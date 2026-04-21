Leon XIV wspomina Franciszka: był darem dla Kościoła i świata
Leon XIV wspomina Franciszka: był darem dla Kościoła i świata

fot. Vatican Media Leon XIV krótko po swoim wyborze modlił się przy grobie papieża Franciszka w Bazylice Santa Maria Maggiore.

Podczas lotu z Angoli do Gwinei Równikowej, ostatniego etapu podróży apostolskiej, Papież z czułością wspominał swojego poprzednika w dniu pierwszej rocznicy jego śmierci: „Darował tak wiele poprzez swoje życie i swoją bliskość wobec ubogich. Głosił orędzie miłosierdzia. Módlmy się, aby cieszył się miłosierdziem Pana”.

„Chciałbym wspomnieć papieża Franciszka w tę pierwszą rocznicę jego śmierci. Pozostawił i ofiarował tak wiele Kościołowi – poprzez swoje życie, swoje świadectwo, swoje słowo i swoje gesty. Przez to, co uczynił, żyjąc prawdziwie bliskością wobec najuboższych, najmniejszych, chorych, dzieci i osób starszych” – powiedział Leon XIV do dzienikarzy, lecących z nim do Gwinei Równikowej.

Dzień przelotu Papieża z Angoli do Gwinei Równikowej przypadł w pierwszą rocznicę śmierci papieża Franciszka, który odszedł o świcie 21 kwietnia 2025 roku.

Promowanie braterstwa

Jak mówił Papież, wiele rzeczy można by przypomnieć z życia Jorge Maria Bergoglia, ale Leon XIV przywołał przede wszystkim jego nieustanne wezwanie do „powszechnego braterstwa”: Franciszek naprawdę starał się – mówił Ojciec Święty – „promować autentyczny szacunek dla wszystkich ludzi, wszystkich kobiet, rozwijając ducha braterstwa, byśmy byli braćmi i siostrami – wszyscy – i by szukać sposobu życia według przesłania, które znajdujemy w Ewangelii”.

Orędzie miłosierdzia

Innym przesłaniem papieża Franciszka, które przypomniał Leon XIV, jest miłosierdzie, o którym mówił już podczas pierwszej modlitwy Anioł Pański w niedzielę po wyborze 13 marca 2013 roku.

„Już wtedy, podczas pierwszej modlitwy Anioł Pański, ale także podczas Mszy świętej, którą odprawił jeszcze przed inauguracją pontyfikatu 17 marca 2013 roku” w parafii św. Anny w Watykanie, przywołał postać kobiety przyłapanej na cudzołóstwie i „mówił z serca o miłosierdziu Boga, o wielkiej miłości, o przebaczeniu i hojnej ekspresji miłosierdzia Pana” – wskazał Leon XIV.

Tego ducha Franciszek pragnął przekazać całemu Kościołowi – podkreślił Papież, przypominając również piękną celebrację nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Dar dla wszystkich

„Módlmy się, aby już cieszył się miłosierdziem Pana i dziękujmy Panu za wielki dar życia Franciszka dla całego Kościoła i całego świata” - zakończył Leon XIV.

Salvatore Cernuzio – na pokładzie samolotu Luanda/Malabo

dodane 21.04.2026 13:33

Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.

UE: Jest wstępna zgoda krajów na pożyczkę dla Ukrainy

Oraz 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

AFP: tranzyt ropy przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń został wznowiony

Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.

Skazany za zabójstwo w 2006 r. przedterminowo zwolniony z więzienia

Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?

USA: Czy OpenAI może odpowiadać karnie?

Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.

Uzbekistan: Ograniczenia w obrocie gotówkowym

Nie wszyscy mieszkańcy nadążają za tempem zmian.

Polska planuje redukcję deficytu sektora finansów publicznych

W 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB.

Włoch: Siedem tysięcy euro odnalezione na śmietniku

Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Przenoszone od lat, planowane na grudzień.

Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

