Uroczystość MB Królowej Polski w tym roku 2 maja. Jasnogórskie obchody  

Matka Boża z Jasnej Góry od ponad 6 wieków towarzyszy Polakom w ich historii. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski szczególnie przypomina o obecności Maryi, zarówno w narodowej historii, jak i w tej osobistej wielu Polaków. W tym roku obchodzona będzie 2 maja.
Nowy przeor Jasnej Góry o. Grzegorz Prus, zapraszając do udziału w uroczystościach, życzy wszystkim głębokiej, osobistej zażyłości z Matką Bożą. Zwraca uwagę, że obchodzone w tym roku ważne rocznice: 370. Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza, 100-lecie ofiarowania przez kobiety insygniów królewskich Maryi Jasnogórskiej, 70. złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu i 60. złożenia Milenijnego Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matce Kościoła za Wolność Kościoła Chrystusowego, ukazują duchowość maryjną naznaczoną również polską historią, głębią naszej narodowej kultury i mentalności, która jest także dziedzictwem całego Kościoła powszechnego.
Zauważa, że uznanie w Maryi naszej Matki i Królowej dotyka najgłębszej ludzkiej potrzeby – pragnienia miłości, jest budowaniem w pierwszym rzędzie osobistej relacji. Kolejnym krokiem może być „odnalezienie się w tych wspaniałych aktach, które ponawiamy, do których wracamy, odnajdywania się jako członkowie Kościoła, jako Polacy”. - Bo każdy z nas coś niepowtarzalnego wnosi do społeczności, każdy z nas jest tutaj ważny, społeczność tworzy się z jednostek – mówi paulin i zauważa, że ważny i potrzebny jest zarówno aspekt indywidualny, jak i społeczny przeżywania więzi z Tą, którą nazywamy Matką i Królową.
O. Prus wskazując też na historyczne wydarzenia, które stawały się tak ważną kartą polskiej maryjności, zauważył, że wiążą się one z teologicznym postrzeganiem Maryi jako Matki i Królowej w rzeczywistości Kościoła, narodu i każdego człowieka czego wielkim „promotorem” był w XX wieku bł. Prymas Stefan Wyszyński.
Program:
1 maja - Apel Jasnogórski poprowadzi abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wcześniej obradować będzie Rada Stała KEP.
2 maja - główna uroczystość Królowej Polski. O g. 10.00 na Szczycie czuwanie modlitewne „Pielgrzymi Nadziei i Życia” połączone z przyrzeczeniami duchowej adopcji dziecka poczętego. Sumę odpustową o g. 11.00 celebrować będą przedstawiciele Episkopatu Polski na czele z przewodniczącym abp. Tadeuszem Wojdą. Ponowiony zostanie Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matce Kościoła za Wolność Kościoła Chrystusowego. Tradycyjnie Mszę św. w Bazylice o godz. 19.00 odprawi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, a poprzedzi ją procesja eucharystyczna o g. 18.30.
3 maja – g.12.00 Msza św. na Szczycie
Apel Jasnogórski z modlitwą za Polskę odbędzie się z udziałem Kompani Honorowej Wojska Polskiego z racji święta Konstytucji 3 maja.
- Mamy nadzieję, że będziecie Państwo razem z nami, bo troska o naszą Ojczyznę, modlitwa za nią jest naszym wspólnym obowiązkiem – zachęca o. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry.
Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, aby w roku 2026 uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zbiegająca się z celebracją V Niedzieli Wielkanocnej, była przeniesiona z dnia 3 maja na dzień 2 maja.
