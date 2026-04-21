W sobotę, 2 maja, odbędą się główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Zostały one przeniesione z 3 maja z uwagi na przypadającą tego dnia V Niedzielę Wielkanocną. Dzień wcześniej, 1 maja, na Jasnej Górze spotka się Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.
Główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będą miały miejsce w sobotę 2 maja z udziałem Episkopatu Polski. Mszy św. sprawowanej na Jasnogórskim Szczycie o godz. 11.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Na prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę, aby obchody uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które w tym roku wypadają w V Niedzielę Wielkanocną, zostały przeniesione z 3 maja na 2 maja.
W przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w piątek, 1 maja, na Jasnej Górze spotka się tradycyjnie Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi tematami będą przygotowania do 405. zebrania plenarnego KEP, które odbędzie się od 8 do 10 czerwca w Łomży, oraz bieżące kwestie duszpasterskie.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
