powołując się na dane PZPM wskazali, iż w I kwartale br. zarejestrowano w Polsce ponad 8,8 tys. nowych samochodów elektrycznych, co oznacza wzrost o 73 proc. rok do roku; w samym marcu liczba rejestracji takich aut była wyższa o 47 proc. niż przed rokiem.
"Choć rynek elektryków nadal rozwija się z relatywnie niskiej bazy, tempo wzrostu pokazuje, że elektromobilność coraz wyraźniej przechodzi z etapu obserwacji do etapu realnej ekspansji. Co ważne, transformacja napędów nie ogranicza się wyłącznie do samochodów w pełni elektrycznych. Na polskim rynku w marcu auta hybrydowe ogółem, czyli HEV i MHEV, miały już 52 proc. udziału, a segment plug-in hybrid odpowiadał za 5 proc. rynku. To pokazuje, że wielu klientów wybiera dziś ewolucję zamiast rewolucji: szuka niższego zużycia paliwa i niższej emisji, ale bez rezygnacji z wygody użytkowania znanej z aut spalinowych" - stwierdzili autorzy.
Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Cr,dit Agricole. W skład Grupy EFL wchodzą: spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor oraz Truck Care.
