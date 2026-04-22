Włoch: Siedem tysięcy euro odnalezione na śmietniku

Roztargniony mieszkaniec Triestu na północy Włoch wyrzucił do śmietnika 7 tys. euro w gotówce. Kiedy zorientował się, co zrobił, pobiegł na posterunek karabinierów i poprosił o pomoc w znalezieniu śmieciarki, która odjechała z jego pieniędzmi. Pieniądze udało się odnaleźć po dwóch dniach poszukiwań.

Właściciel kilku sklepów w Trieście schował do foliowej torebki część oszczędności i utargu z ostatnich dni. Przez nieuwagę wrzucił torebkę z plikiem banknotów do pojemnika na odpady zmieszane - podały media z regionu Friuli-Wenecja Julijska.

Mężczyzna udał się na posterunek karabinierów, gdzie zgłosił, że zgubił 7 tysięcy euro. Pytany o okoliczności tego zdarzenia, wyjaśnił, że przypadkowo wyrzucił pieniądze do śmieci. W reakcji na jego prośbę o pomoc, karabinierzy skontaktowali się z kierownictwem firmy zajmującej się wywozem odpadów. Udało się ustalić, który pojazd wywiózł śmieci z pojemnika, do którego trafiły pieniądze.

Śmieciarkę zatrzymano i zaczęły się poszukiwania cennej koperty w stercie odpadów. Po dwóch dniach udało się znaleźć banknoty, które wciąż nienaruszone zwrócono prawowitemu właścicielowi. Zdjęcie zguby opublikowali karabinierzy.(PAP)

sw/ piu/