Leon XIV: Władze muszą odważyć się na politykę idącą pod prąd

W świecie zranionym przez butę narody łakną i pragną sprawiedliwości. Trzeba odważać się na politykę idącą pod prąd, której centrum stanowi dobro wspólne. Nauka społeczna Kościoła pomaga stawić czoła problemom – mówił Leon XIV do władz i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i społeczeństwa w Gwinei Równikowej.

Gwinea Równikowa to kraj o wielkich nierównościach społecznych. Większość ludności żyje w skrajnym ubóstwie, choć kraj ma wielkie zasoby ropy i jedno z najwyższych PKB w Afryce.

Stworzyć atmosferę prawdziwej sprawiedliwości

Leon XIV powiedział, że przybywa do Gwinei Równikowej, „aby umocnić w wierze i pocieszyć lud tego szybko zmieniającego się kraju.” 

Zwracając się do prezydenta Teodoro Obianga Nguemy Mbasogo, który pełni urząd od 1979 roku, Leon XIV przypomniał słowa Jana Pawła II. Papież Polak odwiedzając ten kraj w 1982 roku, określił osobę prezydenta jako „symboliczne centrum, w którym zbiegają się najżywsze dążenia narodu, do stworzenia społecznej atmosfery prawdziwej wolności, sprawiedliwości, poszanowania i promocji praw każdej osoby lub grupy i do lepszych warunków życia, abyście mogli zrealizować się jako ludzie i dzieci Boga.”

Miasto ziemskie i miasto Boże

Wobec władz, korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Ojciec Święty w Malabo przywołał augustiański obraz dwóch miast – miasta Bożego, które jest wieczne i charakteryzuje się swoją bezwarunkową miłością Boga, a także miasta ziemskiego, które jest tymczasowym miejscem zamieszkania, w którym mężczyzna i kobieta żyją aż do śmierci. Każdy człowiek w swoich decyzjach ukazuje, do którego z nich chce należeć.

Papież powiedział, że wie o budowie nowej stolicy kraju, której nadano nazwę: Ciudad de la Paz – miasto pokoju. „Oby taka decyzja stawiała każdemu sumieniu pytanie, któremu miastu chce służyć!” – mówił Leon XIV i przestrzegł, że służba tylko miastu ziemskiemu koncentruje się na żądzy władzy i chwały, które prowadzą do zniszczenia.

Św. Augustyn uważał natomiast, iż chrześcijanie są powołani do życia w mieście ziemskim, ale z sercem i umysłem zwróconym ku miastu niebieskiemu.

Stosować etykę chrześcijańską w rządzeniu

Dlatego, mówił Papież, chrześcijanin powinien być wolnym od ułudy panowania oraz niesprawiedliwego bogactwa i stosować etykę chrześcijańską w sprawowaniu rządów cywilnych. Pomóc w tym może nauka społeczna Kościoła.

Jest ona – wskazał Papież – pomocą „dla każdego, kto pragnie zmierzyć się z ‘rzeczami nowymi’, które destabilizują planetę i współżycie ludzkie.”

„Nie” dla ekonomii wykluczenia”

Ojciec Święty wskazał na wykluczenie jako nowy przejaw niesprawiedliwości społecznej, kiedy różnica między 1 procentem najbogatszych a pozostałymi ludźmi dramatycznie się pogłębiła.

Mówił o paradoksie, gdy milionom brakuje ziemi, żywności, mieszkania i godziwej pracy, a jednocześnie nawet najubożsi mają dostęp do nowych technologii dzięki zglobalizowanym rynkom, do telefonów komórkowych, sieci społecznościowych, sztucznej inteligencji. Wskazał, że to wymaga od władz dbałości o integralny rozwój ludzki, którego fundamentalną zasadą jest powszechne przeznaczenie dóbr i solidarność.

Ojciec Święty wskazał, że błyskawiczny postęp technologiczny przyspieszył spekulację związaną z zapotrzebowaniem na surowce, przez co zapomina się o ochronie stworzenia, prawie wspólnot lokalnych, godności pracy i ochronie zdrowia publicznego. „W tym kontekście przyłączam się do apelu papieża Franciszka, który dokładnie rok temu opuszczał ten świat: Dzisiaj musimy powiedzieć «nie» dla ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej. Ta ekonomia zabija” – mówił Leon XIV.

Imię Boga nie może być profanowane

Bez zmiany podejścia w odpowiedzialności politycznej oraz bez poszanowania instytucji i umów międzynarodowych los ludzkości może być tragicznie zagrożony – ostrzegł Papież.

„Bóg tego nie chce. Jego święte Imię nie może być profanowane przez chęć dominacji, arogancję i dyskryminację; przede wszystkim nie wolno nigdy wzywać Go, by usprawiedliwiać wybory i działania niosące śmierć” – podkreślił Ojciec Święty.

Polityka musi iść pod prąd

Dodał, że Kościół pomoże formować sumienia odpowiedzialne. Leon XIV zaapelował, by odważać się na politykę idącą pod prąd, której centrum stanowi dobro wspólne.

„Potrzebna jest odwaga nowych wizji i paktu wychowawczego, który da ludziom młodym przestrzeń i ufność. Miasto Boże, miasto pokoju należy bowiem przyjąć jako dar, który pochodzi z wysoka, ku któremu należy skierować nasze pragnienia i wszystkie nasze zasoby” – wskazał.

Wojciech Rogacin – Watykan

dodane 21.04.2026 16:23

