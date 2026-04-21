DR Konga: Uwolniono 200 osób uprowadzonych przez islamistów

J. Doremus Rzeka Epulu w lesie Ituri

Ugandyjskie wojsko poinformowało, że wraz z siłami Demokratycznej Republiki Konga uwolniło około 200 zakładników podczas operacji przeciwko grupie ADF we wschodniej części DRK.

Do akcji doszło w zeszłym tygodniu w północno-wschodnim regionie kraju. Żołnierze Ugandy i DRK przeprowadzili nalot na obóz nad rzeką Epulu.

Celem była rebeliancka grupa Sojusznicze Siły Demokratyczne (ADF), powstała w Ugandzie w latach 90., a obecnie działająca we wschodnim Kongu. Od około dekady jest ona powiązana z tzw. Państwem Islamskim.

Ugandan, DR Congo soldiers in pursuit of ADF rebels in Ituri

WIARA.PL DODANE 03.03.2023

5 mln dolarów nagrody za przywódcę islamistycznej ADF

Stany Zjednoczone oferują nagrodę w wysokości do 5 milionów dolarów za informacje, które mogą doprowadzić do pojmania przywódcy rebeliantów powiązanych z Państwem Islamskim we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. »

więcej »

Operacja była częścią wspólnej kampanii „Shujaa” prowadzonej przez armię Ugandy (UPDF) i siły kongijskie (FARDC). Podczas nalotu zabito kilku bojowników i przejęto broń.

Uwolniono ponad 200 cywilów, w tym 14-letnią dziewczynkę. Według wojska zakładnicy byli przetrzymywani bez wystarczającej żywności, zmuszani do pracy i karani za nieposłuszeństwo. Wielu było wycieńczonych i chorych, m.in. na malarię i infekcje dróg oddechowych.

Ofensywa wojskowa objęła też inne rejony działania ADF, w tym okolice rzeki Ituri. W ostatnich miesiącach Uganda i DRK zintensyfikowały tam operacje, co doprowadziło do poprawy bezpieczeństwa.

Według UPDF zwiększona obecność wojska sprawia, że część uprowadzonych ucieka z niewoli i zgłasza się do punktów kontrolowanych przez siły rządowe.

Operację „Shujaa” rozpoczęto w listopadzie 2021 roku w odpowiedzi na ataki ADF po obu stronach granicy.

ADF jest uznawana za organizację terrorystyczną przez Ugandę, DRK, USA oraz ONZ. Od 2016 roku coraz wyraźniej wiąże się z tzw. Państwem Islamskim, które od 2019 roku przypisuje sobie część jej atakó

PRZECZYTAJ TAKŻE
5 mln dolarów nagrody za przywódcę islamistycznej ADF
A dla dorosłych?

Andrzej Macura

A dla dorosłych?

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Obrazy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obrazy

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

