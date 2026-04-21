Włochy: Msza w pierwszą rocznicę śmierci papieża Franciszka

W bazylice Santa Maria Maggiore, tam gdzie jest pochowany.
W przypadającą we wtorek pierwszą rocznicę śmierci papieża Franciszka odprawiona została msza w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore), gdzie został pochowany. Odczytane zostało przesłanie przebywającego w Afryce Leona XIV, który podkreślił, że zmarły papież dał Kościołowi odważne świadectwo.
Leon XIV napisał w przesłaniu odczytanym przez dziekana Kolegium Kardynalskiego kardynała Giovanniego Battistę Re: "W pierwszą rocznicę śmierci drogiego papieża Franciszka jego pamięć pozostaje żywa w Kościele i na świecie".
"Śmierć nie jest murem, lecz bramą otwierającą się na miłosierdzie, które papież Franciszek niestrudzenie głosił. Pan powołał go do siebie 21 kwietnia ubiegłego roku, w samym sercu światła paschalnego" - dodał.
Papież wspominając swojego poprzednika zaznaczył: "Był następcą Piotra i pasterzem Kościoła powszechnego w czasie, który naznaczył, i nadal wyznacza, zmianę epoki. Był jej w pełni świadomy dając nam wszystkim odważne świadectwo, stanowiące znaczące dziedzictwo dla Kościoła".
Leon XIV podkreślił: "Jego nauczanie było przeżywane jako ucznia-misjonarza, jak sam lubił mówić. Pozostał uczniem Pana, wierny swojemu chrztowi i konsekracji w posłudze biskupiej aż do końca. Był również misjonarzem głosząc Ewangelię miłosierdzia wszystkim, wszystkim, wszystkim, jak wielokrotnie powtarzał". W ten sposób przywołał często powtarzane przez Franciszka słowa: "Todos, todos, todos" ( wszyscy, wszyscy, wszyscy).
Papież Prevost stwierdził: "Owoce jego gorliwej posługi pasterskiej poruszyły serca wielu ludzi aż po krańce ziemi, także dzięki jego pielgrzymkom apostolskim, a szczególnie dzięki tej ostatniej ťpodróżyŤ, jaką była jego choroba i śmierć".
"W jedności ze swoimi poprzednikami podjął dziedzictwo Soboru Watykańskiego II i zachęcał Kościół, by był otwarty na misję, strzegł nadziei świata i z pasją głosił Ewangelię, która potrafi nadać każdemu życiu pełnię i szczęście" - zauważył Leon XIV.
Podkreślił: "Wciąż słyszymy jego wezwania, wyrażone wymownymi słowami, aby uczynić Dobrą Nowinę bardziej zrozumiałą: miłosierdzie, pokój, braterstwo".
Przypomniał też sformułowania, jakich używał Franciszek: "zapach owiec", który muszą czuć duszpasterze oraz "szpital polowy", jak określał Kościół.
Na zakończenie mszy w Bazylice Matki Bożej Większej odsłonięta została tablica, upamiętniająca 126 wizyt papieża Franciszka w tej świątyni podczas 12 lat jego pontyfikatu.
Z Rzymu Sylwia Wysocka
