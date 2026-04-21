Leon XIV wspomina Franciszka: był darem dla Kościoła i świata  

Podczas lotu z Angoli do Gwinei Równikowej, ostatniego etapu podróży apostolskiej, Papież z czułością wspominał swojego poprzednika w dniu pierwszej rocznicy jego śmierci: „Darował tak wiele poprzez swoje życie i swoją bliskość wobec ubogich. Głosił orędzie miłosierdzia. Módlmy się, aby cieszył się miłosierdziem Pana”.
„Chciałbym wspomnieć papieża Franciszka w tę pierwszą rocznicę jego śmierci. Pozostawił i ofiarował tak wiele Kościołowi – poprzez swoje życie, swoje świadectwo, swoje słowo i swoje gesty. Przez to, co uczynił, żyjąc prawdziwie bliskością wobec najuboższych, najmniejszych, chorych, dzieci i osób starszych” – powiedział Leon XIV do dzienikarzy, lecących z nim do Gwinei Równikowej.
Dzień przelotu Papieża z Angoli do Gwinei Równikowej przypadł w pierwszą rocznicę śmierci papieża Franciszka, który odszedł o świcie 21 kwietnia 2025 roku.
Promowanie braterstwa
Jak mówił Papież, wiele rzeczy można by przypomnieć z życia Jorge Maria Bergoglia, ale Leon XIV przywołał przede wszystkim jego nieustanne wezwanie do „powszechnego braterstwa”: Franciszek naprawdę starał się – mówił Ojciec Święty – „promować autentyczny szacunek dla wszystkich ludzi, wszystkich kobiet, rozwijając ducha braterstwa, byśmy byli braćmi i siostrami – wszyscy – i by szukać sposobu życia według przesłania, które znajdujemy w Ewangelii”.
Orędzie miłosierdzia
Innym przesłaniem papieża Franciszka, które przypomniał Leon XIV, jest miłosierdzie, o którym mówił już podczas pierwszej modlitwy Anioł Pański w niedzielę po wyborze 13 marca 2013 roku.
„Już wtedy, podczas pierwszej modlitwy Anioł Pański, ale także podczas Mszy świętej, którą odprawił jeszcze przed inauguracją pontyfikatu 17 marca 2013 roku” w parafii św. Anny w Watykanie, przywołał postać kobiety przyłapanej na cudzołóstwie i „mówił z serca o miłosierdziu Boga, o wielkiej miłości, o przebaczeniu i hojnej ekspresji miłosierdzia Pana” – wskazał Leon XIV.
Tego ducha Franciszek pragnął przekazać całemu Kościołowi – podkreślił Papież, przypominając również piękną celebrację nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Dar dla wszystkich
„Módlmy się, aby już cieszył się miłosierdziem Pana i dziękujmy Panu za wielki dar życia Franciszka dla całego Kościoła i całego świata” - zakończył Leon XIV.
Salvatore Cernuzio – na pokładzie samolotu Luanda/Malabo
Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.
