info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Izrael: Żołnierze, którzy uszkodzili figurę Jezusa, ukarani
rss newsletter facebook twitter

Roman Koszowski /Foto Gość Dla chrześcijan krzyż to świętość

30 dni aresztu, odsunięcie od służby wojskowej (!). Wojsko ustawiło nową figurę

Izraelski żołnierz, który zniszczył figurę Jezusa w południowym Libanie, został ukarany odsunięciem od służby bojowej i 30 dniami aresztu - przekazała we wtorek armia. Taką samą karę nałożono na żołnierza, który fotografował incydent. Wojsko poinformowało o postawieniu nowej figury.

Według śledztwa przeprowadzonego przez armię oprócz dwóch ukaranych wojskowych na miejscu było obecnych sześciu innych żołnierzy, którzy nie powstrzymali sprawców i nie zgłosili incydentu. Wszyscy z nich zostali wezwani do złożenia wyjaśnień.

W niedzielę na platformach społecznościowych pojawiły się zdjęcia izraelskiego żołnierza, rozbijającego ciężkim młotem krucyfiks w zamieszkanej przez chrześcijan maronitów wsi Debl na południu Libanu.

"Śledztwo wykazało, że zachowanie żołnierzy całkowicie odbiegało od rozkazów i wartości Sił Obronnych Izraela" - przekazało wojsko w komunikacie cytowanym przez portal Times of Israel.

Zniszczenie figury wywołało falę krytyki na świecie. Incydent potępiły też władze Izraela, w tym premier Benjamin Netanjahu, i dowództwo izraelskiej armii. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar nazwał incydent haniebnym i przeprosił za niego wszystkich, zwłaszcza chrześcijan.

Wojsko izraelskie ustawiło w Debel nową figurę w miejsce zniszczonej - poinformowała we wtorek armia w serwisie X, dodając fotografię nowego krucyfiksu z figurą Jezusa. Podkreślono, że te działania przeprowadzono w pełnej współpracy z miejscową ludnością.

We wpisie wojsko ponownie wyraziło "głębokie ubolewanie" i zapewniło, że prowadzi działania, by nie dopuścić do powtórzenia takich incydentów.

Debl położone jest kilka km od granicy z Izraelem. Południe Libanu zostało zajęte przez wojska izraelskie w czasie rozpoczętej na początku marca ofensywy przeciwko Hezbollahowi. Ta pozostająca poza kontrolą rządu w Bejrucie szyicka organizacja przyłączyła się do wojny USA i Izraela z Iranem, stając po stronie Teheranu. Hezbollah jest wspierany i finansowany przez Iran.

Przed wojną z południa Libanu uciekło 1,2 mln osób. W konflikcie zginęło blisko 2300 Libańczyków.

Izraelskie wojsko chce utworzyć na południu Libanu strefę buforową, która zabezpieczyłaby północ Izraela przed atakami Hezbollahu. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.04.2026 21:16

TAGI| CHRZEŚCIJAŃSTWO, IZRAEL, LIBAN, PAP, WOJNA, WOJSKO, WYZNANIA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Andrzej Macura

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Katarzyna Solecka

Klęczę przed pralką. Łatwiej jakoś w tej pozycji oddzielić ciemne od jasnego. Ciało bezwiednie dostosowuje się, łapie rytm.

Piotr Drzyzga

Bardziej teatr, czy temat? Od czego by tu zacząć...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.

Oraz 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.

Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?

Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.

Nie wszyscy mieszkańcy nadążają za tempem zmian.

W 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB.

Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Przenoszone od lat, planowane na grudzień.

Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Czwartek
rano
15°C Czwartek
dzień
15°C Czwartek
wieczór
13°C Piątek
noc
wiecej »
 