Główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będą miały miejsce w sobotę 2 maja z udziałem Episkopatu Polski. Mszy św. sprawowanej na Jasnogórskim Szczycie o godz. 11.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Na prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę, aby obchody uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które w tym roku wypadają w V Niedzielę Wielkanocną, zostały przeniesione z 3 maja na 2 maja.

W przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w piątek, 1 maja, na Jasnej Górze spotka się tradycyjnie Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi tematami będą przygotowania do 405. zebrania plenarnego KEP, które odbędzie się od 8 do 10 czerwca w Łomży, oraz bieżące kwestie duszpasterskie.