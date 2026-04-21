DR Konga: Uwolniono 200 osób uprowadzonych przez islamistów  

Ugandyjskie wojsko poinformowało, że wraz z siłami Demokratycznej Republiki Konga uwolniło około 200 zakładników podczas operacji przeciwko grupie ADF we wschodniej części DRK.
Do akcji doszło w zeszłym tygodniu w północno-wschodnim regionie kraju. Żołnierze Ugandy i DRK przeprowadzili nalot na obóz nad rzeką Epulu.
Celem była rebeliancka grupa Sojusznicze Siły Demokratyczne (ADF), powstała w Ugandzie w latach 90., a obecnie działająca we wschodnim Kongu. Od około dekady jest ona powiązana z tzw. Państwem Islamskim.
Operacja była częścią wspólnej kampanii „Shujaa” prowadzonej przez armię Ugandy (UPDF) i siły kongijskie (FARDC). Podczas nalotu zabito kilku bojowników i przejęto broń.
Uwolniono ponad 200 cywilów, w tym 14-letnią dziewczynkę. Według wojska zakładnicy byli przetrzymywani bez wystarczającej żywności, zmuszani do pracy i karani za nieposłuszeństwo. Wielu było wycieńczonych i chorych, m.in. na malarię i infekcje dróg oddechowych.
Ofensywa wojskowa objęła też inne rejony działania ADF, w tym okolice rzeki Ituri. W ostatnich miesiącach Uganda i DRK zintensyfikowały tam operacje, co doprowadziło do poprawy bezpieczeństwa.
Według UPDF zwiększona obecność wojska sprawia, że część uprowadzonych ucieka z niewoli i zgłasza się do punktów kontrolowanych przez siły rządowe.
Operację „Shujaa” rozpoczęto w listopadzie 2021 roku w odpowiedzi na ataki ADF po obu stronach granicy.
ADF jest uznawana za organizację terrorystyczną przez Ugandę, DRK, USA oraz ONZ. Od 2016 roku coraz wyraźniej wiąże się z tzw. Państwem Islamskim, które od 2019 roku przypisuje sobie część jej atakó
Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.