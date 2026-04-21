Izrael: Żołnierze, którzy uszkodzili figurę Jezusa, ukarani

Izraelski żołnierz, który zniszczył figurę Jezusa w południowym Libanie, został ukarany odsunięciem od służby bojowej i 30 dniami aresztu - przekazała we wtorek armia. Taką samą karę nałożono na żołnierza, który fotografował incydent. Wojsko poinformowało o postawieniu nowej figury.

Według śledztwa przeprowadzonego przez armię oprócz dwóch ukaranych wojskowych na miejscu było obecnych sześciu innych żołnierzy, którzy nie powstrzymali sprawców i nie zgłosili incydentu. Wszyscy z nich zostali wezwani do złożenia wyjaśnień.

W niedzielę na platformach społecznościowych pojawiły się zdjęcia izraelskiego żołnierza, rozbijającego ciężkim młotem krucyfiks w zamieszkanej przez chrześcijan maronitów wsi Debl na południu Libanu.

"Śledztwo wykazało, że zachowanie żołnierzy całkowicie odbiegało od rozkazów i wartości Sił Obronnych Izraela" - przekazało wojsko w komunikacie cytowanym przez portal Times of Israel.

Zniszczenie figury wywołało falę krytyki na świecie. Incydent potępiły też władze Izraela, w tym premier Benjamin Netanjahu, i dowództwo izraelskiej armii. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar nazwał incydent haniebnym i przeprosił za niego wszystkich, zwłaszcza chrześcijan.

Wojsko izraelskie ustawiło w Debel nową figurę w miejsce zniszczonej - poinformowała we wtorek armia w serwisie X, dodając fotografię nowego krucyfiksu z figurą Jezusa. Podkreślono, że te działania przeprowadzono w pełnej współpracy z miejscową ludnością.

We wpisie wojsko ponownie wyraziło "głębokie ubolewanie" i zapewniło, że prowadzi działania, by nie dopuścić do powtórzenia takich incydentów.

Debl położone jest kilka km od granicy z Izraelem. Południe Libanu zostało zajęte przez wojska izraelskie w czasie rozpoczętej na początku marca ofensywy przeciwko Hezbollahowi. Ta pozostająca poza kontrolą rządu w Bejrucie szyicka organizacja przyłączyła się do wojny USA i Izraela z Iranem, stając po stronie Teheranu. Hezbollah jest wspierany i finansowany przez Iran.

Przed wojną z południa Libanu uciekło 1,2 mln osób. W konflikcie zginęło blisko 2300 Libańczyków.

Izraelskie wojsko chce utworzyć na południu Libanu strefę buforową, która zabezpieczyłaby północ Izraela przed atakami Hezbollahu.