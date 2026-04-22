Trump wstrzymuje uderzenie na Iran. Rozejm przedłużony, ale napięcie wciąż rośnie
Trump wstrzymuje uderzenie na Iran. Rozejm przedłużony, ale napięcie wciąż rośnie

PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Życie codzienne w Iranie po przedłużeniu zawieszenia broni.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni z Iranem do czasu zakończenia rozmów i przedstawienia nowej propozycji przez Teheran. Jednocześnie zapowiedział utrzymanie presji militarnej, w tym blokady irańskich portów.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przedłuży wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny oraz zakończenia rozmów – jak podaje PAP.

„W związku z faktem, że rząd Iranu jest poważnie podzielony, co nie jest zaskakujące, oraz na prośbę marszałka polowego Asima Munira i premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, poproszono nas o wstrzymanie ataku na Iran do czasu, aż ich przywódcy i przedstawiciele przedstawią zjednoczoną propozycję” – napisał Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA dodał, że nakazał siłom zbrojnym kontynuowanie blokady morskiej Iranu i utrzymanie ich w gotowości.

„Dlatego przedłużę zawieszenie broni do czasu przedstawienia ich propozycji i zakończenia rozmów, w taki czy inny sposób” – oświadczył Trump.

Jeszcze we wtorek rano czasu waszyngtońskiego prezydent USA zapowiadał wznowienie bombardowań Iranu po zakończeniu dwutygodniowego rozejmu, który – jak oceniał – miał wygasnąć w środę wieczorem. Wcześniej groził także zniszczeniem wszystkich irańskich mostów i elektrowni. Jak podaje PAP, decyzję o zmianie stanowiska podjął po naradzie w Białym Domu z wiceprezydentem J. D. Vancem, ministrem obrony Petem Hegsethem oraz sekretarzem stanu Marco Rubio.

Wiceprezydent Vance miał udać się tego dnia do Pakistanu na kolejną rundę rozmów z Iranem. Jednak – jak podaje PAP za portalem Axios – jego podróż, a także wyjazd specjalnego wysłannika ds. misji pokojowych Steve'a Witkoffa i zięcia prezydenta Jareda Kushnera, została „bezterminowo odłożona”, co zinterpretowano jako odwołanie rozmów.

Z kolei dziennik The New York Times poinformował, powołując się na przedstawiciela władz USA, że decyzja o wstrzymaniu rozmów była związana z brakiem odpowiedzi Iranu na amerykańską propozycję.

Początkowo Trump zapowiadał, że negocjacje odbędą się w poniedziałek. W ostatnich dniach obie strony oskarżały się jednak o łamanie zawieszenia broni. Przedstawiciele Iranu deklarowali, że nie będą negocjować pod presją gróźb i żądań kapitulacji.

Jak podaje CNN, irańscy urzędnicy krytykowali również publiczne wypowiedzi Trumpa, który twierdził, że Irańczycy „zgodzili się na wszystko” i sugerował rychły koniec wojny. Prezydent USA mówił m.in., że Iran zgodził się wywieźć zapasy wzbogaconego uranu, czemu zaprzeczały władze w Teheranie.

„W Iranie utrzymuje się głęboka, historyczna nieufność wobec działań rządu USA, a niekonstruktywne i sprzeczne sygnały ze strony amerykańskich urzędników niosą ze sobą gorzki przekaz: dążą oni do kapitulacji Iranu. Irańczycy nie poddają się sile” – napisał w poniedziałek prezydent Iranu Masoud Pezeshkian.

Jak przypomina PAP, Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego. W odpowiedzi Teheran wprowadził m.in. blokadę cieśniny Ormuz – kluczowego szlaku transportu ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej. Skutkiem były gwałtowne wzrosty cen surowca, a kwestia trwałego odblokowania Ormuzu pozostaje jednym z głównych tematów negocjacji między Iranem i USA.

PAP /kb

dodane 22.04.2026 06:37

TAGI| IRAN, ROZEJM, TRUMP, USA, WOJNA

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie | USA: Wysokie poparcie Amerykanów dla papieża Leona pomimo politycznych ataków | Trump: NATO całkowicie bezużyteczne w sprawie Iranu | Polityczny rozwód Trumpa z Meloni? Po ostatnich napięciach na linii Rzym-Waszyngton relacje z USA rekordowo chłodne | Trump: Nie jestem fanem papieża Leona

A dla dorosłych?

Andrzej Macura

A dla dorosłych?

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Obrazy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obrazy

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

