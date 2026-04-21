Włochy: Msza w pierwszą rocznicę śmierci papieża Franciszka

Andrzej Macura CC-SA 4.0 Grób papieża Franciszka

W bazylice Santa Maria Maggiore, tam gdzie jest pochowany.

W przypadającą we wtorek pierwszą rocznicę śmierci papieża Franciszka odprawiona została msza w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore), gdzie został pochowany. Odczytane zostało przesłanie przebywającego w Afryce Leona XIV, który podkreślił, że zmarły papież dał Kościołowi odważne świadectwo.

Leon XIV napisał w przesłaniu odczytanym przez dziekana Kolegium Kardynalskiego kardynała Giovanniego Battistę Re: "W pierwszą rocznicę śmierci drogiego papieża Franciszka jego pamięć pozostaje żywa w Kościele i na świecie".

"Śmierć nie jest murem, lecz bramą otwierającą się na miłosierdzie, które papież Franciszek niestrudzenie głosił. Pan powołał go do siebie 21 kwietnia ubiegłego roku, w samym sercu światła paschalnego" - dodał.

Papież wspominając swojego poprzednika zaznaczył: "Był następcą Piotra i pasterzem Kościoła powszechnego w czasie, który naznaczył, i nadal wyznacza, zmianę epoki. Był jej w pełni świadomy dając nam wszystkim odważne świadectwo, stanowiące znaczące dziedzictwo dla Kościoła".

Leon XIV podkreślił: "Jego nauczanie było przeżywane jako ucznia-misjonarza, jak sam lubił mówić. Pozostał uczniem Pana, wierny swojemu chrztowi i konsekracji w posłudze biskupiej aż do końca. Był również misjonarzem głosząc Ewangelię miłosierdzia wszystkim, wszystkim, wszystkim, jak wielokrotnie powtarzał". W ten sposób przywołał często powtarzane przez Franciszka słowa: "Todos, todos, todos" ( wszyscy, wszyscy, wszyscy).

Papież Prevost stwierdził: "Owoce jego gorliwej posługi pasterskiej poruszyły serca wielu ludzi aż po krańce ziemi, także dzięki jego pielgrzymkom apostolskim, a szczególnie dzięki tej ostatniej ťpodróżyŤ, jaką była jego choroba i śmierć".

"W jedności ze swoimi poprzednikami podjął dziedzictwo Soboru Watykańskiego II i zachęcał Kościół, by był otwarty na misję, strzegł nadziei świata i z pasją głosił Ewangelię, która potrafi nadać każdemu życiu pełnię i szczęście" - zauważył Leon XIV.

Podkreślił: "Wciąż słyszymy jego wezwania, wyrażone wymownymi słowami, aby uczynić Dobrą Nowinę bardziej zrozumiałą: miłosierdzie, pokój, braterstwo".

Przypomniał też sformułowania, jakich używał Franciszek: "zapach owiec", który muszą czuć duszpasterze oraz "szpital polowy", jak określał Kościół.

Na zakończenie mszy w Bazylice Matki Bożej Większej odsłonięta została tablica, upamiętniająca 126 wizyt papieża Franciszka w tej świątyni podczas 12 lat jego pontyfikatu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

PAP |

dodane 21.04.2026 21:12

PRZECZYTAJ TAKŻE
Vance: będziemy modlić się za papieża i mam nadzieję, że on będzie modlił się za nas | Przewodniczący Episkopatu podziękował Leonowi XIV za niezłomną wierność misji Kościoła | "Le Figaro": Trump ma szczęście, że papież jest człowiekiem wiary | Watykanista: Trump ignoruje zasady dyplomacji, co potęguje spór z papieżem | Vance: Watykan powinien skupić się na kwestiach moralności i Kościoła
Najnowsze

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Uwięzieni we własnych wioskach. Dramat chrześcijan na południu Libanu

Zostały tylko trzy chrześcijańskie miejscowości – reszta obrócona w ruinę. Ich mieszkańcy żyją w odcięciu, bez możliwości ucieczki, zmagając się z brakiem żywności, leków i nadziei na szybki pokój.

Kolejna wiosna na Ukrainie

UE: Jest wstępna zgoda krajów na pożyczkę dla Ukrainy

Oraz 20. pakiet sankcji wobec Rosji.

Bez ropy ani rusz

AFP: tranzyt ropy przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń został wznowiony

Ropociąg został naprawiony po rosyjskim ataku z końca stycznia.

W sądzie

Skazany za zabójstwo w 2006 r. przedterminowo zwolniony z więzienia

Kolejna pomyłka wymiaru sprawiedliwości?

Sztuczna intelignencja

USA: Czy OpenAI może odpowiadać karnie?

Za co? Za poradę udzieloną sprawcy strzelaniny. "Inteligencję naturalną" do odpowiedzialności by pociągnięto.

Wygodne, ale...

Uzbekistan: Ograniczenia w obrocie gotówkowym

Nie wszyscy mieszkańcy nadążają za tempem zmian.

Długi rosną

Polska planuje redukcję deficytu sektora finansów publicznych

W 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB.

Euro - waluta wielu krajów Europy

Włoch: Siedem tysięcy euro odnalezione na śmietniku

Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?

Przenoszone od lat, planowane na grudzień.

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Leon XIV: "Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania"

Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

